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Telegram X заработал на Android
23.01.2018 10:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Разработчики мессенджера Telegram выпустили альтернативную версию приложения для Android. Она называется Telegram X и отличается от оригинальной более высокой скоростью работы. Скачать ее можно бесплатно в магазине Google Play.
Также Telegram X может похвастаться анимированными стикерами, наличием темных вариантов оформления и экспериментальным функциям. Также отмечается, что приложение оптимизировано для 64-разрядных устройств.
Версия Telegram X для iPhone и iPad вышла в декабре 2017 года. Клиент для Android пока работает в тестовом режиме.
Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. На сегодняшний день его месячная аудитория превышает 180 миллионов человек.
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Разработчики мессенджера Telegram выпустили альтернативную версию приложения для Android....
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