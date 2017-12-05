Huawei официально презентовала Honor View 10 для европейского рынка

Компания Huawei провела официальную европейскую презентацию, ранее уже дебютировавшего в Китае флагманского смартфона Honor V10, где устройство представлено под новым названием - Honor View 10.

Напомним, смартфон имеет габариты 157 х 75 х 6,97 мм при массе 172 грамм, получила шестидюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 х 1080 пикселей. В качестве аппаратной платформы Honor View 10 выступает однокристальная система Kirin 970 с физическим нейронным модулем. Объем оперативной памяти в аппарате составляет 4 или 6 ГБ, а флэш-памяти — 64 или 128 ГБ. Есть возможность расширения через слот microSD до 256 ГБ.





Основная камера состоит из датчиков 16 Мп и 20 Мп максимальной диафрагмой F/1.8, а фронтальная характеризуется сенсором 13Мп апертурой F/2.0. Несмотря на отсутствие оптической стабилизации, качество фотографий, как заявляет Huawei, даст фору большинству конкурентов на рынке, потому как дополнена движком просчета портретов и сцен, задействующим модуль искусственного интеллекта.

Смартфон не получил защиты от влаги и пыли, зато порадует наличием разьема для наушников и порта USB-С. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC и GPS. Ёмкость аккумулятора равна 3750 мАч, а значит устройство имеет хорошую автономность.





Huawei Honor View 10 попадет на прилавки Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании 8 января 2018 года. Цена составит 499,9 евро, что будет значительно выше, чем Honor V10 для китайского рынка, стартовая стоимость которого начинается от $409. Что интересно, на российском рынке смартфон может еще раз сменить название, и дебютировать как Honor 9 Pro - цена и дата выхода будут объявлены дополнительно.