Определён порядок проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74 утверждена Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих.

Документом устанавливается порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров (обязательные медосмотры) работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и (или) на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, а также внеочередных медицинских осмотров работающих при ухудшении состояния их здоровья (внеочередные медосмотры).

Обязательные и (или) внеочередные медосмотры проводятся в отношении физических лиц, работающих по трудовым договорам, физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, и иных физических лиц в целях обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний и охраны здоровья работающих.

Обязательные и (или) внеочередные медосмотры работающих проводятся при выполнении работ:

во вредных и (или) опасных условиях труда, в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов, по схеме проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров при работах во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов с учетом заболеваний (состояний) по перечню заболеваний (состояний), являющихся общими медицинскими противопоказаниями к работам во вредных и (или) опасных условиях труда;

где есть необходимость в профессиональном отборе, по схеме проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где есть необходимость в профессиональном отборе.

По результатам проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров работающих определяются годность (негодность) по состоянию здоровья работающих к работам во вредных и (или) опасных условиях труда, в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов; годность (негодность) по состоянию здоровья работающих к работам, где есть необходимость в профессиональном отборе. При этом оформляется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая годность (негодность) работающего к работе, или акт.

Согласно приложению к документу утверждена схема проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров при работах во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.