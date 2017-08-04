Создана самая большая база ненадежных паролей

МИНСК, 5 авг — Sputnik.Специалист по кибербезопасности Трой Хант собрал самую масштабную в истории базу ненадежных паролей.

При этом разработчик организовал проверку паролей на устойчивость к хакерским атакам.

Хант часто публикует информацию об уязвимостях и утечках в онлайн-сервисах. Основываясь на этих данных он собрал базу паролей, которые взламывали чаще всего. Теперь любой пользователь может проверить онлайн пароль на надежность .

При этом сайт остается открыт и для всех желающих внести свою лепту в дело обеспечения интернет-безопасности. В 2013 году подобный сервис уже был запущен. В нем находились логины и e-mail адреса, нежелательные для использования.

Самый массовый слив паролей наблюдался в 2016 году — тогда в общем доступе оказались 593 млн аккаунтов.