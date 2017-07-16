Автор Her Story анонсировал свою новую игру

Автор детективной игры Her Story Сэм Барлоу анонсировал свой новый проект. Он называется Telling Lies и является духовным наследником предшественника, сообщает InGame.

Также отмечается, что Telling Lies имеет более высокий бюджет, чем Her Story. Поэтому автор игры хочет привлечь голливудских актеров и планирует разнообразить игровую механику.

Игра создается под впечатлением от триллеров 1970-х годов. По мнению Сэма Барлоу, это были золотые годы для исследования пересечений между правительством, обществом и отдельными личностями.





Барлоу описывает Telling Lies как смесь фильмов «Стыд» (2011, Стив Маккуин) и «Разговор» (1974, Фрэнсис Форд Коппола).

Игра находится на ранней стадии разработки. Съемки с участием актеров планируются на конец 2017-го или начало 2018.