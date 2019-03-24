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Сообща ликвидируем туберкулёз!

25.03.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Эпидемическая ситуация с туберкулезом в Могилёвской области и в Осиповичском районе в том числе остается напряженной. Прежде всего, это связано с особенностями современного патоморфоза туберкулеза, характеризующегося острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-устойчивых форм. Появились новые группы риска по заболеванию туберкулезом, в частности мигранты из стран с высоким уровнем распространенности туберкулеза, ВИЧ- инфицированные, а также лица, прибывшие из пенитенциарных учреждений. Социально-неблагополучные контингента населения, так называемые лица социального риска, с трудом привлекаются к обследованию и лечению, среди них часто диагностируются хронические формы туберкулеза с бактериовыделением, что представляет опасность заражения для окружающих.

В Осиповичском районе на диспансерном учёте с активным туберкулёзом на 01.03.2019г. состояло 36 человек, все взрослые, из них 53% — городские жители, 47% — сельские. По половой структуре – 86% мужчин, 14%  женщин. Среди возрастных групп больше всего случаев туберкулёза приходится на группы:  41-50 лет – 33% и  31-40 лет – 36%. Обращает на себя внимание тот факт, что 69% больных туберкулёзом – не работающие граждане, 58% состоящих на учёте имеют множественную лекарственную устойчивость к используемым для лечения препаратам.

Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулёза, являются: организация раннего выявления больных, изоляция бактериовыделителей в специализированные противотуберкулёзные стационары и их эффективное лечение, проведение противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах туберкулёза по месту жительства или работы больного, иммунизация детского населения (в соответствии с «Национальным календарём профилактических прививок» в Республике Беларусь прививку делают в роддоме при отсутствии противопоказаний впервые 3—5 дней жизни ребенка), флюорографическое обследование взрослого населения.

        Чтобы предупредить заболевание следует предпринимать меры по повышению естественной устойчивости организма к возбудителю. Этому способствуют, прежде всего, отказ от вредных привычек, полноценное в количественном и качественном отношении питание, особенно детей; полноценный отдых и положительный эмоциональный настрой; занятия физкультурой и закаливающие процедуры, всё то, что мы относим к понятию «здоровый» образ жизни.

        Улучшится ли  эпидемическая ситуация по туберкулезу зависит не только от слаженных действий всех заинтересованных ведомств, но и  от каждого члена общества в отдельности.

Тереза Гулик, врач-эпидемиолог районного центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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Эпидемическая ситуация с туберкулезом в Могилёвской области и в Осиповичском районе в том числе остается напряженной. Прежде всего, это связано с особенностями...
 
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