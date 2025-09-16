Робот-пылесос за 20 рублей. Сходили в новый магазин, похожий на Вайлдберрис офлайн

Идем дальше и смотрим... телефоны с планшетами. Разность товаров на полках слегка удивляет, а порой даже вызывает улыбку. Не зря магазин называют «офлайн-Вайлдберрис» или точне бы даже сказать «офлайн-Алиэкспресс»: найти здесь можно многое, но вот что окажется в коробке — большой сюрприз.

Хотя в коробках от телефонов, собственно, телефоны. В коробках от планшетов — планшеты. Все безымянные. Телефоны, в основном, стоят 100 рублей, а планшеты — 150.