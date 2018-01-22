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Telegram X заработал на Android

23.01.2018 10:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Telegram X заработал на Android

Разработчики мессенджера Telegram выпустили альтернативную версию приложения для Android. Она называется Telegram X и отличается от оригинальной более высокой скоростью работы. Скачать ее можно бесплатно в магазине Google Play.

Также Telegram X может похвастаться анимированными стикерами, наличием темных вариантов оформления и экспериментальным функциям. Также отмечается, что приложение оптимизировано для 64-разрядных устройств.

Telegram X заработал на Android

Версия Telegram X для iPhone и iPad вышла в декабре 2017 года. Клиент для Android пока работает в тестовом режиме.

Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. На сегодняшний день его месячная аудитория превышает 180 миллионов человек.

 
 
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Разработчики мессенджера Telegram выпустили альтернативную версию приложения для Android....

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