Гродненские власти продают свою часть акций торгового дома «Неман»

Источник материала: Tut.by

Пятого декабря должен состояться аукцион по продаже акций гродненского открытого акционерного общества «Торговый дом «Неман», которые принадлежат Гродненскому горисполкому. Начальная цена за 17,5% акций — почти 1,5 миллиона рублей. Продавать будут через Белорусскую валютно-фондовую биржу.



Фото: www.tdn.by

Уставной фонд ОАО «Торговый дом «Неман» — 62 160 акций, а в собственности города находится 10 912 акций. Именно их и будут продавать. Стартовая продажа одной акции — 148,67 рублей.

Городские власти разработали инвестиционное предложение. Главное условие — покупка пакета акций.

Открытое акционерное общество «Торговый дом «Неман» — это прежде всего здание одноименного торгового центра на улице Советской. Оно было построено в конце 50-х годов прошлого века. Несмотря на то, что здание трехэтажное, торговля в те времена велась только на двух этажах, а на третьем находилась администрация. Не было здесь ни кафе, ни продовольственного магазина. Все это уже появилось намного позже. Сейчас большая часть площадей бывшего универмага сдается в аренду.

Также предприятие арендует два магазина: на улице Советской и в торговом центре «Корона». Еще в собственности есть склады, гараж и старое здание по улице Замковая, 3, где в будущем откроется гостиница.

Также в 2020 году будет закончено строительство торгового объекта на улице Антонова, который тоже принадлежит «Торговому дому «Неман»