BASF и PERI строят новый ацетиленовый завод

Концерн BASF строит в Людвигсхафене-на-Рейне новый современный завод по производству ацетилена. Основой технологии строительства объекта является инновационная концепция лесов на основе BIM, а также система лесов PERI UP с высоким уровнем гибкости для обеспечения стабильно безопасных рабочих операций. Развив к концу 2019 года производительность 90 тысяч тонн в год, завод заменит существующее пргоизводство и будет работать в соответствии с наиболее эффективными мировыми производственными процессами. Ацетилен является важным промежуточным продуктом и используется в качестве основного исходного материала для примерно 20 производственных предприятий BASF в Людвигсхафене-на-Майне. Для многих продуктов, используемых в повседневной жизни. Лекарств, пластмасс, растворителей, электрохимикатов и высокоэластичных текстильных волокон для автомобилей. Ацетилен нужен фармацевтам, строителям, текстильщикам.Но не только новый завод можно рассматривать как пример применения современных технологий и процессов. Во время его строительства также используются современные методы планирования и работы. Это стало основой для выполнения монтажных работ в соответствии с графиком. В часы пик на рабочей площадке работает до 1300 человек, занимаемая же ею площадь приюлижается к 55 тысячам квадратных метров, что эквивалентно почти восьми футбольным полям. Высота же объекта приближается к 90 метрам.Для эффективной и безопасной компоновки нового производства, включающего более 400 станков и единиц оборудования, а также систему трубопроводов длиной 90 километров и различного рода электроустановки, на этапе строительства Construction Phase 2 используется модульная система строительных лесов PERI UP Flex. С ее помощью практически ежедневно создаются новые рабочие уровни и средства доступа для предстоящих строительно-монтажных работ.Сочетание методологии BIM для планирования и выполнения, а также высоких стандартов безопасности труда формируют центральный проектный подход в промышленном строительстве. Совместно разработанная инновационная концепция строительных лесов обеспечивает основу для комплексного общего решения для управления возведением строительных лесов, трехмерного планирования, координации и выполнения с целью минимизации времени и затрат на планирование в долгосрочной перспективе.Перспективный и перекрестный подход к планированию сокращает трудоемкие и дорогостоящие меры по модификации. В то же время гибкость системы лесов PERI UP Flex в сочетании с компонентами системы VARIOKIT обеспечивает отличную адаптивность и, следовательно, очень высокий уровень безопасности труда.Промышленные применения требуют адаптируемой системы лесов. В то же время создаваемые рабочие зоны должны соответствовать самым высоким требованиям безопасности труда. Система лесов PERI UP учитывает все эти требования. Благодаря согласованности метрических сеток всех компонентов и возможности изменения направления отдельных палуб модульные леса PERI UP Flex чрезвычайно легко адаптируются к различным местным условиям.Поэтому безопасные и надежные рабочие платформы и средства доступа также могут быть реализованы для рабочих мест промышленного объекта, находящихся выше. Рабочие пространства могут быть покрыты по большей части без каких-либо промежутков, в то время как препятствия могут быть обойдены без перекрывающихся досок.Благодаря самозащищающемуся соединению балок на розетке и встроенной защите настила от подъема леса PERI UP Flex просты и безопасны в монтаже. Во время использования сквозные ограждения и желтые подножки, а также нескользящие палубы обеспечивают очень высокий уровень безопасности труда.В дополнение к гибкости, возможность комбинировать опалубку и строительные леса также обеспечивает преимущества в отношении управления проектом. В частности, VARIOKIT Engineering Construction Kit обеспечивает экономически эффективную реализацию широкого спектра несущих конструкций.Обе системы, VARIOKIT и PERI UP Flex, основаны на метрической сетке и поэтому совместимы друг с другом. Кроме того, стандартизированные соединительные детали обеспечивают соединения на основе трения и практически неограниченную возможность комбинирования посредством системных компонентов. Это позволяет экономить на импровизированных сборочных работах.Дигитализация коренным образом меняет отрасли и в открывает огромные возможности для всех заинтересованных сторон. И компания PERI, будучи специалистом по опалубке и строительным лесам, постоянно стремится играть решающую роль в проектировании, разработке и, наконец, во внедрении этого изменения, используя свои опыт и знания, а также в создании реальной цифровой добавленной стоимости для своих клиентов.Диапазон цифровых приложений варьируется от связанных с продуктом приложений для простых расчетов до систем опалубки и строительных лесов и онлайн-портала для клиентов myPERI, который в качестве комплексной информационной платформы оказывает поддержку в течение всего времени выполнения проекта. Кроме того, различные программные решения, предоставляемые компанией, позволяют оптимизировать сложные задачи и процессы в крупных проектах.В течение многих лет PERI является одним из отраслевых лидеров в области внедрения BIM, Building Information Modelling, информационного моделирования зданий, и уже приняла участие в реализации ряда впечатляющих международных проектов. Теперь такими проектами можно успешно управлять с использованием принципов BIM.Строительство нового завода по производству ацетилена в Людвигсхафене-на-Рейне является одним из первых в мире проектов с возведением строительных лесов с использованием метода BIM. В дополнение к трехмерному планированию систем строительных лесов основное внимание уделяется таким вопросам, как координация планирования, автоматическая проверка столкновений, контрольные списки безопасности и QR-коды для навигации по объектам. Кроме того, соответствующие данные предоставляются в цифровом виде для сборки лесов с помощью планшетого решения для строительной площадки.www.peri.com