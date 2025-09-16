ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Робот-пылесос за 20 рублей. Сходили в новый магазин, похожий на Вайлдберрис офлайн

16.09.2025 15:19 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

В ТЦ «Тивали» около станции метро «Спортивная» недавно открылся новый магазин низких цен «Ценопад». Людей здесь собирается немало, а на полках можно найти все: от одежды до техники. Еще есть немного мебели и декора для дома. Realt сходил в новый дискаунтер и внимательно рассмотрел, что и за сколько там продается.     


«Тивали» — это спокойный торговый центр на Притыцкого, 29. Рядом вход в метро на станции «Спортивная» и автобусная остановка.   

В прошлом году мы рассказывали о «Тивали», потому что здесь, в магазине «Мистер дом», можно купить товары из IKEA. Сегодня поднимаемся на тот же третий этаж и идем в новый магазин «Ценопад». Он занимает два павильона — 320-й и 321-й. Начинаем с того, что больше по размеру и просторнее — с 320-го. Людей даже в будний день здесь немало. Порой даже, чтобы подойти к полкам, приходится ждать, пока от них отойдут другие покупатели.      


Сразу у входа, на полках справа выставлена бытовая химия. За 10 рублей продается литровая упаковка средства от известкового налета, столько же стоит средство от жирных пятен. Популярный нынче кислородный отбеливатель обойдется в 15 рублей за 750-граммовую банку. Средства для стирки — в больших объемах — 20-25 рублей за 2,7 литра. Вся бытовая химия, написано на этикетках, приехала из Турции. На других же товарах практически всюду будет Китай.



Идем дальше и смотрим... телефоны с планшетами. Разность товаров на полках слегка удивляет, а порой даже вызывает улыбку. Не зря магазин называют «офлайн-Вайлдберрис» или точне бы даже сказать «офлайн-Алиэкспресс»: найти здесь можно многое, но вот что окажется в коробке — большой сюрприз. 

Хотя в коробках от телефонов, собственно, телефоны. В коробках от планшетов — планшеты. Все безымянные. Телефоны, в основном, стоят 100 рублей, а планшеты — 150.     



За 110 рублей можно купить реплику наушников Marshall (кстати, довольно неплохую реплику), за 50 — небольшую портативную колонку бренда hoco, от 70-и — колонки побольше размером. Одна из самых дорогих позиций — стайлер Dyson в кейсе. Конечно, не оригинал, но выглядит довольно аккуратно и обойдется в 350 рублей. За 550 рублей продается пылесос с надписью Dyson на упаковке. 


Судя по всему, многие товары с полок разбирают довольно быстро. Когда мы были в магазине, застали много позиций по 20 рублей. За эти деньги можно купить, к примеру, напольные весы, или портативный блендер, или чайник. А еще маленький робот-пылесос. Конечно, ожидать от такой вещи полноценной уборки не стоит: он далеко не такой мощный, как стандартные модели, и в несколько раз меньше по размеру. 












Отдельный стенд в магазине — это обувь. Здесь есть все от кроссовок до нарядной обуви со стразами. В определенные дни цены на обувь фиксированная. Мы попали, когда любую пару можно было купить за 20 рублей. 



Та же ситуация и с одеждой — но это уже в соседнем павильоне. В честь открытия вся верхняя одежда продавалась по 15 рублей, аостальная — по 10. Судя по информации в инстаграме магазина, такие скидочные дни повторяются и дальше.



Здесь же, во втором павильоне, можно найти барный стул за 200 рублей, компьютерное кресло за 450 рублей, кресло интерьерное за 350 рублей, а складной диван — за 250. Еще есть люстры — от 150 до 250 рублей. Барный стол можно купить за 300 рублей. Правда, товары, в основном, единичные. 






Магазин «Ценопад» работает каждый день с 10.00 до 21.00. 

 
 
