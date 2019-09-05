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Клещи: зона риска. С 30 августа по 5 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 156 человек
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Источник материала:
Вороновская газета
15:30 06 сентября 2019
|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
72
|
20
|На территории г.Скиделя – 1 случай
Частные домовладения г.Гродно (ул.Встречная) – 1 случай
Загородные дачные участки: Гожский с/с, Подлабенский с/с, Квасовский с/с — 3
Лесные массивы: Гожский (3) с/с, Обуховский с/с, Коптевский (4) с/с, Квасовский с/с, Сопоцкинский с/с, Скидельский (3) с/с, Озерский (8) с/с, Одельский (2) с/с, Поречский (6) с/с, Подлабенский (5) с/с, Вертилишковский (2) с/с, ур.Пышки, ур.Румлево, ур.Грандичи (2), ур.Чеховщизна, м-н Ольшанска, м-н Барановичи, м-н Девятовка (2), м-н Фолюш (2), м-н Понемунь, Аульс — 49
Другие территории — 13:
Мостовский район – 3
Дятловский район — 1
Вороновский район — 1
Щучинский район – 1
Ошмянский район – 1
Кореличский район – 1
Новогрудский район – 1
Волковысский район – 1
Брестская область – 1
Минская область — 2
Местность не установлена – 5
|Лидский район
|
24
|
6
|Частные домовладения г.Березовка, д.Дубровня – 2
Дачные участки аг.Дитва — 1
Лесные массивы д.Петюлевцы, д.Доржа, д.Ходюки, м-н Индустриальный (2), м-н Рыбиновского, д.Мыто, д.Цыборы, аг.Дворище, аг.Бердовка (2), д.Збляны (2), д.Цвермы, д.Селец, д.Островля, г.Березовка, д.Белогруда – 18
Дятловский район – 1
Новогрудский район — 1
Кобринский район — 1
|Берестовицкий район
|
7
|
2
|Частные домовладения п.Пограничный, д.Тетеревка – 2 случай
Лесной массив д.Диневичи, д.Эйминорцы, д.Шелепки – 3
Волковысский район – 1
Местность не установлена — 1
|Новогрудский район
|
9
|
3
|Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Ломоносова, ул.Каратынского), д.Куписк – 3 случая
Лесные массивы д.Петревичи, аг.Вселюб, аг.Кашелево, д.Заболоть, д.Новины – 5
Дятловский район — 1
|Ивьевский район
|
1
|
|Лесной массив д.Родевичи
|Волковысский район
|
3
|
1
|Городской парк г.Волковысска – 1 случай
Частные домовладения д.Студенец – 1
Свислочский район — 1
|Вороновский район
|
1
|
|Частное домовладение д.Дотишки
|Кореличский район
|
3
|
|Приусадебный участок д.Лукашин – 1 случай
Лесной массив д.Скрышево, д.Синявская Слобода — 2
|Дятловский район
|
8
|
4
|Частные домовладения д.Молдовичи, аг.Жуковщина – 2 случая
Лесные массивы аг.Горка, д.Руда Яворская, д.Демьяновичи, аг.Вензовец, д.Коритница, д.Лозки — 6
|Зельвенский район
|
1
|
|Лесной массив д.Вороничи
|Островецкий район
|
12
|
5
|Частное домовладление д.Дермуны, г.Островец – 2
Лесные массивы г.Островец (3), д.Паракиты, д.Гоза, д.Бобровники, аг.Ворняны, д.Мацканы, д.Березовка, д.Филинаны — 10
|Слонимский район
|
6
|
3
|Лесные массивы Альбертинского лесничества, Жировичского лесничества, д.Митьковичи, д.Чемеры, д.Костени, д.Тальковщина — 6
|Свислочский район
|
1
|
1
|Лесной массив д.Раневичи — 1
|Сморгонский район
|
3
|
2
|Приусадебная территория хутор Окушково – 1 случай
Лесные массивы д.Ивашковцы, д.Солы — 2
|Щучинский район
|
5
|
|Дачный участок д.Пильчуки – 1 случай
Лесные массивы д.Давлюдовщина (2), аг.Орля, д.Ищелно — 4
|По области:
|
156
|
47
|
Теги
: Гродно
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15:30 06 сентября 2019 Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и...
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