Медиков попросили не назначать пациентам лекарств от кашля с фенспиридом

Специалистам системы здравоохранения предписано прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, и рекомендовать пациентам больше их не принимать. Информация об этом появилась на сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Отметим, что речь прежде всего идет об известном лекарстве «Эреспал», которое, как оказалось, может быть опасным для сердца и вызвать аритмию. В продаже этого лекарства в Беларуси нет уже с февраля 2019 года.

В ведомстве пояснили, что лекарства от кашля с фенспиридом также не будут продавать в странах ЕС из-за риска развития внезапных серьезных нарушений сердечного ритма. Пациентам советуют прекратить принимать эти препараты и обратиться к врачу, который при необходимости назначит альтернативный препарат.

Как отмечает TUT.by , фенспирид есть в лекарствах «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы. Риск развития нарушений сердечного ритма есть только во время приема фенспиридсодержащих лекарств. Врачам рекомендуют не назначать пациентам эти препараты.