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Клещи: зона риска. С 30 августа по 5 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 156 человек

06.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

15:30 06 сентября 2019
Клещи: зона риска. С 30 августа по 5 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 156 человек
Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

72

20

 На территории г.Скиделя – 1 случай

Частные домовладения г.Гродно (ул.Встречная) – 1 случай

Загородные дачные участки: Гожский с/с, Подлабенский с/с, Квасовский с/с — 3

Лесные массивы: Гожский (3) с/с, Обуховский с/с, Коптевский (4) с/с, Квасовский с/с, Сопоцкинский с/с, Скидельский (3) с/с, Озерский (8) с/с, Одельский (2) с/с, Поречский (6) с/с, Подлабенский (5) с/с, Вертилишковский (2) с/с, ур.Пышки, ур.Румлево, ур.Грандичи (2), ур.Чеховщизна, м-н Ольшанска, м-н Барановичи, м-н Девятовка (2), м-н Фолюш (2), м-н Понемунь, Аульс — 49

Другие территории — 13:

Мостовский район – 3

Дятловский район — 1

Вороновский район — 1

Щучинский район – 1

Ошмянский район – 1

Кореличский район – 1

Новогрудский район – 1

Волковысский район – 1

Брестская область – 1

Минская область — 2

Местность не установлена – 5
Лидский район

24

6

 Частные домовладения г.Березовка, д.Дубровня – 2

Дачные участки аг.Дитва — 1

Лесные массивы д.Петюлевцы, д.Доржа, д.Ходюки, м-н Индустриальный (2), м-н Рыбиновского, д.Мыто, д.Цыборы, аг.Дворище, аг.Бердовка (2), д.Збляны (2), д.Цвермы, д.Селец, д.Островля, г.Березовка, д.Белогруда – 18

Дятловский район – 1

Новогрудский район — 1

Кобринский район — 1
Берестовицкий район

7

2

 Частные домовладения п.Пограничный, д.Тетеревка – 2 случай

Лесной массив д.Диневичи, д.Эйминорцы, д.Шелепки – 3

Волковысский район – 1

Местность не установлена — 1
Новогрудский район

9

3

 Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Ломоносова, ул.Каратынского), д.Куписк – 3 случая

Лесные массивы д.Петревичи, аг.Вселюб, аг.Кашелево, д.Заболоть, д.Новины – 5

Дятловский район — 1
Ивьевский район

1

   Лесной массив д.Родевичи
Волковысский район

3

1

 Городской парк г.Волковысска – 1 случай

Частные домовладения д.Студенец – 1

Свислочский район — 1
Вороновский район

1

   Частное домовладение д.Дотишки
Кореличский район

3

   Приусадебный участок д.Лукашин – 1 случай

Лесной массив д.Скрышево, д.Синявская Слобода — 2
Дятловский район

8

4

 Частные домовладения д.Молдовичи, аг.Жуковщина – 2 случая

Лесные массивы аг.Горка, д.Руда Яворская, д.Демьяновичи, аг.Вензовец, д.Коритница, д.Лозки — 6
Зельвенский район

1

   Лесной массив д.Вороничи
Островецкий район

12

5

 Частное домовладление д.Дермуны, г.Островец – 2

Лесные массивы г.Островец (3), д.Паракиты, д.Гоза, д.Бобровники, аг.Ворняны, д.Мацканы, д.Березовка, д.Филинаны — 10
Слонимский район

6

3

 Лесные массивы Альбертинского лесничества, Жировичского лесничества, д.Митьковичи, д.Чемеры, д.Костени, д.Тальковщина — 6
Свислочский район

1

1

 Лесной массив д.Раневичи — 1
Сморгонский район

3

2

 Приусадебная территория хутор Окушково – 1 случай

Лесные массивы д.Ивашковцы, д.Солы — 2
Щучинский район

5

   Дачный участок д.Пильчуки – 1 случай

Лесные массивы д.Давлюдовщина (2), аг.Орля, д.Ищелно — 4
По области:

156

47

  
 
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Теги: Гродно
 
 
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15:30 06 сентября 2019 Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и...
 
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