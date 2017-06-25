Белорусские газеты и журналы теперь можно купить в интернет-киоске

Белорусские печатные издания можно найти на ладони Вашего смартфона с помощью сервиса «Белкиоск» , который предлагает уникальную возможность получать газеты и журналы в электронном виде в день их выхода и по доступным ценам.

«Белкиоск» представляет собой киоск журналов и газет в реальном времени, благодаря которому читатель может изучать прессу в режиме в электронном формате PDF с помощью специальных бесплатных программ . Для этого подойдет любой тип устройства: компьютер, планшет, электронная книга, мобильный телефон и т.д. Все купленные номера будут храниться в личном кабинете на сайте сервиса, доступ к которому можно получить из любой точки мира через сеть Интернет сразу в день выхода издания в печать. «Белкиоск» объединил все наиболее популярные издания Беларуси. На данный момент пользователям доступны более 130 белорусских газет и журналов . Перечень постоянно расширяется. Работа с редакциями ведется на договорной основе с учетом действующего законодательства.

Получить издание можно двумя способами: купив отдельный номер и оформив подписку на последующие номера. Также для покупки доступен многолетний архив всех имеющихся изданий.

Расчеты за услуги могут осуществляться любым удобным пользователю способом : с помощью SMS всех мобильных операторов; наличными денежными средствами и банковскими пластиковыми карточками в пунктах банковского обслуживания, которые оказывают услуги по приему платежей; электронными деньгами WebMoney, EasyPay, iPay; а также посредством системы Интернет и СМС-банка.

Теперь все желающие могут получить электронные версии таких газет и журналов по следующим и многим другим направлениям:

С полным ассортиментом предлагаемых газет и журналов Вы можете ознакомиться на сайте belkiosk.by .