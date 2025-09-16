|
Домик в деревне нужен? Вот варианты по 42 рубля в хороших местах – у рек и озер
16.09.2025 15:19 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Охота на дом в деревне за 42 рубля продолжается – сегодня мы изучили все свежие обновления в Реестре пустующего жилья и отобрали самые достойные (на наш субъективный взгляд) варианты. Всего в нашу подборку попало 5 хат в весьма перспективных локациях рядом с реками и водохранилищами.
Пильшичи, Белыничский район, 154 км от МКАД
Деревня небольшая, окружена лесами, рядом – река Друть. Пустующим здесь признали деревянный дом на 48 квадратов. Степень износа и год постройки не указан, однако, если судить по фото, сохранился он неплохо. Участок – 20,5 сотки.
Танежицы, Слуцкий район, 116 км от МКАД
В этом агрогородке пустующий дом
Общая площадь 39,3 м2. На участке 20 соток имеется сарай. Купить его можно без аукциона, но по назначенной сельсоветом цене – 3867 рублей.
Бобр, Крупский район, 119 км от МКАД
В городском поселке на берегу одноименной реки можно
Общая площадь – 35 м2. Износ оценили в 65%, что говорит о ремонтопригодности строения. К дому прилагается 25 соток земли.
Локтыши, Ганцевичский район, 177 км от МКАД
Ляховичи-2, Новогрудский район, 139 км от МКАД
У вас тоже есть шанс
Стоит она на участке 20 соток, общая площадь – 47 м2. Стоимость – 42 рубля без аукциона.
Читайте также:
Участки до 20 км от Минска. Смотрим, где и почем можно купить землю в пределах МКАД-2
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Охота на дом в деревне за 42 рубля продолжается – сегодня мы изучили все свежие обновления в Реестре пустующего жилья и отобрали самые достойные (на наш...
|
Архив (Новости Экономики)