|
velcom, life:) или МТС? Выбираем оптимальный тариф для смартфона
25.01.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Несколько дней назад МТС объявил о закрытии своей массовой «смартфонной» линейки «СМАРТ». С 1 февраля оператор переведет всех абонентов со «СМАРТ» на другие тарифы, в том числе на новую линейку 4G
В связи с этим мы решили вспомнить о главных предложениях всех трех операторов для смартфонов.
Такие тарифы, как правило, характеризуются включенными пакетами минут и, главное, интернет-трафика — ведь общение, в том числе голосовое, постепенно «перетекает» в мессенджеры. Учитывая, что потребление у всех разное, мы решили разделить тарифные планы на три основные группы — до 1 ГБ, до 4 ГБ и более 4 ГБ трафика в месяц.
Не более 1 ГБ
Если вы не сидите постоянно в соцсетях и интернете, либо у вас хороший Wi-Fi дома и на работе, такие тарифы будут оптимальны — так как мессенджеры и почта, как правило, не тянут много трафика.
life:)
У life:) самое интересное смарт-предложение мы нашли в линейке «Голос». И если у «Голос 1» всего 100 МБ трафика (этого может не хватить даже для мессенджеров), то
Есть и бонус для новых абонентов — абонплата в первый месяц снижена до 3 рублей, и в течение 10 месяцев они будут получат по 100 дополнительных минут во все сети.
Еще одно предложение в этом диапазоне выгодно при использовании сразу нескольких SIM-карт — от 2 до 9. Речь о тарифе
За 14,9 руб/месяц (10,5 руб в первые три для новых абонентов) вы получите 4 ГБ трафика, безлимит звонков и SMS внутри семьи, безлимитный трафик на Viber и WhatsApp и 400 минут во все сети.
«Фишка» линейки «Семья» в том, что вы можете разделить общий трафик, минуты и затраты на несколько гаджетов (до 9). Возьмем среднее значение — при покупке четырех SIM-карт и равном распределении между всеми абонентами каждый получит по 1 ГБ и 100 минут во все сети. При этом ежемесячные траты в расчете на человека будут всего 3,73 руб (первые три месяца — 2,63 руб).
МТС
Если рассматривать новую линейку 4G, то в диапазон до 1 ГБ помещается два тарифа — 4G лайт и 4G мини.
Стоимость
Если вы мало звоните и нужно немного трафика, есть смысл взять тариф
Но благодаря «Открытому интернету» первые 500 МБ в месяц обойдутся всего в 3,25 руб. Таким образом, вместе с абонплатой ежемесячный платеж за 550 МБ на «Легко сказать» составит 3,84 руб/месяц (3,25+0,59).
velcom
Самый «легкий» тариф для смартфонов на velcom —
Кроме того, в наш интервал входит
А также
На velcom можно подключить тариф без абонентской платы — например,
Промежуточный итог
С точки зрения «стандартного» пользователя смартфона, который не только сидит в интернете, но и периодически звонит (и не только внутри сети) оптимальным выходит предложение «Семья 1» от life:). Здесь за 1 ГБ и 100 минут во все сети вы заплатите всего 3,79 руб. Загвоздка лишь в том, что для такой цены вам нужно использовать все 4 SIM-карты (на что и рассчитывает оператор), а это далеко не всегда возможно.
Также с этой же точки зрения очень привлекательно выглядит тариф life:) «Голос 2», где те же 1 ГБ и 100 минут во все сети (+полный безлимит внутри сети) стоят 6,9 руб (без учета акций). Не забываем и про «открытый интернет» у МТС в связке с тарифом «Легко сказать».
От 1 до 4 ГБ
life:)
Если вы почти не звоните, и вам важнее интернет, обратите внимание на тариф
К нему можно подключить пакет 3 ГБ и платить всего 5,9 руб/месяц. Звонки во все сети по Беларуси при этом будут стоить относительно недорого — 6 копеек в минуту.
В этот промежуток входят и два тарифа относительно новой
«Шейк 1» с 3 ГБ трафика и 300 минутами во все сети стоит 9,5 руб/месяц, «Шейк 3» с 3 ГБ и 600 минутами — 13,5 руб/месяц. Для новых абонентов предусмотрены скидки на абонплату (до 6 и 10 руб соответственно) и удвоенный объем трафика.
Не стоит забывать и о главной «фишке» тарифа — полном безлимите на популярные у нас соцсети и мессенджеры (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Viber, WhatsApp, FB Messenger).
Если вы планируете использовать сразу несколько SIM-карт (от 2 до 9, например, в семье), то лучше обратить внимание на соответствующую тарифную линейку.
В тарифе
Напомним, «фишка» линейки «Семья» в том, что вы можете разделить общий трафик, минуты и затраты на несколько гаджетов (до 9). Таким образом, даже при покупке четырех SIM-карт и равном распределении между всеми абонентами на тарифах «Семья 2» и «Семья 3» каждый получит по 2 или 3 ГБ и 200 или 300 минут во все сети. При этом ежемесячные траты в расчете на человека будут всего 6,23 или 8,73 руб соответственно.
МТС
Новый тариф
Более тяжелая артиллерия —
Если же вы планируете звонить лишь изредка, обязательно обратите внимание на тариф
Кроме того, при примерно равном ежедневном расходе трафика, можно подключиться на «БИТ». Здесь за 15,85 руб/месяц дается 100 МБ в день, после превышения скорость снижается до 256 кбит/с.
При этом для «Интернет Mini» и «БИТ» минута звонка внутри сети стоит аж 18,5 копеек, а вне сети по Беларуси — 32,7.
velcom
В диапазон 1−4 ГБ попали два тарифа основной смартфонной линейки velcom — это «Комфорт 2» и «Комфорт 4».
Промежуточный итог
Самые интересные предложения мы нашли у life:). Например, сравните: «Шейк 1» с 3 ГБ и 300 минутами во все сети стоит 9,5 рублей, а velcom «Комфорт 4» — 4 ГБ и 300 минут во все сети за 18,42 руб. Оба тарифа дают безлимит внутри сети, а «Шейк» частично компенсирует 1 ГБ разницы безлимитом на соцсети и мессенджеры.
«4G Макси» от МТС чуть дешевле velcom «Комфорт 4», но при этом дает лишь звонки внутри сети, а из 3 ГБ только половину можно использовать полноценно, для остальной нужно находиться в 4G-сети.
Зато МТС и life:) идут наравне в интернет-тарифах (если вам нужно звонить в крайнем случае). У МТС 4 ГБ стоит 7,9 рублей, у life:) 3 ГБ — 5,9.
Больше 4 ГБ
life:)
Большинство тарифов life:) предполагают большой объем включенного трафика. Например,
Очень интересное предложение —
Немного отдельно от остальных стоит тариф
Если звонить нужно не часто, можно подключиться на тариф без абонентской платы
МТС
Самое хитовое предложение МТС в этом диапазоне —
Единственный серьезный нюанс — бесплатно раздать можно лишь 50 МБ в день, при превышении у вас спишется 50 копеек (за этот день). Кроме того, здесь запрещены торренты и просмотр потокового видео с разрешением более 720р.
Если вам нужен главным образом мобильный интернет с очень редкими звонками, можно купить SIM-карту с
При равномерном потреблении трафика можно обратить внимание на СуперБИТ — 250 МБ в день за 15,85 руб/месяц или Безлимит VIP — 1 ГБ в день за 28,35 руб/месяц. Однако нужно помнить после превышения ежедневной нормы скорость снижается до 256 кбит/с, а минута звонка внутри сети на интернет-тарифах стоит 18,5 копеек, вне сети по Беларуси — 32,7 копеек.
Отдельно стоит тарифный план
velcom
В диапазоне более 4 ГБ у оператора есть несколько тарифов.
Например,
Если обычные звонки практически не планируются, обязательно обратите внимание на линейку интернет-тарифов
Для любителей безлимитов velcom предлагает
Промежуточный итог
В диапазоне более 4 ГБ стоит выделить тарифы life:) — сбалансированные «Шейки» и особенно «Мультинет» — 400 минут во все сети и 20 ГБ трафика стоят 14,9 рублей, тогда как, например, velcom предлагает те же 400 минут, но 8 ГБ за 23,87 руб/месяц («Комфорт 8»).
Не менее «Мультинета» интересно и «Безлимитище» от МТС. Здесь плата составляет 15,9 руб/месяц, есть те же 400 минут, но интернет безлимитен (если вы планируете использовать его только на устройстве, не раздавая на другие гаджеты).
«Качкам» отлично подойдут интернет-тарифы. Выделим Супер WEB 30 ГБ от velcom за 19,5 руб/мес и 20-гигабайтный пакет life:) за 12,53.
Что же выбрать?
Однозначного совета мы тут дать не сможем. С одной стороны, как показали промежуточные итоги в каждой категории, тарифы life:) часто интереснее, чем у конкурентов. Но с другой стороны, (даже несмотря на возможность переноса номера) очень большую роль играет «эффект сети» — далеко не все пользователи ради экономии нескольких рублей в месяц решат сменить своего оператора.
Зато мы настоятельно рекомендуем присмотреться к интернет-тарифам своих операторов — это те, где дорогие звонки, но дешевый интернет. Учитывая повальное распространение мессенджеров — Viber, Telegram, Skype с возможностью бесплатных звонков, такие тарифы в определенных ситуациях могут оказаться выгоднее стандартных «пакет минут плюс трафик».
В качестве примера можно привести velcom Супер WEB 5, на котором 5 ГБ стоят 8,5 рублей в месяц. При этом «стандартный» смарт-тариф «Комфорт 4» с 300 минутами звонков и 4 ГБ обойдется уже в 18,42 руб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад МТС объявил о закрытии своей массовой «смартфонной» линейки «СМАРТ». С 1 февраля оператор переведет всех абонентов со «СМАРТ» на другие...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии