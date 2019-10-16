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«Мисс Беларусь-2018» стала кандидатом в депутаты
17.10.2019 18:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.
— Да, я зарегистрирована, — сообщила Василевич TUT.BY.
Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.
— Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, —
Напомним, в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она
Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием президента. Например, вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем в этом году она
Марии Василевич 22 года, она закончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом (тема ее дипломной работы — «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь»), поступила в магистратуру. Мечтала стать телеведущей и в мае этого года вышла в эфир «Добрай ранiцы, Беларусь».
В комментарии TUT.BY Василевич
— Я всегда занимала активную жизненную позицию и к своим 22 годам, по-моему, имею некоторый опыт, знания и желание внести свой вклад в развитие Беларуси, — считает «Мисс Беларусь — 2018».
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Марии Василевич 22 года, она закончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом (тема ее дипломной работы - «Инвестиционная привлекательность регионов Республики...
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