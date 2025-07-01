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Известный бизнесмен хочет построить отель на месте старого пионерлагеря под Минском. Узнали подробности
01.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Старые пионерлагеря, разбросанные по разным уголках Минщины, постепенно обретают вторую жизнь. В этот раз удача улыбнулась давно пустующему детскому лагерю «Журавлик», что находится недалеко от Минского моря. Новый собственник (компания-импортер автомобилей ГАЗ в Беларусь, принадлежащая бизнесмену Михаилу Супруновичу) решила возвести тут туристический комплекс с отелем, гостевыми домиками, бассейном и рестораном. Рассказываем, о чем речь.
Бывший «Журавлик» расположен в районе деревни Крыжовка (это – Минский район, Ждановичский сельсовет, 55). Реконструируемый оздоровительный комплекс занимает земельный участок общей площадью чуть более 4 га. До Минска от этих мест – 10 километров, до Заславского водохранилища – 2,5 километра.
Комплекс детских дач «Журавлик» появился в тихом местечке неподалеку от станции «Крыжовка» еще в советское время. Оздоровительный лагерь рядом с лесом и садовыми товариществами много лет исправно выполнял свои функции, пока не устарел как морально, так и физически. Несколько лет назад «Журавлик», находящийся на балансе «Белоруской железной дороги», выставили на аукцион. Новым собственником детского лагеря стало предприятие «БелГАЗавтосервис» – официальный импортер коммерческих автомобилей ГАЗ в РБ. Владелец решил снести старые постройки и возвести тут туристско-оздоровительный комплекс.
Прямо сейчас в Минском райисполкоме
Проект гостиничного комплекса разработала архитектурная студия «Арх-Нуво». Эта студия, кстати, проектировала такие жилые комплексы, как Mod House, «Гранд Кристал», «Андреевский». Также в портфолио компании – физкультурно-оздоровительный комплекс на Дзержинского, офисный центр на Смолячкова, многофункциональный комплекс на Победителей и другие объекты.
Что же планируется построить в Крыжовке? По задумке архитекторов в лесном массиве неподалеку от Минского моря появится туристско-оздоровительный комплекс. Согласно представленным материалам, он будет состоять из нескольких гостиничных корпусов, небольшого апарт-отеля, базы отдыха с бассейном и рестораном, а также двух гостевых домиков, банкетного зала и парковки на 150 автомобилей.
В описании проекта упоминается бассейн под открытым небом, беседки, зоны для медитативного отдыха, экотропы, каменные композиции, детские площадки, цветочные холмы, зеленый лабиринт и фестивальная площадка.
Для уединенного отдыха предусмотрены гостиничные домики в лесу. Каждый домик оснастят личной террасой и окружат световыми фигурами. На территории комплекса также появится внутренний водоем, рядом с которым возведут банкетный зал с зоной активного отдыха, игровыми площадками для гостей и детей.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 30 июня по 14 июля. Ознакомиться с материалами архитектурно-планировочной концепции можно
Кто такой Михаил Супрунович?
Холдинг «БелГАЗавтосервис» – это официальный дистрибьютор коммерческих автомобилей «ГАЗ» на территории Республики Беларусь, а также владелец ТЦ Outleto. Основателем и генеральным директором холдинга является бизнесмен Михаил Супрунович – уроженец деревни Новые Новоселки Гомельской области, единственный в РБ «Почетный автозаводец ГАЗ» и известный меценат.
В 2018 году Михаил Супрунович был награжден благодарностью председателя Мингорисполкома, за эффективный вклад в экономику города Минска, развитие делового и инвестиционного климата Республики Беларусь, активное участие в разработке и продвижении национальной платформы бизнеса Беларуси, большой вклад в развитие диалога бизнеса и власти.
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Известный бизнесмен хочет построить отель на месте старого пионерлагеря под Минском. Узнали подробности
Старые пионерлагеря, разбросанные по разным уголках Минщины, постепенно обретают вторую жизнь. В этот раз удача улыбнулась давно пустующему детскому лагерю...
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