Известный бизнесмен хочет построить отель на месте старого пионерлагеря под Минском. Узнали подробности

Прямо сейчас в Минском райисполкоме проходит общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проекта, поучаствовать в котором могут все желающие.

Проект гостиничного комплекса разработала архитектурная студия «Арх-Нуво». Эта студия, кстати, проектировала такие жилые комплексы, как Mod House, «Гранд Кристал», «Андреевский». Также в портфолио компании – физкультурно-оздоровительный комплекс на Дзержинского, офисный центр на Смолячкова, многофункциональный комплекс на Победителей и другие объекты.

Что же планируется построить в Крыжовке? По задумке архитекторов в лесном массиве неподалеку от Минского моря появится туристско-оздоровительный комплекс. Согласно представленным материалам, он будет состоять из нескольких гостиничных корпусов, небольшого апарт-отеля, базы отдыха с бассейном и рестораном, а также двух гостевых домиков, банкетного зала и парковки на 150 автомобилей.