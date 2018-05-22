|
Макей: Сегодня необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают
23.05.2018 14:57 — Новости Экономики | Tut.by
Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что сегодня странам необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают. Об этом он заявил журналистам до начала
— Диалог нужен тогда, когда существуют какие-то проблемы, которые подлежат решению. От «Минского диалога» мы ждем, как минимум, конструктивного обсуждения проблем, которые существуют в нашем регионе, в мире, которые необходимо решать и на которые некоторые политические деятели смотрят свысока или не замечают их, — заявил Макей.
По словам главы МИД, искусственно ничего не сделаешь, стране надо занимать честную и принципиальную позицию по всем вопросам. И Беларусь, как никто, понимает ту ситуацию конфронтации, которая существует в регионе.
По поводу полной отмены санкций ЕС Макей заявил, что в этом вопросе надо двигаться постепенно.
— Я не могу сказать, когда будут отменены окончательно все санкции. Я считаю, что, двигаясь шаг за шагом вперед, мы решим все вопросы, связанные с отменой санкций. Но взаимодействия с нашими американскими и европейскими партнерами, показывают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному решению тех вопросов, которые существуют с нашими партнерами.
Тема форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», участие в нем принимает более 500 экспертов из Европы, США, Китая, Великобритании. Ожидается, что завтра перед экспертами
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на открытии форума "Минского диалога".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)