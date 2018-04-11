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"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн

05.01.2018 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Коле Корнилову 13 лет, он учится в седьмом классе минской школы № 61. За последний год в его жизни многое поменялось: он пошел в школу предпринимательства, разобрался в технологии блокчейн, занялся собственным проектом в этой сфере и перешел на индивидуальное обучение. 42.TUT.BY попросил его максимально просто объяснить, что же такое блокчейн, который недавно легализовали в Беларуси.

"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн

Что такое блокчейн?

— В основе технологии блокчейн — распределение информации, — объясняет Коля. — Она хранится не на центральном сервере, а на компьютере каждого участника сети. И каждый участник может делать записи, которые называют транзакциями. Например, передавать кому-то виртуальные ценности. Такие записи составляют блоки информации, которые распределяются между всеми. Если кто-то попытается изменить информацию, у него не получится, потому что невозможно сделать это сразу на всех компьютерах. Получается очень надежно.

Еще информацию в блокчейне кодируют особым образом. Блоки кодируются между собой специальным шифром. Каждая следующая запись кодируется с предыдущей. Получается последовательность блоков информации, связанных виртуальной «цепью». Таким образом, чтобы найти какую-то запись, нужно распутать весь «клубок».

Вообще принцип блокчейна чем-то похож на игру «путаница» (ее также называют «чепуха» или буриме. — Прим. TUT.BY). Берется листок, кто-то записывает предложение, передает следующему участнику. Но листок загибают так, что следующему участнику видно только последнее слово предыдущего предложения. Следующий участник тоже пишет свое — и так далее по цепочке.

 

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Причем тут майнеры и биткоины?

Транзакции в блокчейне чаще всего используют для перевода цифровых денег — криптовалют. Также блокчейн привел к появлению нового вида привлечения инвестиций — ICO. На продажу выставляются токены, виртуальные аналоги ценностей. Юристы описывают токены в специальном документе, который называется whitepaper, а программисты пишут «умные» смарт-контракты, которые работают без участия человека. Весь процесс купли-продажи токенов и получения прибыли автоматизирован.

Майнинг — это поддержка сети блокчейн. С помощью специального оборудования и программ проводятся сложные вычисления и создаются новые блоки информации. Майнеры получают от каждой операции вознаграждение в криптовалюте. Майнером может стать каждый, даже дома, но для крупных объемов создаются специальные фермы.

"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн
Майнинг-ферма в Китае. Фото: ChinaFiles

Криптовалюты — только одно из применений блокчейна. Технология может использоваться там, где требуется надежно сохранить много информации в виде записей. Простой пример из школьной жизни — это электронный журнал. В России были случаи, когда школьники их взламывали. Если бы электронный журнал работал с применением блокчейна, взломать его и подделать оценки было бы невозможно.

Проект на миллион

Коля заинтересовался блокчейном примерно год назад. Сейчас он разрабатывает собственный проект с использованием этой технологии. Beat-Buy — это сайт и мобильное приложение для продажи и покупки за внутреннюю криптовалюту музыкальных битов.

— Особенность проекта — возможность передачи прав на интеллектуальную собственность, — объясняет школьник. — У конкурентов эта проблема не решена. Автор в любой момент имеет право подать в суд на того, кто использовал его композицию в своих целях.

На моем сайте те, кто выкладывают свои биты, автоматически подтверждают их передачу в интеллектуальную собственность покупателя. Запись об этом надежно хранится и может быть всегда подтверждена.

"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн

Я долго не мог реализовать эту опцию, пока не воспользовался возможностями медиа-блокчейн платформы Golos.io. Я уже начал тестировать записи транзакций передачи прав на интеллектуальную собственность в блокчейне. Их нельзя стереть, нельзя подделать, каждая запись хранится вечно.

Коля показывает прототипы сайта и мобильного приложения Beat-Buy. Он подсчитал, что потенциальная аудитория проекта в СНГ — 1,5 миллиона человек, а возможная прибыль в случае успеха — миллион долларов в течение пяти лет. Правда, о сроках запуска говорить пока рано — работа еще не закончена.

«Мне комфортнее учиться самому»

Коля учится в седьмом классе общеобразовательной школы. Говорит, все предметы даются одинаково хорошо. Не так давно он перешел на индивидуальную форму обучения, чтобы больше успевать.

— Я учу все предметы дома и после этого прихожу в школу и сдаю их, — рассказывает он. — На прошлой неделе (перед Новым годом. — Прим. TUT.BY) я все сдал за вторую четверть.

Когда я перешел на индивидуальную форму обучения, у меня немного вырос средний балл. Сейчас он у меня ровно 9 (раньше был немного ниже). А фактических знаний, думаю, стало больше. Секрет прост: стал больше заниматься и вникать. Сейчас я учусь сам, с дополнительными источниками, но без репетиторов.

Мне комфортнее учиться самому. Учусь даже, можно сказать, тайм-менеджменту. Я волен выбирать сам, когда устраивать перерывы или дни отдыха. Вначале было сложно себя дисциплинировать — отвлекаешься на другие вещи, например видео на YouTube. Полезно, если идет какое-то чередование: сделал математику, что-то посмотрел, потом садишься делать биологию, потом — свой проект.

"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн

Иногда я выделяю какие-то дни под один предмет и занимаюсь только им. Например, пять дней на алгебру. Это дает лучшие результаты, чем если учить по 45 минут каждый предмет.

«Этим нужно было заниматься еще вчера»

Еще Коля занимается в школе предпринимательства для подростков TeenGuru Business Academy, много бывает на тематических мероприятиях. В декабре он выступал с мастер-классом по блокчейну на STEM-фестивале для подростков — в аудитории не было свободных мест.

— К нам в TeenGuru приходят менторы — те, кто сами добились успеха, дают нам знания. На протяжении курса мы разрабатываем какой-то свой инновационный проект и применяем все полученные знания на практике.

Я хожу на митапы, там блокчейн — очень популярная тема, волей-неволей начнешь разбираться. Однажды мне дали выступить во взрослой аудитории блокчейн-специалистов с проектом Beat-Buy. Я, конечно, волновался, но встретили меня доброжелательно. Сейчас я собираюсь запустить проект «Голос будущего», в нем буду объяснять про блокчейн и криптовалюты своим ровесникам на понятном для них языке. Проект получил недавно грант на развитие от Golos.io, для меня это был удивительный подарок к Новому году.

"Похоже на игру". Семиклассник Коля объясняет, что такое биткоины и блокчейн
Коля на одном из мероприятий, посвященных блокчейну. Фото: Cyber Events / facebook.com

Коля не считает, что поторопился со «взрослой» сферой интересов. В будущем он хочет стать project-менеджером в IT-сфере.

— Я бы сказал, что этим нужно было заниматься еще вчера, — рассуждает он. — Сейчас во многих сферах ценятся инновационные знания. Даже если у тебя одни десятки по всем предметам, но нет таких знаний и навыков, ты элементарно не сможешь в будущем найти себя. Сейчас с раннего возраста нужно осваивать все технологии. И если ты нашел сферу, в которой хорош, старайся быть в ней первым.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Коле Корнилову 13 лет, он учится в седьмом классе минской школы № 61. За последний год в его жизни многое поменялось: он пошел в школу предпринимательства,...
 
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