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Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое

13.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

«На сегодня есть поручение главы государства в 2020 году повысить зарплату медицинских работников на 20%, к 2025 году на 100%. То есть удвоить по сравнению с теперешним уровнем», — сказал Владимир Караник.

По его словам, в этом направлении прорабатывается вопрос как дополнительного финансирования, так и оптимизации внутри сети.

«Плюс следующее поручение — оснастить всех наших врачей самым современным оборудованием. Соответственно, требования к медицине будут выше: она должна стать более современной, более доступной и более высокотехнологичной», — отметил министр.

По информации БелТА.

Фото БелТА.

 
 
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> Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. «На сегодня есть поручение главы государства в...
 
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