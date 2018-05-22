Макей: Сегодня необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают

Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что сегодня странам необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают. Об этом он заявил журналистам до начала форума «Минский диалог».



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— Диалог нужен тогда, когда существуют какие-то проблемы, которые подлежат решению. От «Минского диалога» мы ждем, как минимум, конструктивного обсуждения проблем, которые существуют в нашем регионе, в мире, которые необходимо решать и на которые некоторые политические деятели смотрят свысока или не замечают их, — заявил Макей.

По словам главы МИД, искусственно ничего не сделаешь, стране надо занимать честную и принципиальную позицию по всем вопросам. И Беларусь, как никто, понимает ту ситуацию конфронтации, которая существует в регионе.

По поводу полной отмены санкций ЕС Макей заявил, что в этом вопросе надо двигаться постепенно.

— Я не могу сказать, когда будут отменены окончательно все санкции. Я считаю, что, двигаясь шаг за шагом вперед, мы решим все вопросы, связанные с отменой санкций. Но взаимодействия с нашими американскими и европейскими партнерами, показывают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному решению тех вопросов, которые существуют с нашими партнерами.

Тема форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», участие в нем принимает более 500 экспертов из Европы, США, Китая, Великобритании. Ожидается, что завтра перед экспертами выступит Александр Лукашенко. Белорусский президент откроет пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?».