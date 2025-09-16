Домик в деревне нужен? Вот варианты по 42 рубля в хороших местах – у рек и озер

Источник материала: realt.by

Охота на дом в деревне за 42 рубля продолжается – сегодня мы изучили все свежие обновления в Реестре пустующего жилья и отобрали самые достойные (на наш субъективный взгляд) варианты. Всего в нашу подборку попало 5 хат в весьма перспективных локациях рядом с реками и водохранилищами.

Пильшичи, Белыничский район, 154 км от МКАД

Деревня небольшая, окружена лесами, рядом – река Друть. Пустующим здесь признали деревянный дом на 48 квадратов. Степень износа и год постройки не указан, однако, если судить по фото, сохранился он неплохо. Участок – 20,5 сотки. Купить дом можно за 42 рубля без аукциона. Еще больше домов в Могилевской области ищите на Realt.

Танежицы, Слуцкий район, 116 км от МКАД

В этом агрогородке пустующий дом продается по адресу улица Октябрьская, 146.



Общая площадь 39,3 м2. На участке 20 соток имеется сарай. Купить его можно без аукциона, но по назначенной сельсоветом цене – 3867 рублей.

Бобр, Крупский район, 119 км от МКАД

В городском поселке на берегу одноименной реки можно прикупить дом за 42 рубля без аукциона. Находится он на улице Пушкина, 16.









Общая площадь – 35 м2. Износ оценили в 65%, что говорит о ремонтопригодности строения. К дому прилагается 25 соток земли. Еще больше домов в Минской области ищите на Realt.

Локтыши, Ганцевичский район, 177 км от МКАД

Этот вариант подойдет для заядлых рыбаков – деревня стоит на берегу большого водохранилища Локтыши.



Пустующий дом расположен на крайней к берегу улице (Советская, 24). Его общая площадь 45 м2, построен в 1959 году. За 42 рубля вам достанутся еще 3 сарая и 25 соток. Еще больше домов в Брестской области ищите на Realt.

Ляховичи-2, Новогрудский район, 139 км от МКАД

Деревня на берегу Немана, в окружении лесов. Место живописное и облюбованное горожанами – здесь уже многие дома выкуплены и приведены в порядок дачниками.



У вас тоже есть шанс купить здесь домик – пустующей признана хата под номером 60. Стоит она на участке 20 соток, общая площадь – 47 м2. Стоимость – 42 рубля без аукциона. Еще больше домов в Гродненской области ищите на Realt.