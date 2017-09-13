После его прихода в БАТЭ в 2006 году борисовчане ни разу не проиграли национальный чемпионат. Даже серьезная травма не помешала ему вернуться в большой футбол и забивать победные мячи в играх Лиги чемпионов. Один из лучших бомбардиров в истории белорусского футбола, капитан «желто-синих» Виталий Родионов оказался «В зоне комфорта» — совместный с velcom проект рассказывает о том, как люди создают уют вокруг себя и как им в этом помогают 3G-тарифы « Комфорт ». «Профессор» рассказал, почему не ушел из БАТЭ, что может спасти белорусский футбол и чем хотел бы заниматься после завершения игровой карьеры.

«Нападающими рождаются»

В Википедии про Виталия Родионова размещена небольшая статья, в которой его называют «форвардом современного типа».

— Не знаю, что имели в виду. Эти характеристики направлены, скорее, на болельщиков, — пожимает плечами Виталий. — У каждого спортсмена есть свои сильные стороны. Из моих в этом возрасте, пожалуй, уже можно назвать опыт. А еще — игру обеими ногами. Как правило, любой футболист — ярко выраженный левша или правша. Меня же тренер в детстве целенаправленно заставлял работать двумя ногами, и сейчас это очень помогает. По крайней мере, у меня было достаточно мячей, забитых левой ногой, которые сыграли решающую роль для исходов матчей.





Всего на счету Родионова более 150 голов. Из самых необычных — коленом, грудью и даже спиной.

— Понятно, что не из-за штрафной, а в непосредственной близости от ворот. Когда успеваешь быстро оценить ситуацию и вовремя подставить какую-то часть тела, чтобы мяч резко поменял направление, это здорово дезориентирует вратаря, — говорит он.

Виталий уже в детстве определился, что будет именно форвардом.

— Обычно в детской школе тренеры подсказывают игрокам перспективное направление, раскрывают их сильные и слабые качества. У меня было два тренера — Владимир Войтехович и Валерий Новиков, прекрасные педагоги, в этом отношении мне повезло, — рассказывает Виталий. — Ну и от человека, конечно, зависит амплуа: что ему больше нравится — обороняться или атаковать. Я склонен считать, что нападающими скорее рождаются. Как и вратарями.

«У БАТЭ есть амбиции»

За всю карьеру Виталий Родионов лишь однажды играл в составе зарубежного клуба, хотя таких предложений поступало немало. Речь идет о немецком «Фрайбурге».

— Мне интересно находиться в среде, где стремятся добиться результатов, а не просто играть. Во «Фрайбурге» перед нами стояла задача попасть в Бундеслигу, и мы это сделали. Все остальные предложения были от команд, которые не ставили перед собой амбициозных задач. Наверно, поэтому я и оставался в БАТЭ, который как раз-таки всегда боролся за высокие планки. Сейчас задним умом понимаю, что нужна была площадка, откуда можно было бы попасть в такую команду за рубежом. Возможно, для этого нужно было несколько лет поиграть на среднем уровне в другой стране. Но в принципе жалеть не о чем. Я очень рад тому, что на сегодня имею.





Виталий Родионов — обладатель всех возможных национальных футбольных наград: в составе БАТЭ 11 раз завоевал «золото» чемпионата Беларуси, также выиграл три Кубка и семь Суперкубков страны.

— Хотелось бы выиграть Еврокубок. Но, конечно, я понимаю, что у наших команд, нашего чемпионата не тот уровень, чтобы рассчитывать на какие-то титулы там. Тем не менее, хотелось бы выходить на новые европейские рубежи и горизонты. Это самое интересное, что сегодня меня может захватывать и к чему сейчас могу стремиться.

«Для высоких результатов нужен сильный национальный чемпионат»

— Что мешает Беларуси достичь достойного уровня хотя бы в европейских рейтингах?

— Я вижу очень много проблем в детском футболе: там много всего «пережевывают», но никакого движения вперед пока нет. Все упирается в наличие тренерских кадров и зарплаты, соответствующей их уровню, чтобы тренерам хватало денег и не приходилось искать подработки. У нас есть частные школы, где обучается молодежь, там достойные и оплата труда, и отбор кадров. А в государственных — все меньше и меньше энтузиастов, которые идут на те зарплаты, которые им предлагают. А чем меньше тренеров, тем меньше воспитанников — все же взаимосвязано. В спортивные школы набирают детей в 7−9 лет, а средний возраст игроков национальной команды — 25−30. Вот и посчитайте: сколько лет потребуется, чтобы взрастить новое поколение хороших футболистов. Есть, конечно, самородки, но отдельные звезды погоды не сделают. Чтобы были высокие результаты, нужен сильный чемпионат, конкурентная среда. Если этого нет, нужно, чтобы как можно больше игроков уезжали в другие, более сильные чемпионаты и там дозревали.





Еще один момент — рациональное использование господдержки.

— На данном этапе без нее никуда, и если она исчезнет, все сильно просядет. Из всех команд в высшей лиге единицы, которые могут зарабатывать. Остальные вынуждены в силу отсутствия других источников получать поддержку. Вопрос в том, как она используется, — рационально или просто осваивается, — считает Родионов.

«Травма дает о себе знать»

Но что бы ни говорили об общем уровне национального футбола, у БАТЭ немало ярких международных побед, в том числе над сильными соперниками. Некоторые матчи Родионов помнит до сих пор.

— Как правило, это игры, в которых ситуация складывалась не в нашу пользу, но за какое-то время кардинально переворачивалась, или матчи с соперниками европейского масштаба, которых мы обыгрывали или завершали матчи с ними вничью. Например, ответная игра с кипрским АПОЭЛом в 2007 году — мы его обыграли, игры с «Андерлехтом» и «Левски» в 2008 году, которые позволили нам выйти в Лигу чемпионов, драматичные поединки с «Литексом», «Дебреценом», когда все было на волоске, но мы в конечном счете переворачивали ситуацию в свою сторону, сенсационные победы над «Баварией» и «Лиллем», удачные игры с «Ювентусом», ПСЖ.

Одним их самых памятных и для игроков, и для болельщиков, пожалуй, оказался матч Лиги чемпионов с македонским «Вардаром» на борисовском городском стадионе в 2012 году. Тогда в добавленное арбитром время Родионов дважды забил в ворота противника, сначала сравняв счет, а потом обеспечив БАТЭ победу. И это после тяжелейшей травмы колена, которую Виталий получил в 2011 году и которая до сих пор дает о себе знать.

— Да, травмы влияют на мои бомбардирские показатели: в прошлом сезоне я много пропустил, и в этом году статистика у меня не ахти. Но я отношусь к этому спокойно и не убиваюсь. Это просто специфика моей работы. Вот сегодня не пошел на тренировку, потому что вчера сделали укол. Хотя обычно футболисты тренируются каждый день, — рассказывает игрок. — Кстати, пока не играл, постоянно ходил на стадион в качестве зрителя, болел за наших. Посмотреть на игру со стороны — интересный опыт.





Виталий Родионов — пример постоянства не только в отношении лояльности родному БАТЭ, в котором он с 2006 года. Мобильному оператору velcom, с которым он с самого начала, спортсмен тоже никогда не изменял. Только менял тарифные планы.

— Был на «Smart 2», но в определенный момент стало не хватать трафика, потому что много всего смотрю в интернете. В итоге перешел на «Комфорт 4»: во-первых, это 4 ГБ интернета, а во-вторых, хотелось сохранить какое-то количество минут, чтобы экономически было выгодно пользоваться. Зачем мне мобильный интернет? Все стандартно: новости, почта… Плюс часто просматриваю различные видео, эпизоды из игр.

«На жизнь хватает, но нужно думать о будущем»

Пилоты гражданской авиации, шахтеры, айтишники… Футболисты, согласно расхожему мнению, тоже входят в список самых высокооплачиваемых людей в нашей стране. Так ли это?

— Я не буду озвучивать уровень своих доходов, но скажу так: на жизнь хватает. И тем не менее, белорусские футболисты зарабатывают не самые большие деньги. Конечно, я могу причислить себя к среднему классу: могу позволить себе немного больше, чем, например, мои родители. Но в любой момент это может закончиться, — говорит Виталий Родионов. — Все спортсмены рано или поздно сталкиваются с таким периодом, когда пора менять направление деятельности — становиться тренером, например. Не всегда это перестроение проходит гладко, и не все остаются востребованными. Это нужно учитывать и как-то страховаться.





Чем заняться после завершения спортивной карьеры, Родионов пока не решил.

— Ищу, присматриваюсь. Сказать, что меня что-то задело за живое или вдохновляет так, как карьера в футболе, не могу. Наверно нужно погрузиться во что-то новое, чтобы понять, хочется ли этим заниматься. А погрузиться можно только тогда, когда не занят основной работой. В общем, пока думаю. Но наверняка знаю одно: когда буду составлять шорт-лист тех областей, в которых мог бы себя применить, в него войдет и спорт. Абсолютно не исключаю, что займусь тренерской деятельностью.

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