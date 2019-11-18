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Бюджет на 2020 год принят депутатами

19.11.2019 17:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бюджет Беларуси на 2020 год во вторник одобрен на первом чтении в палате представителей. Впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП), но Минфин заверяет, что его социальная направленность сохранится, передает БЕЛТА.

По словам замглавы Минфина Юрия Селиверстова, представляющего законопроект парламенте, на прирост ВВП в документе заложено 1,9%. Инфляция предполагается на уровне 5%, ставка рефинансирования — 9,5%, цена нефти — $60 за баррель.

Доходы консолидированного бюджета в 2020 году составят 39,5 млрд рублей (24,4 млрд рублей — республиканского, +0,3% к 2019-му). Расходы прогнозируются в сумме 40,9 млрд рублей (25,4 млрд рублей, +11,4% к 2019 году).

«С учетом нарастания влияния налогового маневра, реализуемого в России, роста цен на газ, поставляемого в нашу страну, снижения цен на экспортируемые калийные удобрения общие потери бюджета оцениваются в 1,9 млрд рублей», — сказал чиновник.

При этом, комментируя расходы, он отметил, что особенность государственного бюджета на 2020 год — значительное увеличение средств на оплату труда работников бюджетной сферы.

«Расходы консолидированного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы составят 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 16%, больше по сравнению с 2018 годом», — отметил Селиверстов.

Еще 5 млрд рублей в бюджете на будущий год предусмотрено на оплату труда государственных служащих и военнослужащих, добавил он.

Бюджетная политика ориентирована на создание в регионах равных условий для жизни. Областям будет оказана существенная поддержка: почти на треть (до 5,3 млрд рублей) возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского.

Потери бюджета от негативных факторов в 2020 году Минфин оценивает в 1,9 млрд рублей.

 
 
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Бюджет Беларуси на 2020 год во вторник одобрен на первом чтении в палате представителей.
 
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