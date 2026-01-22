|
Центр кибербезопасности Life прошёл аттестацию ОАЦ
Центр кибербезопасности (ЦКБ) цифрового оператора Life успешно прошёл аттестацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).
Результаты аттестации подтвердили полное соответствие Центра требованиям ОАЦ (Приказ №130), а также его готовность работать в составе Национальной системы обеспечения кибербезопасности.
ЦКБ Life выполняет комплексную защиту информационной инфраструктуры и сервисов оператора, включая критически важные объекты информатизации. В рамках своей работы Центр:
Это позволяет Life обеспечивать высокий уровень защиты данных и стабильную работу сервисов.
— Государственная аттестация позволила Life стать частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности. Это усилило надёжность критической информационной инфраструктуры и цифровой экономики страны. Мы продолжим инвестировать в развитие систем киберзащиты, квалификацию нашей команды и совершенствование бизнес-процессов, — отметили в Life.
Аттестация ЦКБ стала важным этапом в развитии Life и дала старт предоставлению дополнительных услуг организациям государственного сектора, а также коммерческим компаниям.
