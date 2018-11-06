Своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний – реальная профилактика рака



Прежде чем разовьётся злокачественная опухоль проходит, как правило, длительный период времени, в который возникают изменения в органах и тканях, носящие характер предопухолевых заболеваний. Своевременное выявление и лечение их способствуют профилактике рака.

— Исследование канцерогенных химических веществ, новые открытия по вирусологии и иммунологии опухолей, изучение эпидемиологии рака дают нам немало фактов, на которых основывается стратегия борьбы со злокачественными опухолями, — рассказал корреспонденту pinsknews.by врач-онколог Пинского межрайонного онкологического диспансера Галина Видзяйло.

У курящих чаще всего встречаются предопухолевые заболевания нижней губы. На красной кайме нижней губы появляются шероховатые роговые выступы или поверхностные язвочки. Упорно не заживающие трещины, лейкоплакии (белые пятна), папиломы и бородавчатые разрастания. В целях предупреждения развития рака нижней губы указанные предопухолевые заболевания ни в коем случае нельзя лечить «домашними» средствами (прижигания, мази и др.). В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу. Прекратить курение. Лицам, длительное время работающим на воздухе или в горячих цехах, необходимо систематически смазывать губы натуральным жиром – несолёным сливочным маслом, ланолином, вазелином или питательным витаминизированным кремом.

К предопухолевым заболеваниям слизистой оболочки полости рта относятся длительно не заживающие язвочки, трещины, ссадины, образующиеся главным образом на боковой поверхности языка или на слизистой оболочке щёк на уровне смыкания зубов. Отмечаются они преимущественно у лиц с больными зубами или с плохо подобранными протезами. Предраковым заболеванием является также лейкоплакия (ограниченные белесоватые уплотнения). Курение также способствует возникновению предопухолевых заболеваний полости рта.

Лечение хронических неспецифических заболеваний лёгких (хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь и др.). Устранение проффессиональных вредностей, запыленности рабочих помещений, вредных привычек и др. могут способствовать профилактике рака лёгкого.

Предопухолевые заболевания гортани – это длительно существующие папилломы, лейкоплакия, дискератозы слизистой оболочки и не поддающиеся консервативному лечению хронические воспалительные процессы, вызванные в том числе алкоголизмом и курением.

К предопухолевым заболеваниям желудка относятся некоторые формы атрофического гастрита, каллёзная язва и полипоз. Далеко не всегда они приводят к раку, даже в тех случаях, когда не проводится лечение и заболевание прогрессирует. Трудно предвидеть при каких условиях то или иное предраковое заболевание желудка перейдёт в злокачественную опухоль. Однако рациональное лечение больных, страдающих этими заболеваниями — лучшее средство профилактики рака желудка. Эти больные должны находиться под диспансерным наблюдением и проходить обследование не реже двух раз в год.

Предопухолевые заболевания пищевода – это полипы и рубцы после ожогов. Полипы могут быть удалены с помощью специальных инструментов, а при рубцах чрезвычайно важно не употреблять грубой, слишком горячей или очень холодной пищи, не курить.

Предопухолевыми заболеваниями прямой кишки являются хронический язвенный проктит, полипы и полипоз, а также рубцы, суживающие просвет прямой кишки. Озлокачествление полипов отмечается в 15-40% случаев. В целях профилактики рака нужно своевременно проводить лечение этих заболеваний.

В настоящее время борьба с предопухолевыми заболеваниями является одним из важных разделов работы онкологических учреждений. Женские консультации, хирургические, терапевтические, смотровые, ларингологические и стоматологические кабинеты поликлиник также осуществляют профилактику злокачественных опухолей и прежде всего путём своевременного выявления и излечения предопухолевых заболеваний.

Избавив больного от предракового заболевания, врач фактически предупреждает развитие рака. Профилактические осмотры, флюрографические исследования способствуют снижению числа заболеваний и продлению жизни больных.