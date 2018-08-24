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Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку
25.08.2018 08:32 — Новости Экономики | Tut.by
Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров. Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве и удерживает четвертое место в мире.
Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.
Согласно
Поставки на белорусский рынок растут в рамках общего увеличения экспорта российского газа.
В страны бывшего СССР в первом полугодии этого года было отправлено 18, 449 млрд куб. метров (в аналогичном периоде прошлого года — 17, 436 млрд куб.м.), в страны Западной и Восточной Европы — 100, 642 млрд куб. м. (94, 518 млрд кубометров).
В объемах наиболее заметно выросли поставки «Газпрома» в Германию и Австрию.
Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2018 года
По данным ПАО «Газпром»
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Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.
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