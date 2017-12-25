Бюджет Cyberpunk 2077 будет значительно больше, чем в The Witcher 3

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский, в одном из недавних интервью заявил, что компания намерена потратить на разработку ролевой игры Cyberpunk 2077 больше средств, чем было израсходовано на создание The Witcher 3: Wild Hunt.





Кичиньский отметил, что на The Witcher 3: Wild Hunt было потрачено около 300 млн польских злотых (примерно $85 млн), из которых лишь 90 миллионов злотых ($25 млн) были потрачены непосредственно на разработку, остальные средства пошли на рекламную компанию и прочие смежные расходы.

Точной даты выхода у Cyberpunk 2077 пока нет, а разработка проекта затянулась, что несет в себе многие проблемы, характерные для "долгостроев" - например, пересборка концепции на поздних этапах, когда проект приходится начинать практически с нуля.