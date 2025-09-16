|
Робот-пылесос за 20 рублей. Сходили в новый магазин, похожий на Вайлдберрис офлайн
16.09.2025 15:19 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ТЦ «Тивали» около станции метро «Спортивная» недавно открылся новый магазин низких цен «Ценопад». Людей здесь собирается немало, а на полках можно найти все: от одежды до техники. Еще есть немного мебели и декора для дома. Realt сходил в новый дискаунтер и внимательно рассмотрел, что и за сколько там продается.
«Тивали» — это спокойный торговый центр на Притыцкого, 29. Рядом вход в метро на станции «Спортивная» и автобусная остановка.
В прошлом году мы
Сразу у входа, на полках справа выставлена бытовая химия. За 10 рублей продается литровая упаковка средства от известкового налета, столько же стоит средство от жирных пятен. Популярный нынче кислородный отбеливатель обойдется в 15 рублей за 750-граммовую банку. Средства для стирки — в больших объемах — 20-25 рублей за 2,7 литра. Вся бытовая химия, написано на этикетках, приехала из Турции. На других же товарах практически всюду будет Китай.
Идем дальше и смотрим... телефоны с планшетами. Разность товаров на полках слегка удивляет, а порой даже вызывает улыбку. Не зря магазин называют «офлайн-Вайлдберрис» или точне бы даже сказать «офлайн-Алиэкспресс»: найти здесь можно многое, но вот что окажется в коробке — большой сюрприз.
Хотя в коробках от телефонов, собственно, телефоны. В коробках от планшетов — планшеты. Все безымянные. Телефоны, в основном, стоят 100 рублей, а планшеты — 150.
За 110 рублей можно купить реплику наушников Marshall (кстати, довольно неплохую реплику), за 50 — небольшую портативную колонку бренда hoco, от 70-и — колонки побольше размером. Одна из самых дорогих позиций — стайлер Dyson в кейсе. Конечно, не оригинал, но выглядит довольно аккуратно и обойдется в 350 рублей. За 550 рублей продается пылесос с надписью Dyson на упаковке.
Судя по всему, многие товары с полок разбирают довольно быстро. Когда мы были в магазине, застали много позиций по 20 рублей. За эти деньги можно купить, к примеру, напольные весы, или портативный блендер, или чайник. А еще маленький робот-пылесос. Конечно, ожидать от такой вещи полноценной уборки не стоит: он далеко не такой мощный, как стандартные модели, и в несколько раз меньше по размеру.
Магазин «Ценопад» работает каждый день с 10.00 до 21.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ТЦ «Тивали» около станции метро «Спортивная» недавно открылся новый магазин низких цен «Ценопад». Людей здесь собирается немало, а на полках можно найти все: от...
|
Архив (Новости Экономики)