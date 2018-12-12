Минских школьников научили питаться правильно

Сотни Минских старшеклассников прошли обучение в «Молочной академии», открытой компанией «Савушкин продукт». В социально-образовательном проекте приняли участие 4 столичные гимназии, ученики которых научились основам правильного питания и узнали о важности молочных продуктов.

«Молочная академия» действовала в Минске с сентября по декабрь 2018 года. В ней приняли участие учащиеся гимназий №56, №12 и №11, а завершился проект мастер-классами в 1-ой гимназии Минска. Подросткам рассказали и показали, как получать от еды не только удовольствие, но и пользу для организма.

Миссия проекта – помочь школьникам заботиться о здоровье и правильно питаться. В частности, они узнали о роли молочных продуктов в повседневном рационе и способах избежать проблем с обменом веществ.

Чтобы достучаться до школьников, мастер-классы проводили известные белорусы. Титулованная легкоатлетка Алина Талай и блогер Анна Бонд поделились секретами питания и тренировок. А шеф-повар и фудблогер Татьяна Назарук прямо перед гимназистами готовила молочные завтраки. Закрепить знания можно было в интеллектуальной игре «Мозгва», а утолить голод – на «молочной станции подзарядки». Самые активные школьники получили абонементы в фитнес-клуб и другие приятные сюрпризы.



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«Проект «Молочная академия» призван показать школьникам, что питаться правильно легко и вкусно. Но чтобы сделать это эффективно, мы разговаривали с подростками на их языке и каждый совет старались иллюстрировать личным примером. По этой причине мастер-классы проводили успешные состоявшиеся люди, которые следят за своим рационом и знают толк в ЗОЖ. Как свидетельствую результаты проводимых опросов, и это очень важно, старшеклассники не только получили советы и научились готовить молочные блюда, но и стали задумываться о своем здоровье», – подчеркнула заместитель гендиректора компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Руководство гимназий подтвердило важность проекта для популяризации правильного питания среди подростков. «Такие методы работы понятны подросткам и нравятся им. Пожалуй, одно такое мероприятие «Молочной академии» по эффективности может заменить все то, что за последние 9-10 лет пытались донести на классных часах, рассказывая о важности здорового образа жизни», – пояснила директор гимназии №11 Минска Ольга Бойко.



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«Молочная академия» стала частью большой социальной инициативы «Савушкин – за здоровье нации», которая реализуется в Беларуси с 2005 года. Каждый год молочный производитель проводит серию мероприятий по продвижению здорового образа жизни и сбалансированного питания, неотъемлемой частью которого выступают молочные продукты.