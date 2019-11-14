«Говорили о дальнейшем сотрудничестве». Канопацкая встретилась с премьером Румасом

Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая встретилась с премьер-министром Сергеем Румасом. Они обсудили наработки депутата в области экономики и социальной сферы и дальнейшее сотрудничество.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Встречу премьер-министр назначил депутату после нулевого чтения бюджета в парламенте. На заседании, отвечая на вопрос Канопацкой, Сергей Румас публично пригласил ее на работу в правительство. После они договорились встретиться отдельно.

Встреча, по словам Канопацкой, длилась почти два часа. Но речи о ее трудоустройстве в правительстве не шло.

— Премьер-министр не может предложить мне должность, это не в его компетенции, поэтому о трудоустройстве мы не говорили, — рассказала TUT.BY Канопацкая. — Но мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по всем тем наработкам, которые у меня имеются в вопросах экономики — инвестиционной привлекательности страны, законе о приватизации, социалки — пенсионной реформе, реформе образования, политики — интеграции с Россией.

Канопацкая на встрече также заострила внимание на том, что вопрос по процедуре назначения Сергея Румаса премьер-министром остается открытым.

— Он ответил, что по закону возможны оба варианта: его назначение с Палатой представителей могли согласовать до или после. Хотя я продолжаю настаивать на первом варианте, — сказала Канопацкая.

В каком качестве депутат будет в дальнейшем сотрудничать с правительством, она не сказала.

Напомним, в августе 2018 года президент назначил нового премьер-министра, им стал Сергей Румас. Кроме того, сменились и четыре из пяти заместителей премьера. Кадровые решения были приняты буквально за пару дней, без внеочередного созыва Палаты представителей, в чем депутат Анна Канопацкая увидела нарушение двух статей Конституции о том, что «премьер-министр назначается президентом Беларуси с согласия Палаты представителей», и даже обратилась в Конституционный суд.