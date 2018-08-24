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Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку

25.08.2018 08:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров. Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве и удерживает четвертое место в мире.


Фото: Reuters

Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.

Согласно отчету «Газпрома», в первом полугодии 2018 года на белорусский рынок было поставлено 10, 101 млрд куб. м. природного газа. Это лучший показатель для российского экспортера после 2013 года, в первом полугодии которого Беларусь закупила 10, 39 млрд куб. метров «голубого топлива».

Поставки на белорусский рынок растут в рамках общего увеличения экспорта российского газа.

В страны бывшего СССР в первом полугодии этого года было отправлено 18, 449 млрд куб. метров (в аналогичном периоде прошлого года — 17, 436 млрд куб.м.), в страны Западной и Восточной Европы — 100, 642 млрд куб. м. (94, 518 млрд кубометров).

В объемах наиболее заметно выросли поставки «Газпрома» в Германию и Австрию.

Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2018 года

Импортер

Объем импорта в 1 полугодии 2018 г., в млрд куб.м.

Объем импорта в 1 полугодии 2017 г., в млрд куб.м.

1

Германия

29, 596

26, 324

2

Турция

12, 742

14, 436

3

Италия

11, 511

12, 066

4

Беларусь

10, 101

9,649

5

Великобритания

7, 401

8, 738

6

Франция

6, 401

5, 667

7

Польша

6, 033

5, 648

8

Австрия

5, 771

3, 750

9

Нидерланды

3, 493

2, 092

10

Венгрия

3,100

2,695

По данным ПАО «Газпром»

 
 
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Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.
 
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