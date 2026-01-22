|
Воронка найма: как подбирать эффективных сотрудников и не ошибаться
Где мы ошибаемся по всему циклу найма сотрудников? Почему после собеседований и старта работы новички не проходят испытательный срок?
Воронка найма — инструмент для любой компании, независимо от сегмента, размера. Серьезный ресурс, решающий проблемы поиска, рекрутинга и адаптации сотрудников. 29 января в Клубе Про бизнес разбираем его вместе с Екатериной Бутырской, экспертом бизнес-школы LEAD IT в построении, развитии и трансформация HR-функций (15+ лет опыта на позициях Head of HR department в TESLASUIT, Operations Development Lead в Яндекс Практикум и др.)
🕖 29 января, 19:00—22:00. Регистрация с 18:30
Программа встречи
18:30−19:00 Регистрация, свободное общение, легкие закуски
19:00−19:30 Нетворкинг в кругу топ-менеджеров и собственников
19:30–20:40 Тема вечера «Рекрутинг как точка роста: эффективность команды начинается не с мотивации»
• Как выстроить воронку найма
20:50−21:50 Мозговой штурм в кругу собственников и топ-менеджеров.
21:50−22:30 Неформальное общение, легкие закуски
❗️Количество мест ограничено
Приглашенный спикер: Екатерина Бутырская, эксперт бизнес-школы LEAD IT (профессиональные компетенции: работа с персоналом, рекрутинг. Построение, развитие и трансформация HR-функций)
15+ лет в HR-менеджменте с акцентом на оптимизацию процессов подбора и системное управление персоналом.
Среди проектов: Head of HR department в TESLASUIT, Operations Development Lead в Яндекс Практикум и др.
Технологический партнер Клуба
