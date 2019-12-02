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Гродненские власти продают свою часть акций торгового дома «Неман»
02.12.2019 18:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятого декабря должен состояться
Уставной фонд ОАО «Торговый дом «Неман» — 62 160 акций, а в собственности города находится 10 912 акций. Именно их и будут продавать. Стартовая продажа одной акции — 148,67 рублей.
Городские власти разработали инвестиционное предложение. Главное условие — покупка пакета акций.
Открытое акционерное общество «Торговый дом «Неман» — это прежде всего здание одноименного торгового центра на улице Советской. Оно было построено в конце 50-х годов прошлого века. Несмотря на то, что здание трехэтажное, торговля в те времена велась только на двух этажах, а на третьем находилась администрация. Не было здесь ни кафе, ни продовольственного магазина. Все это уже появилось намного позже. Сейчас большая часть площадей бывшего универмага сдается в аренду.
Также предприятие арендует два магазина: на улице Советской и в торговом центре «Корона». Еще в собственности есть склады, гараж и старое здание по улице Замковая, 3, где в будущем откроется гостиница.
Также в 2020 году будет закончено строительство торгового объекта на улице Антонова, который тоже принадлежит «Торговому дому «Неман»
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