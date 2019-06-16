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«Счета разблокировали на следующий день». Как «5 элемент» пережил претензии силовиков

17.06.2019 14:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Патио» (оператор сети магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент») функционирует в стандартном режиме. Вопросы, которые бы мешали работе магазинов, склада и офиса, удалось урегулировать в течение суток. Об этом TUT.BY заявил директор ритейлера Максим Морозов.


Фото: 5element.by

Напомним, на минувшей неделе следственное управление УСК Республики Беларусь по городу Минску сообщило о начале расследования в отношении компании «Патио», которую подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В головном офисе «Патио» был проведен обыск и изъяты бухгалтерские документы.

— Размер претензий меньше 1% от уплаченных компанией налогов в 2018 году. Кроме того, предъявленная сумма меньше, чем размер благотворительной помощи, которую «Патио» оказала в прошлом году. Наша компания — большая, поэтому и заявленная сумма претензий подпадает под крупный размер, — пояснил Максим Морозов.

Он отметил, что компания «Патио» «в тот же день внесла на депозит Следственного комитета сумму, которая была озвучена, и уже на следующий день все аресты и блокировки счетов были сняты». Максим Морозов не стал озвучивать сумму, потому что с него взята подписка о неразглашении информации.

По словам директора компании, форма проведения следственных мероприятий «была весьма корректна». «Не было никаких силовых воздействий или, как писал TUT.BY, „маски-шоу“. Мы предоставили СК требующуюся документацию и небольшую часть оргтехники», — сказал Морозов.

Топ-менеджер также подчеркнул, что в настоящее время по этому делу нет обвиняемых. «Все проходят как свидетели», — сказал руководитель.

Директор компании «Патио» поблагодарил всех партнеров, которые проявили «выдержку, понимание и не стали делать резких движений». «Поэтому негатива от информационного воздействия удалось избежать», — отметил Морозов.

Топ-менеджер также сказал, что ритейлер намерен продолжить поступательное развитие. В ближайших планах значится завершение проекта по открытию магазинов «5 элемент» на площадях «Корона-Техно». Таким образом количество торговых объектов превысит 60, где работает более 2500 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Патио» (оператор сети магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент») функционирует в стандартном режиме. Вопросы, которые бы мешали работе...
 
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