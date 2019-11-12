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Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
13.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По его словам, в этом направлении прорабатывается вопрос как дополнительного финансирования, так и оптимизации внутри сети.
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> Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. «На сегодня есть поручение главы государства в...
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