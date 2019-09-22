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Лукашенко напомнил о низких зарплатах: их нужно подтягивать к средней по стране

23.09.2019 17:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Средняя зарплата на предприятиях Госкомвоенпрома составляет 1,6 тыс. рублей, отчитался глава ведомства Роман Головченко Александру Лукашенко.

Входящие в систему ГВПК предприятия, по словам Головчени, работают рентабельно, заработная плата там постепенно растет. Госкомвоенпром курирует предприятия в целом организации оборонного сектора экономики.

«Сейчас средняя заработная плата составляет 1,6 тыс рублей. К концу года будем выходить на 1,7 тыс рублей. Это достаточно высокий показатель», - отметил он.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что низкие зарплаты нужно подтягивать к средней. «В Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, - сказал официальный белорусский лидер. - Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли».

По его мнению, зарплата в тысячу рублей (пресловутые «по пятьсот» долларов) – это не заоблачная цифра, а минимум, который государство в среднем должно обеспечить, сообщает пресс-служба президента.

«Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать», - заключил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко акцентировал внимание на совещании по вопросам экономики 19 сентября на уровне оплаты труда работников бюджетной сферы. Подробно о том, как выполняется задача, чтобы зарплата в бюджетном секторе составляла не менее 80% от средней по стране, докладывал Премьер-министр. Однако президент напомнил о важности повысить доходы наиболее низкооплачиваемых работников. 

Между тем, по данным Белстата по результатам второго квартала 2019 года, 54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц.

 
 
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Средняя зарплата на предприятиях Госкомвоенпрома составляет 1,6 тыс. рублей, отчитался глава ведомства Роман Головченко Александру Лукашенко.
 
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