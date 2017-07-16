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Автор Her Story анонсировал свою новую игру
17.07.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Автор детективной игры Her Story Сэм Барлоу анонсировал свой новый проект. Он называется Telling Lies и является духовным наследником предшественника,
Также отмечается, что Telling Lies имеет более высокий бюджет, чем Her Story. Поэтому автор игры хочет привлечь голливудских актеров и планирует разнообразить игровую механику.
Игра создается под впечатлением от триллеров 1970-х годов. По мнению Сэма Барлоу, это были золотые годы для исследования пересечений между правительством, обществом и отдельными личностями.
Барлоу описывает Telling Lies как смесь фильмов «Стыд» (2011, Стив Маккуин) и «Разговор» (1974, Фрэнсис Форд Коппола).
Игра находится на ранней стадии разработки. Съемки с участием актеров планируются на конец 2017-го или начало 2018.
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Автор детективной игры Her Story Сэм Барлоу анонсировал свой новый проект. Он называется Telling Lies и...
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