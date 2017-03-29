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Швед выставил на продажу историю своего браузера

30.03.2017 12:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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31-летний житель Стокгольма Петтер Рудвалл (Petter Rudwall) выставил на eBay свою историю браузера в знак протеста против решения Конгресса. Пользователь пояснил, что решил продать личные данные пока «кто-нибудь другой этого не сделал». Об этом сообщает издание TJournal со ссылкой на Daily Dot.

Швед выставил на продажу историю своего браузера
Изображение: Petter Rudwall / dailydot.com

В объявлении Петтера сказано, что это «коллекция страниц, которая надежно хранится в его истории браузера». Швед установил начальную ставку на отметке в один доллар.

«История моего браузера состоит из смешных, глупых, слабо интересных, умных, важных и полуэротичных страниц, которые будут развлекать вас долгое время, — пишет Рудвалл. — Идеальный выбор для человека, который чувствует, что застрял внутри привычного интернета и для того, кто просматривает страницы каждый день».

По словам Рудвалла, он считает решение Конгресса «совершенно неправильным», ведь «политики выставили на продажу частную жизнь людей». Несмотря на то, что Петтер живет в Швеции, он посчитал важным высказать недовольство законодательством США.

Швед пояснил, что выбрал цену случайно, и вырученные деньги планирует потратить на новую компьютерную мышь. Последняя ставка от покупателя на его историю браузера — 16 долларов.

29 марта 2017 года конгресс США одобрил законопроект, разрешающий интернет-провайдерам торговать персональными данными пользователей. Они могут собирать информацию, вроде номеров соцстрахования, геолокации, истории браузера, без ведома владельцев и продавать их маркетинговым компаниям и рекламным агентствам.

 
 
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31-летний житель Стокгольма Петтер Рудвалл (Petter Rudwall) выставил на eBay свою историю браузера в знак протеста против решения Конгресса. Пользователь пояснил, что решил...

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