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Создана самая большая база ненадежных паролей

05.08.2017 09:02 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik.Специалист по кибербезопасности Трой Хант собрал самую масштабную в истории базу ненадежных паролей.

При этом разработчик организовал проверку паролей на устойчивость к хакерским атакам.

Хант часто публикует информацию об уязвимостях и утечках в онлайн-сервисах. Основываясь на этих данных он собрал базу паролей, которые взламывали чаще всего. Теперь любой пользователь может проверить онлайн пароль на надежность.

При этом сайт остается открыт и для всех желающих внести свою лепту в дело обеспечения интернет-безопасности. В 2013 году подобный сервис уже был запущен. В нем находились логины и e-mail адреса, нежелательные для использования.

Самый массовый слив паролей наблюдался в 2016 году — тогда в общем доступе оказались 593 млн аккаунтов.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты собрали базу данных плохих паролей. Теперь любой может проверить свои пароли на безопасность.

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