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Белорусские НПЗ получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней

21.04.2019 17:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 апреля, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. По оценке "Гомельтранснефть Дружба", белорусские нефтеперерабатывающие предприятия получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней. Об этом заявил сегодня генеральный директор данного предприятия Олег Борисенко на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Борисенко, в настоящее время уровень превышения загрязнения нефти от нормативного значения составляет около 20 раз. "Это является нарушением контракта "Транснефтью". Российский партнер подтвердил факт нарушения двусторонним актом. Документ подписан 19 апреля. Источник загрязнения обнаружен. Загрязненная нефть находится на участке Самара-Унеча, это более 1,4 тыс. км. По нашим оценкам, белорусские НПЗ получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней", - проинформировал Олег Борисенко.

Руководитель ОАО также отметил, что предприятие находится в постоянном контакте с российскими партнерами. На 23 апреля запланирована встреча с руководством "Транснефти" по обсуждению технических и компенсационных вопросов с участием представителей концерна "Белнефтехим" и директоров нефтеперерабатывающих заводов.

На данный момент "Гомельтранснефть Дружба" располагает более 700 тыс. т нефти, которая не соответствует показателям качества. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией сырья, в том числе возврат некачественной нефти реверсом.

Зарубежные партнеры предприятия проинформированы о сложившейся ситуации сразу после получения полного анализа состояния нефти.

В заседании оперативного штаба во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко приняли участие представители концерна "Белнефтехим", Белорусской нефтяной компании, НПЗ и ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Игорь Ляшенко отметил профессионализм действий руководства концерна "Белнефтехим", белорусских НПЗ и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.-0-

 
 
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21 апреля, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. По оценке "Гомельтранснефть Дружба", белорусские нефтеперерабатывающие предприятия получат качественную нефть не...
 
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