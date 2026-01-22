Центр кибербезопасности Life прошёл аттестацию ОАЦ

Источник материала: ProBusiness





Центр кибербезопасности (ЦКБ) цифрового оператора Life успешно прошёл аттестацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).

Результаты аттестации подтвердили полное соответствие Центра требованиям ОАЦ (Приказ №130), а также его готовность работать в составе Национальной системы обеспечения кибербезопасности.

ЦКБ Life выполняет комплексную защиту информационной инфраструктуры и сервисов оператора, включая критически важные объекты информатизации. В рамках своей работы Центр:

ведёт круглосуточный мониторинг киберугроз;

выявляет, анализирует и предотвращает кибератаки;

регулярно оценивает степень защищённости и улучшает её;

проактивно выявляет потенциальные угрозы;

автоматически блокирует ресурсы с негативной репутацией на основе данных киберразведки.

Это позволяет Life обеспечивать высокий уровень защиты данных и стабильную работу сервисов.

Сегодня все пользователи сервисов Life — от частных до корпоративных клиентов — используют информационные системы и ресурсы, защищённые аттестованным ЦКБ. На этапе создания Центра оператор осознанно сделал фокус на практическую защищённость и эффективность, внедрив передовые решения и улучшив процессы.

— Государственная аттестация позволила Life стать частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности. Это усилило надёжность критической информационной инфраструктуры и цифровой экономики страны. Мы продолжим инвестировать в развитие систем киберзащиты, квалификацию нашей команды и совершенствование бизнес-процессов, — отметили в Life.

Аттестация ЦКБ стала важным этапом в развитии Life и дала старт предоставлению дополнительных услуг организациям государственного сектора, а также коммерческим компаниям.