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Медиков попросили не назначать пациентам лекарств от кашля с фенспиридом
27.05.2019 14:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Специалистам системы здравоохранения предписано прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, и рекомендовать пациентам больше их не принимать. Информация об этом появилась на
Отметим, что речь прежде всего идет об известном лекарстве «Эреспал», которое, как оказалось, может быть опасным для сердца и вызвать аритмию. В продаже этого лекарства в Беларуси нет уже с февраля 2019 года.
В ведомстве пояснили, что лекарства от кашля с фенспиридом также не будут продавать в странах ЕС из-за риска развития внезапных серьезных нарушений сердечного ритма. Пациентам советуют прекратить принимать эти препараты и обратиться к врачу, который при необходимости назначит альтернативный препарат.
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Лекарство от кашля «Эреспал» может быть опасно для сердца.
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