Porsche Panamera третьего поколения – спорткар в мире представительских автомобилей

Источник материала: ProBusiness





В 2024 году на дороги выходит совершенно новый Porsche Panamera третьего поколения, сочетающий в себе еще больше стиля, роскоши, динамики и комфорта. Первый экземпляр уже приехал в Беларусь, заняв почетное место в шоуруме официального дилера «Porsche Центр Минск». Самое время познакомиться поближе!

Porsche Panamera – уникальная модель. Она расширяет границы представительского класса, предлагая более яркую и эмоциональную альтернативу классическим премиальным седанам. Водителя Panamera никогда не примут за наемного шофера – всем понятно, что за рулем находится сам владелец. Превосходный семейный автомобиль и настоящий путешественник, готовый покорять страны и континенты. Настоящий спорткар, для которого гоночная трасса – дом родной.

Porsche Panamera третьего поколения сохранил свой фирменный стремительный силуэт спортивного лифтбека, придав ему новую «огранку». Рельефный капот и выпуклые крылья в стиле спортивных купе Porsche, выразительные фары с технологией Matrix LED и мощный бампер с большими воздухозаборниками формируют новый динамичный облик модели.

Взгляд в профиль моментально отмечает изящное решение для боковых окон. Все стекла образуют одну большую глянцевую поверхность с едва заметными стыками.

На Panamera третьего поколения можно заказать литые или кованные диски размером до 21 дюйма – и, впервые, с центральной гайкой крепления, как в Porsche 911 GT3 или 911 Turbo!





Вид сзади – еще одна отсылка к легендарному Porsche 911. Новая задняя оптика со светодиодной полосой и интегрированным логотипом «PORSCHE» особенно эффектно выглядят в темное время суток. Ниспадающие стойки кузова, идеально интегрированное заднее стекло и широкие задние крылья завершают спортивный образ этого мощного и очень быстрого автомобиля.

Интерьер Porsche Panamera третьего поколения выполнен в новой фирменной концепции «Porsche Driver Experience», которая хорошо знакома владельцам электрокаров Taycan и новых кроссоверов Cayenne. Для всех остальных «Панамера» таит множество сюрпризов и открытий.





Первое, на что обращаешь внимание – 12,6-дюймовый изогнутый дисплей виртуальной панели приборов, над которым нет привычного козырька. На него можно выводить как классическую «приборку» с тахометром по центру, так и навигационную карту или изображение с камеры ночного видения. Помимо центрального мультимедийного дисплея размером 12,3 дюйма в качестве опции доступен еще и третий дисплей с диагональю 10,9 дюйма – на нем передний пассажир может смотреть фильмы или, если потребуется, управлять музыкой и навигацией.

Традиции – традициями, но прогресс не стоит на месте. Вот и в Porsche решили не держаться за прошлое. Селектор автоматической коробки передач превратился в небольшой джойстик на передней панели, справа от рулевой колонки. Слева, на месте привычной рукоятки для запуска двигателя появилась обычная кнопка с подписью «Start Stop». Удобно? Несомненно.

Центральная консоль, прежде усеянная мириадами кнопок, тоже удивляет лаконичностью и наличием только самых необходимых физических регуляторов –для управления климат-контролем и громкостью аудиосистемы. Все остальные системы комфорта и мультимедиа управляются при помощи сенсорной панели с приятным виброоткликом и главного мультимедийного дисплея.

Porsche Panamera создали дизайнеры и инженеры из Цуффенхаузена, которых всегда вдохновляет легендарный Porsche 911. Поэтому массивный и роскошный Panamera выглядит, как спорткар, и едет, как настоящий спорткар.

Новый Porsche Panamera – многоликий. Когда впервые садишься за руль и запускаешь двигатель, впечатление такое, что ты находишься в настоящем спорткаре. Низкая посадка, спортивное кресло, рык выхлопной системы – всё настраивает на боевой лад. Но с первых метров поездки понимаешь, что Panamera является очень комфортабельным автомобилем на каждый день. В салоне царит тишина (благодаря отличной шумоизоляции) и приятный аромат натуральной кожаной отделки. Передние и задние сиденья оснащены множеством электрорегулировок, вентиляцией и массажем. Удобный доступ в просторный багажник – на зависть классическим седанам.





Но не будем забывать, что капот Panamera украшает фирменный – и недавно обновленный – герб Porsche. А это значит, что модель настраивали и учили ездить специалисты из гоночного отделения Porsche Motorsport.

Стоит нажать сильнее на педаль акселератора – и в «Панамере» просыпается «мистер Хайд». Удивительно, насколько резким, быстрым и устойчивым в поворотах может быть этот массивный автомобиль! Ты словно оседлал торпеду, которая подчиняется командам водителя и – не исключено – читает его мысли. Полноуправляемое шасси позволяет легко заправлять машину в самые крутые виражи – и при этом дает возможность развернуться ходом на любом «пятачке».





Новая Panamera теперь по умолчанию оснащается адаптивной пневмоподвеской PASM (Porsche Active Suspension Management) нового поколения. Благодаря двухкамерным пневмобаллонам и адаптивным амортизаторам с раздельными клапанами сжатия и отбоя разница между режимами «Спорт» и «Комфорт» стала еще более заметной, а плавность хода достигла новых высот.

Самое интересное – и самое важное с точки зрения динамики и комфорта – техническое новшество называется Porsche Active Ride. Это новая премиальная активная подвеска, доступная для гибридных версий Panamera E-Hybrid. Амортизаторы подключены к единой гидравлической системе с электронасосом – электроника управляет отдельно каждой стойкой и молниеносно выравнивает автомобиль над дорогой. В результате автомобиль не «клюет носом» при резких торможениях, и практически не кренится даже в самых скоростных поворотах. Приподнять автомобиль для более удобной посадки или проезда «лежачего полицейского»? Легко! Промчаться по разбитому асфальту, не расплескав кофе – тоже без проблем! Более того, при активации соответствующего режима Panamera способна отклоняться внутрь виража – словно заправский мотоциклист.





На старте новый Porsche Panamera предлагает достаточно широкую гамму силовых установок. Начальные версии Panamera и Panamera 4 получили модернизированный 2,9-литровый турбированный V6 мощностью 353 л.с. Заднеприводный лифтбек может набрать 100 км/ч за 5,1 секунды и развить максимальную скорость — 272 км/ч, показатели полноприводной машины — 4,8 секунды и 270 км/ч соответственно.

Гибридные версии Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid и Panamera Turbo E-Hybrid оснащены модернизированной системой E-Hybrid с тяговой батареей на 25,9 кВт*ч – одной зарядки должно хватить, чтобы проехать в электрическом режиме до 91 километра (в цикле WLTP).





Новая Panamera 4 E-Hybrid развивает 470 л.с., время разгона до «сотни» 4,1 секунды, максимальная скорость – 280 км/ч. Panamera 4S E-Hybrid выдает уже 544 л.с. Такая версия разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Топовая Porsche Panamera Turbo E-Hybrid оснащена модернизированным 4-литровым битурбо V8 и более мощным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатый «робот» PDK. Гибридная система развивает максимальные 680 л.с. и 930 Нм, позволяя разгоняться с места до «сотни» всего за 3,2 секунды и развивать максимальную скорость 315 км/ч.

И всё-таки, Porsche Panamera – это в первую очередь роскошный представительский автомобиль или динамичный спорткар? Похоже, что ответ на данный вопрос зависит исключительно от настроения водителя.

Новый Porsche Panamera представлен в салоне официального дилера «Porsche Центр Минск». Прямой контракт с производителем позволяет поставлять автомобили в Беларусь непосредственно с европейских заводов Porsche, поддерживать официальную гарантию 2 года без ограничения пробега и предоставлять качественный фирменный сервис.