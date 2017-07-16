ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автор Her Story анонсировал свою новую игру

17.07.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Автор детективной игры Her Story Сэм Барлоу анонсировал свой новый проект. Он называется Telling Lies и является духовным наследником предшественника, сообщает InGame.

Также отмечается, что Telling Lies имеет более высокий бюджет, чем Her Story. Поэтому автор игры хочет привлечь голливудских актеров и планирует разнообразить игровую механику.

Игра создается под впечатлением от триллеров 1970-х годов. По мнению Сэма Барлоу, это были золотые годы для исследования пересечений между правительством, обществом и отдельными личностями.

Автор Her Story анонсировал свою новую игру

Барлоу описывает Telling Lies как смесь фильмов «Стыд» (2011, Стив Маккуин) и «Разговор» (1974, Фрэнсис Форд Коппола).

Игра находится на ранней стадии разработки. Съемки с участием актеров планируются на конец 2017-го или начало 2018.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор детективной игры Her Story Сэм Барлоу анонсировал свой новый проект. Он называется Telling Lies и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Слепые смогут видеть: миниатюрный чип будет проецировать изображение прямо в мозг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика