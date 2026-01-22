Воронка найма: как подбирать эффективных сотрудников и не ошибаться

Источник материала: ProBusiness





Где мы ошибаемся по всему циклу найма сотрудников? Почему после собеседований и старта работы новички не проходят испытательный срок?

Воронка найма — инструмент для любой компании, независимо от сегмента, размера. Серьезный ресурс, решающий проблемы поиска, рекрутинга и адаптации сотрудников. 29 января в Клубе Про бизнес разбираем его вместе с Екатериной Бутырской, экспертом бизнес-школы LEAD IT в построении, развитии и трансформация HR-функций (15+ лет опыта на позициях Head of HR department в TESLASUIT, Operations Development Lead в Яндекс Практикум и др.)

🕖 29 января, 19:00—22:00. Регистрация с 18:30

📍 Конференц-зал «Виктория Олимп» (г. Минск, пр. Победителей, 103)





Программа встречи

18:30−19:00 Регистрация, свободное общение, легкие закуски

19:00−19:30 Нетворкинг в кругу топ-менеджеров и собственников

19:30–20:40 Тема вечера «Рекрутинг как точка роста: эффективность команды начинается не с мотивации»

• Как выстроить воронку найма

Где бизнес системно теряет сильных людей ещё работе в команде

Какие решения в найме создают повторяющиеся проблемы и как их избежать

Почему рекрутинг и стратегия компании часто живут в разных реальностях

20:50−21:50 Мозговой штурм в кругу собственников и топ-менеджеров.

21:50−22:30 Неформальное общение, легкие закуски

❗️Количество мест ограничено





Приглашенный спикер: Екатерина Бутырская, эксперт бизнес-школы LEAD IT (профессиональные компетенции: работа с персоналом, рекрутинг. Построение, развитие и трансформация HR-функций)

15+ лет в HR-менеджменте с акцентом на оптимизацию процессов подбора и системное управление персоналом.

Среди проектов: Head of HR department в TESLASUIT, Operations Development Lead в Яндекс Практикум и др.





Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Ждем Вас 27 ноября !



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!