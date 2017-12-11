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The Last of Us. Part 2 готова наполовину и ее покажут в рамках Е3 2018

11.12.2017 23:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработчики Naughty Dog в рамках PlayStation Experience 2017 поделились информацией касательно готовности и даты показа геймплея The Last of Us. Part 2. По их словам, игра готова в диапазоне от 50 до 60% и уже есть вполне себе играбельная демоверсия, которую Naughty Dog представят на Е3 2018. Напомним, сама выставка в этом году будет проходить с 12 по 14 июня.

The Last of Us. Part 2 готова наполовину и ее покажут в рамках Е3 2018

Сценарист игры Нил Дракманн также немного раскрыл некоторые общие моменты сюжета. Пока неизвестна судьба Джоэла из первой части, однако отмечено, что в этой части разработчики хотели показать, что все будут в опастности и нет никаких гарантий, что Элли и Джоэла ждет счастливый финал. Игра будет мрачной и в "добрых" традициях не будет четко разделять добро и зло. Кроме того, Нил Дракманн сообщил интересную деталь, что выбор на песню Wayfaring Stranger в игре пал не случайно и в ней можно найти намеки на будущие события.

Выход самой The Last of Us. Part 2 на PS4 ожидается в 2019 году.

 
 
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Разработчики Naughty Dog в рамках PlayStation Experience 2017 поделились информацией касательно готовности и даты...

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