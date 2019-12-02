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«Обувь России» хочет попасть в Беларусь через AliExpress
02.12.2019 18:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группа компаний «Обувь России» планирует выйти на белорусский рынок через маркетплейс Tmall (входит в «AliExpress Россия»). Об этом говорится в
Российский обувной производитель и один из крупных ритейлеров в этом сегменте тестирует новый канал сбыта: пока на Tmall продается преимущественно женская обувь. В дальнейшем, по результатам пилотного проекта, будет принято решение, какой товар и в каком объеме «Обувь России» будет реализовываться через маркетплейс.
— Tmall для нашей компании — дополнительный канал продаж, который позволит нам охватить новую аудиторию и привлечь покупателей из разных регионов России. В перспективе эта площадка также даст нам возможность расширить географию сбыта за счет стран ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Грузия и Казахстан, в которые мы пока не осуществляем доставку, — прокомментировал руководитель направления онлайн-продаж ГК «Обувь России"Тимур Ефимов.
По результатам девяти месяцев 2019 года доля онлайн-продаж в розничной выручке российской компании достигла 13,8%.
«Обувь России» основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В этом регионе базируются ее основные производственные мощности.
По состоянию на ноябрь 2019 года группа управляла 912 магазинами (из них 172 работает по франшизе). Основные бренды — Westfalika и «Пешеход».
Недавно глава «Обуви России» Антон Титов, который владеет 50% акций ПАО «ОР», управляющей компании группы,
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Группа компаний «Обувь России» планирует выйти на белорусский рынок через маркетплейс Tmall (входит в «AliExpress Россия»).
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