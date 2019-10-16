«Мисс Беларусь-2018» стала кандидатом в депутаты

Источник материала: Tut.by

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мисс Беларусь»: Минимальный возраст депутата — это 21 год, а мне уже целых 22

— Да, я зарегистрирована, — сообщила Василевич TUT.BY.

Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.

— Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, — сказала Ермошина.

Напомним, в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием президента. Например, вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем в этом году она открывала «Славянский базар» и болела за легкоатлетов на «Динамо».

Марии Василевич 22 года, она закончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом (тема ее дипломной работы — «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь»), поступила в магистратуру. Мечтала стать телеведущей и в мае этого года вышла в эфир «Добрай ранiцы, Беларусь».

В комментарии TUT.BY Василевич говорила , что пойти в депутаты ей предложили в БРСМ.

— Я всегда занимала активную жизненную позицию и к своим 22 годам, по-моему, имею некоторый опыт, знания и желание внести свой вклад в развитие Беларуси, — считает «Мисс Беларусь — 2018».