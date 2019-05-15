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Аналитики: Отставка Бабича показала, что у России нет определенного плана действий в Беларуси

16.05.2019 18:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

История с отставкой Михаила Бабича показала, что белорусские и международные СМИ сильно недооценивают степень суверенитета Минска и, соответственно, степень российского влияния в Беларуси. К такому выводу пришли авторы аналитического доклада «Минский барометр», который каждые два месяца публикует экспертная инициатива «Минский диалог».


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В разделе, посвященном отношениям с Россией в марте-апреле этого года, авторы «Минского барометра» пишут, что Беларусь и Россия не приблизились к развязке ни по одному из конфликтных вопросов.

— Напротив, к уже имеющимся добавились новые: запрет на ввоз белорусской говядины, загрязнение нефтепровода «Дружба» и др.

Конфликт вокруг посла Михаила Бабича и последующий отзыв показал, считают в «Минском диалоге», что у России нет определенного плана касательно продвижения своих интересов в Беларуси.

— Эта ситуация также демонстрирует значительную неопределенность целей России в Беларуси, экспериментальный характер ходов. Кроме того, отзыв Бабича существенно снизит убедительность для Кремля тех групп влияния в России, которые выступают за продление сроков правления Путина через использование Союзного государства Беларуси и России.

Тем не менее, считают авторы доклада, ревизия Союзного договора, по-видимому, будет продолжена — и в силу бюрократической логики, и в силу стремления России отказаться от части союзных обязательств.

— К настоящему моменту стороны обменялись предложениями по совершенствованию Союзного государства, но информация о содержании этих предложений не разглашается, даже Михаил Бабич не прояснил ситуацию. Однако судя по общему направлению высказываний посла, речь идет прежде всего о синхронизации финансовой, промышленной и таможенной политики, причем очевидно, что Москва может понимать такую синхронизацию только как распространение российских законов и практик на Беларусь. Белорусское же руководство мыслит скорее не системно, а проектно.

Поэтому эксперты считают маловероятным, что ревизия Союзного договора может привести к каким-либо серьезным изменениям как самого договора, так и российско-белорусских отношений в принципе.

— Несмотря на то, что сложности в отношениях с Россией в марте-апреле нарастали по всем направлениям, ядром конфронтации были все же поставки и транзит нефти.

Здесь авторы «Минского барометра» напоминают решение Беларуси резко повысить тариф на транзит нефти, с которым не согласились в Москве, и угрозы Александра Лукашенко приостановить транзит, если это понадобится для ремонта нефтепровода «Дружба».


Фото: Reuters

— Загрязнение нефти по нефтепроводу «Дружба» стало новым фактором двусторонних отношений. Этот инцидент нанес существенный ущерб белорусскому нефтяному сектору, который потерял не только часть доходов, но и вынужден восстанавливать оборудование. Транснефть также понесет потери — и из-за срыва контрактных обязательств, и из-за компенсаций Беларуси и другим пострадавшим партнерам. Размер компенсаций является предметом переговоров.

Эксперты прогнозируют, что новый посол России Дмитрий Мезенцев «скорее всего, станет сроить отношения с руководством страны пребывания в более конструктивном ключе».

— Транзит российских энергоносителей в Европу через Беларусь все еще остается сильным рычагом влияния на российскую переговорную позицию. Однако сила этого рычага по мере строительства Россией собственных трубопроводов и перенаправления экспорта нефти по ним постепенно снижается. С 2020 года транзитное значение Беларуси может дополнительно снизиться, а с 2025 — и вовсе исчезнуть из-за перенаправления части российского экспорта нефти в Китай.

Однако тот факт, что «Транснефть» допустила столь серьезное загрязнение нефтепровода «теоретически укрепляет переговорные позиции белорусской стороны в заключении контрактов на ближайшее время», отмечают в «Минском диалоге».

 
Теги: Минск
 
 
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В разделе, посвященном отношениям с Россией в марте-апреле этого года, авторы «Минского барометра» пишут, что Беларусь и Россия не приблизились к развязке ни по...
 
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