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Макей: Сегодня необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают

23.05.2018 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что сегодня странам необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают. Об этом он заявил журналистам до начала форума «Минский диалог».


Фото: Reuters

— Диалог нужен тогда, когда существуют какие-то проблемы, которые подлежат решению. От «Минского диалога» мы ждем, как минимум, конструктивного обсуждения проблем, которые существуют в нашем регионе, в мире, которые необходимо решать и на которые некоторые политические деятели смотрят свысока или не замечают их, — заявил Макей.

По словам главы МИД, искусственно ничего не сделаешь, стране надо занимать честную и принципиальную позицию по всем вопросам. И Беларусь, как никто, понимает ту ситуацию конфронтации, которая существует в регионе.

По поводу полной отмены санкций ЕС Макей заявил, что в этом вопросе надо двигаться постепенно.

— Я не могу сказать, когда будут отменены окончательно все санкции. Я считаю, что, двигаясь шаг за шагом вперед, мы решим все вопросы, связанные с отменой санкций. Но взаимодействия с нашими американскими и европейскими партнерами, показывают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному решению тех вопросов, которые существуют с нашими партнерами.

Тема форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», участие в нем принимает более 500 экспертов из Европы, США, Китая, Великобритании. Ожидается, что завтра перед экспертами выступит Александр Лукашенко. Белорусский президент откроет пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?».

 
 
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Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на открытии форума "Минского диалога".
 
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