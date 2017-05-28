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В США рассказали о новой бронебойной пуле для карабина М4

29.05.2017 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ходе слушаний сенатского комитета США встал вопрос об эффективности карабина М4, пули которого не пробивают бронежилеты c высоким классом защиты, сообщает АrmyTimes.

В США рассказали о новой бронебойной пуле для карабина М4
Colt M4 Carbine. Фото: militaryfactory.com

Сенатор Ангус Кинг (Angus King) спросил генерала Марка Милли (Mark Milley), какое оружие создается взамен карабина М4 и разрабатываются ли более мощные патроны, чем стандартные калибра 5,56 мм.

Обеспокоенность сенаторов была вызвана появлением на рынке большого числа сравнительно недорогих бронежилетов, способных выдержать пулю, выпущенную из карабина М4.

Генерал Марк Милли заверил сенаторов, что разработана специальная пуля, которая может пробить бронепластины таких жилетов.

Сенатор Ангус Кинг уже продолжительное время выступает за замену карабинов М4 калибра 5,56 мм на более эффективное оружие.

Отметим, что в России серийно выпускаются патроны калибра 5,45 мм, способные пробивать современные бронежилеты. Например, патроны с индексом 7Н24.000−01 обеспечивают пробитие бронеплиты толщиной 5 мм из стали 2П на дальности 500 м.

А опытный патрон 7Н39 шифр «Игольник» с пулей с остроконечным сердечником из сплава карбида вольфрама и кобальта может пробивать стальной лист марки СТ3 толщиной 24 мм.

 
 
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В ходе слушаний сенатского комитета США встал вопрос об эффективности карабина М4, пули которого не пробивают бронежилеты c высоким классом защиты, сообщает...

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