Сколько зарабатывают белорусы на самом деле: дефицит на рынке труда уже скорректировал доходы людей

Источник материала: ProBusiness





Официальные данные о средней зарплате зачастую не отражают реальную картину доходов населения. Новый отчет Белстата о распределении располагаемых ресурсов домохозяйств позволяет значительно точнее оценить, сколько именно получают белорусы, где сосредоточены основные группы по уровню дохода и как изменилась структура за последнее время. «Про бизнес» окунулся в данные и сделал несколько важных выводов.

Зарплата зарплате рознь

Вопрос о том, сколько на самом деле зарабатывают белорусы, остается не только актуальным, но и чувствительным. Все потому, что вызывает споры каждый раз, когда обсуждается в сравнении с прошлыми периодами, с соседними странами, между регионами или отраслями экономики. Главная причина — в том, что официальные цифры зачастую плохо соотносятся с реальностью, которую большинство людей ощущают на себе, заглядывая в расчетный лист, банковскую выписку или просто в кошелек.

Чаще всего в публичном поле фигурирует так называемая средняя номинальная зарплата. Этот показатель регулярно публикуется Белстатом, но и он может вводить в заблуждение. Его рассчитывают по простой формуле: складывают все зарплаты — от продавца до топ-менеджера — и делят на общее число работников. Получается своего рода «средняя температура по больнице», которая далека от того, что реально получают подавляющее большинство белорусов. Кроме того, эта сумма еще до вычета налогов, обязательных отчислений и прочих удержаний.

Куда точнее — медианная зарплата: та, которую получает «среднестатистический» работник, ровно посередине распределения — половина людей зарабатывает меньше, половина больше. А еще ближе к реальной картине — модальная зарплата, т.е. самый частый, наиболее распространенный уровень дохода. Это именно тот уровень, который встречается чаще всего в стране. Однако ни медианная, ни модальная зарплата в Беларуси не публикуются так же часто как средняя — и потому особенно ценно, когда такие данные все же становятся доступными.

Недавно Белстат представил обновленную информацию о распределении доходов населения — она позволяет заглянуть немного глубже, чем сухая цифра «средней зарплаты». Эти данные показывают, какие уровни доходов в стране действительно распространены, как они изменились по сравнению с прошлым годом и как отличаются между регионами.

Смещение вверх

По данным Белстата, в первом квартале 2025 года структура распределения населения Беларуси по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов сместилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в первом квартале 2024-го наиболее многочисленные группы сосредотачивались в интервалах от 600 до 800 BYN на человека, то в 2025-м эта «основная масса» переместилась вверх — в диапазон от 800 до 1 000 BYN. Особенно заметно сократилась доля тех, чьи доходы не превышают 450 BYN: с 5,5% до 2,3%, что свидетельствует о снижении доли населения с крайне низкими доходами.

Более детальный анализ показывает, что интервал 800,1−900,0 BYN стал одним из самых многочисленных — доля таких граждан увеличилась с 9,8% до 10,1%. Еще более существенно выросла группа с доходами 900,1−1 000 BYN — с 8,9% до 10,6%. Совокупно эти две категории охватывают свыше пятой части населения, делая данный диапазон наиболее массовым в 2025 году.

Напротив, доля граждан с доходами в пределах 600−800 BYN значительно уменьшилась, что указывает на постепенное перераспределение доходов в сторону более высоких уровней. Такое смещение наиболее часто встречающихся доходных групп соответствует данным о росте доходов населения на 11−14% в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года.





Рост доли населения наблюдается и в группах с доходами выше 1100 BYN. Например, в категории от 1 400 до 1 500 BYN зафиксировано увеличение с 3,3% до 5,0%, а от 1600 до 1700 BYN — с 1,9% до 3,5%. При этом, несмотря на рост в этих сегментах, они остаются менее многочисленными по сравнению с группами, сосредоточенными в диапазоне 800−1000 BYN — именно этот уровень можно считать сегодня наиболее типичным для белорусского домохозяйства.

Между тем, наибольший рост показала категория «более 1700 BYN»: таких домохозяйств стало 14,3% — против 8,6% годом ранее. Однако важно понимать, что это не отражает типичных доходов. Такие высокие значения относятся к сравнительно небольшой, но растущей группе обеспеченных граждан. Их включение в статистику необходимо для полноты картины, но они находятся за пределами основной массы и не формируют общую повседневную реальность большинства. Говоря проще, это крайние значения — «верхушка» шкалы, а основные тенденции следует искать в диапазонах, где сосредоточена большая часть населения.

Региональные различия

В первом квартале 2025 года большинство регионов Беларуси демонстрируют схожий тренд — снижение доли населения с наименьшими доходами и смещение в сторону более высоких интервалов. Особенно это заметно в категории «до 450 BYN»: в Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях доля таких жителей сократилась более чем в два раза. Например, в Брестской области их стало 3,1% против 8,0% годом ранее. Это свидетельствует о постепенном вытеснении крайне низких доходов на фоне роста заработков на дефицитном рынке труда.

В то же время, ключевой доходный диапазон, т.е. те уровни, где сосредоточена основная масса населения, также немного сместился. Если в 2024 году в большинстве регионов доминировали группы с доходами от 600 до 800 BYN, то в 2025-м наблюдается рост доли населения в интервалах от 800 до 1 000 BYN. Например, в Минской области доля в диапазоне 800,1−900 BYN увеличилась с 11,1% до 12,8%, а в Гомельской — с 9,6% до 11,5%. Аналогичная картина в Могилевской, Витебской и Брестской областях. Таким образом, можно говорить о формировании нового условного «центра» доходов — в районе 900 BYN на человека в месяц.





Минск, как и ожидалось, выделяется на фоне остальных регионов — и по более высокой доле населения с доходами свыше 1700 BYN (25,1%), и по значительно меньшей доле в нижних диапазонах. В 2025 году лишь 1,1% минчан имеют доходы ниже 450 BYN, против, к примеру, 3,2% в Могилевской области и 3,1% в Брестской. Это подчеркивает сохраняющийся разрыв в уровне благосостояния между столицей и регионами. При этом столица также показывает рост в интервалах 1400−1700 BYN и выше, что указывает на рост доли среднедоходных домохозяйств, характерный особенно для Минска.

Все регионы фиксируют рост доли населения с доходами более 1700 BYN — особенно заметный в Гродненской (с 6,0% до 12,1%), Минской (с 5,5% до 13,0%) и Витебской (с 6,6% до 10,6%) областях. Однако, несмотря на это, такие значения остаются, скорее, признаком узкой группы с высоким доходом, чем общей нормы. Основная же масса населения в большинстве регионов сосредоточена в пределах от 700 до 1 100 BYN.

Равнение на столицу

Помимо общей динамики роста располагаемых доходов, внимание заслуживает и региональный срез — особенно в сравнении с наиболее обеспеченным регионом страны, Минском. Представленные данные показывают, насколько доля населения в различных доходных категориях отличается в каждом регионе от аналогичной доли в столице — в процентных пунктах. Контраст ожидаем и очевиден: во всех областях страны доля людей с низкими доходами (до 700 BYN) существенно выше, чем в Минске. Например, в категории 600,1−700 BYN превышение составляет от 2,2 процентных пункта в Минской области до 7,0 пунктов в Могилевской.





Наиболее резкое расхождение наблюдается в верхних сегментах шкалы доходов. В категории «более 1800 BYN» отставание от Минска достигает 9−13 процентных пунктов, что говорит о невысокой доле высокодоходных граждан в регионах. Даже в диапазоне от 1700 до 1800 BYN в большинстве областей фиксируется отставание на 2−3 пункта. Это означает, что в то время как Минск аккумулирует значительную часть высокодоходных домохозяйств, в регионах подобный уровень дохода остается редкостью.

Отдельное внимание заслуживают промежуточные группы: в диапазоне 800−1300 BYN многие области (в частности, Могилевская, Брестская и Витебская) демонстрируют превышение над столицей — на 6−9 процентных пунктов в отдельных интервалах. Это подтверждает, что в регионах сегодня доминируют доходы на уровне 800−1200 BYN, тогда как в Минске картина сместилась вверх, где сосредоточено большинство более обеспеченных домохозяйств столицы.

Выводы

Таким образом, региональные различия не просто сохраняются, но и четко структурированы. Это подчеркивает необходимость учитывать региональный фактор при оценке социальной политики и экономической динамики в стране. В свою очередь, анализ данных о распределении доходов — не просто статистический расчет, а важный инструмент для понимания реального положения дел в экономике. Для самих граждан такая информация дает возможность объективно оценить свои доходы в сравнении с остальными, понять, где они находятся на общей шкале благосостояния и какие социальные группы формируют большинство.

Для бизнеса такие данные особенно ценны с точки зрения маркетинга и планирования: они позволяют лучше понимать платежеспособность различных целевых групп, более точно определять рыночные ниши и выстраивать ценовую политику, соответствующую реальным возможностям потребителей. Что особенно важно в условиях нестабильной макроэкономической среды в регионе.

Наконец, для государства такая информация — важный индикатор социальной устойчивости. Она помогает выявить не только зоны относительного благополучия, но и потенциальные очаги напряжения, где доходы остаются низкими и не растут на фоне общей динамики. А значит — позволяет более точно таргетировать социальную поддержку, оценивать эффективность перераспределительных механизмов и формировать политику, основанную на реальных, а не усредненных показателях.