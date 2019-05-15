Диалог с сыном экс-главы ФСБ. Минсельхозы Беларуси и России впервые за три года провели коллегию

Источник материала: Tut.by

Аграрные ведомства Беларуси и России провели первую за последние три года совместную коллегию. Несмотря на наличие «шероховатостей» в двусторонних отношениях, руководители минсельхозов двух стран заверили журналистов, что по ряду вопросов нашли взаимопонимание.



Фото: mcx.ru

В центре внимания коллегии было развитие торговли сельхозпродукцией и продуктами питания (реализация прогнозных балансов спроса и предложения); сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора (в том числе — выполнение договоренностей по прослеживаемости товаров); вопросы взаимодействия по союзным программам.

Обеспечение безопасности поставок белорусской животноводческой продукции до сих пор остается проблемным вопросом. Для урегулирования сложившейся ситуации с марта 2018 года стороны работают над исполнением подписанной Дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер. Но балансы не выполняются , поскольку были сложности с поставкой белорусской молочной и мясной продукции из-за ограничений Россельхознадзора.

Несмотря на это в 2018 году объем общего товарооборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Россией вырос на 2,1% и составил 5,4 млрд долларов. Но, как отметил на коллегии глава Минсельхозпрода Беларуси Анатолий Хотько, прирост был обеспечен за счет поставок российской продукции в Беларусь.

Основными позициями российского экспорта на белорусский рынок являются кондитерские изделия, пищевые продукты, растительное масло и маргарин. Из Беларуси в Россию в основном импортируются молочная продукция, мясо и мясные субпродукты, колбаса, консервы и сахар.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в своем вступительном слове сказал, что считает целесообразным устранять существующие между двумя странами проблемы во взаимных поставках продовольствия на двухсторонней основе. «В результате работы наших надзорных служб нам удается урегулировать большинство проблем», — сказал он.



Фото: mcx.ru

Основная часть заседания коллегии была закрытой для журналистов.

По итогам встречи, в частности, приняты решения усилить контроль за выполнением прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства, продолжить работу по интеграции систем прослеживаемости, проработать вопрос об увеличении количества фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской границе, а также провести следующее совместное заседание коллегий в 2020 году в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

На пресс-брифинге Анатолий Хотько сообщил, что «коллегия прошла результативно». «Откровенно и честно поговорили по вопросам сельскохозяйственного производства, объединения ресурсов двух стран», — сказал министр и добавил, что «было найдено взаимопонимание».

Хотько обратил внимание, что совместное заседание коллегий аграрных ведомств не проводилось три последних года. «Наверное, это каким-то образом сказывалось на взаимодействии», — сказал министр.

Дмитрий Патрушев сказал, что несмотря на имеющиеся вопросы, по объему товарооборота в части сельскохозяйственной продукции Беларусь находится на первом месте среди всех торговых партнеров РФ «Товарооборот растет. По прошлому году он составил свыше 5 млрд долларов. Это достойная цифра. Уверен, что она будет увеличиваться», — сказал Патрушев.

Российский министр также заявил, что по всем вопросам найдено понимание. «У нас практически не остается тех вопросов, где мы бы не находились в диалоге, где бы наши позиции фронтально отличались. Есть шероховатости. В общении братских народов конечно же могут быть шероховатости, но не может быть серьезных трудностей. Исходя из этого будем выстраивать взаимоотношения и диалог», — сказал он.



Фото :mcx.ru

Стоит отметить, что Беларуси приходиться вести диалог с довольно влиятельными персонами на посту главы Минсельхоза России. Ранее аграрное ведомство возглавлял Александр Ткачев, семья которого владеет крупным агрохолдингом в РФ. Он периодически высказывал претензии к качеству белорусской продукции.

Нынешний 42-летний министр является старшим сыном секретаря Совета безопасности России, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.