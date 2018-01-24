velcom, life:) или МТС? Выбираем оптимальный тариф для смартфона

Несколько дней назад МТС объявил о закрытии своей массовой «смартфонной» линейки «СМАРТ». С 1 февраля оператор переведет всех абонентов со «СМАРТ» на другие тарифы, в том числе на новую линейку 4G с другими условиями .

В связи с этим мы решили вспомнить о главных предложениях всех трех операторов для смартфонов.

Такие тарифы, как правило, характеризуются включенными пакетами минут и, главное, интернет-трафика — ведь общение, в том числе голосовое, постепенно «перетекает» в мессенджеры. Учитывая, что потребление у всех разное, мы решили разделить тарифные планы на три основные группы — до 1 ГБ, до 4 ГБ и более 4 ГБ трафика в месяц.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Не более 1 ГБ

Если вы не сидите постоянно в соцсетях и интернете, либо у вас хороший Wi-Fi дома и на работе, такие тарифы будут оптимальны — так как мессенджеры и почта, как правило, не тянут много трафика.

life:)

У life:) самое интересное смарт-предложение мы нашли в линейке «Голос». И если у «Голос 1» всего 100 МБ трафика (этого может не хватить даже для мессенджеров), то «Голос» 2 предлагает 1 ГБ за 6,9 руб/месяц. Вдобавок вы получите безлимит звонков внутри сети и 100 минут во все сети по Беларуси.

Есть и бонус для новых абонентов — абонплата в первый месяц снижена до 3 рублей, и в течение 10 месяцев они будут получат по 100 дополнительных минут во все сети.

Еще одно предложение в этом диапазоне выгодно при использовании сразу нескольких SIM-карт — от 2 до 9. Речь о тарифе «Семья 1» .

За 14,9 руб/месяц (10,5 руб в первые три для новых абонентов) вы получите 4 ГБ трафика, безлимит звонков и SMS внутри семьи, безлимитный трафик на Viber и WhatsApp и 400 минут во все сети.

«Фишка» линейки «Семья» в том, что вы можете разделить общий трафик, минуты и затраты на несколько гаджетов (до 9). Возьмем среднее значение — при покупке четырех SIM-карт и равном распределении между всеми абонентами каждый получит по 1 ГБ и 100 минут во все сети. При этом ежемесячные траты в расчете на человека будут всего 3,73 руб (первые три месяца — 2,63 руб).

МТС

Если рассматривать новую линейку 4G, то в диапазон до 1 ГБ помещается два тарифа — 4G лайт и 4G мини.

Стоимость 4G лайт в месяц — 5,9 рублей (2,95 руб первые 3 месяца). За эти деньги вы получите 250 минут внутри сети и 500 МБ трафика. Правда, его половину (250 МБ) можно расходовать только в 4G-сети, а она пока есть далеко не везде.

4G мини стоит уже 11,9 руб/месяц (5,95 первые 3 месяца), но при этом дается уже 1,5 ГБ трафика — 768 МБ только 4G, остальные 768 полноценно — в 2G/3G/4G (именно поэтому мы зачислили его в группу до 1 ГБ), а также 500 минут в сети МТС.

Если вы мало звоните и нужно немного трафика, есть смысл взять тариф «Легко сказать» . У него абонентская плата всего 0,59 рублей в месяц. За это вы получите символический пакет в 50 МБ, звонки внутри сети будут стоить 7,6 коп/мин (первые 3 минуты в сутки, потом бесплатно), на другие сети — 15,25 коп/мин.

Но благодаря «Открытому интернету» первые 500 МБ в месяц обойдутся всего в 3,25 руб. Таким образом, вместе с абонплатой ежемесячный платеж за 550 МБ на «Легко сказать» составит 3,84 руб/месяц (3,25+0,59).

velcom

Самый «легкий» тариф для смартфонов на velcom — «Удобный» , где за 4,9 руб/месяц (2,45 руб первые 3 месяца для новых абонентов) вы получите 300 МБ трафика и 300 минут внутри сети.

Кроме того, в наш интервал входит «Комфорт лайт» с абонентской платой 8,15 руб/месяц (4,08 руб первые три месяца для новых абонентов). Здесь есть 500 МБ, 500 минут внутри сети (только из 3G) и 50 минут во все сети.

А также «Комфорт» за 10,79 руб/месяц (5,4 руб первые 3 месяца для новых абонентов) с 1 ГБ трафика, безлимитом внутри сети (только из 3G) и 100 минутами во все сети.

На velcom можно подключить тариф без абонентской платы — например, «Вам деньги» и добавить к нему небольшой пакет трафика на 30 дней. К примеру, 450 МБ будет стоить 3,81 руб, а 900 МБ — 5,34 руб. Однако нужно помнить, что за звонки придется немало заплатить. Одна минута внутри сети стоит 6,54 коп., вне сети по Беларуси — 13,08 коп.

Промежуточный итог

С точки зрения «стандартного» пользователя смартфона, который не только сидит в интернете, но и периодически звонит (и не только внутри сети) оптимальным выходит предложение «Семья 1» от life:). Здесь за 1 ГБ и 100 минут во все сети вы заплатите всего 3,79 руб. Загвоздка лишь в том, что для такой цены вам нужно использовать все 4 SIM-карты (на что и рассчитывает оператор), а это далеко не всегда возможно.

Также с этой же точки зрения очень привлекательно выглядит тариф life:) «Голос 2», где те же 1 ГБ и 100 минут во все сети (+полный безлимит внутри сети) стоят 6,9 руб (без учета акций). Не забываем и про «открытый интернет» у МТС в связке с тарифом «Легко сказать».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От 1 до 4 ГБ

life:)

Если вы почти не звоните, и вам важнее интернет, обратите внимание на тариф Старт йо life:) без абонентской платы.

К нему можно подключить пакет 3 ГБ и платить всего 5,9 руб/месяц. Звонки во все сети по Беларуси при этом будут стоить относительно недорого — 6 копеек в минуту.

В этот промежуток входят и два тарифа относительно новой линейки «Шейк» .

«Шейк 1» с 3 ГБ трафика и 300 минутами во все сети стоит 9,5 руб/месяц, «Шейк 3» с 3 ГБ и 600 минутами — 13,5 руб/месяц. Для новых абонентов предусмотрены скидки на абонплату (до 6 и 10 руб соответственно) и удвоенный объем трафика.

Не стоит забывать и о главной «фишке» тарифа — полном безлимите на популярные у нас соцсети и мессенджеры (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Viber, WhatsApp, FB Messenger).

Если вы планируете использовать сразу несколько SIM-карт (от 2 до 9, например, в семье), то лучше обратить внимание на соответствующую тарифную линейку.

В тарифе «Семья 2» за 24,9 руб/месяц (17,9 руб первые 3 месяца для новых абонентов) вы получите безлимит звонков и SMS внутри группы, 800 минут во все сети и 8 ГБ трафика. На «Семья 3» за 34,9 руб/месяц (24,5 руб для новых абонентов) — 1200 минут и 12 ГБ.

Напомним, «фишка» линейки «Семья» в том, что вы можете разделить общий трафик, минуты и затраты на несколько гаджетов (до 9). Таким образом, даже при покупке четырех SIM-карт и равном распределении между всеми абонентами на тарифах «Семья 2» и «Семья 3» каждый получит по 2 или 3 ГБ и 200 или 300 минут во все сети. При этом ежемесячные траты в расчете на человека будут всего 6,23 или 8,73 руб соответственно.

МТС

Новый тариф «4G Макси» стоит 17,9 руб/месяц (8,95 руб/месяц на 3 месяца для новых абонентов). Сюда входит 1000 минут внутри сети и 3 ГБ интернет-трафика. 1,5 ГБ из них вы сможете израсходовать гарантированно в любой точке страны, остальные 1,5 ГБ — только при нахождении в 4G.

Более тяжелая артиллерия — «4G Мега» за 26,9 руб/месяц (13,45 руб/месяц по акции). В этот диапазон (1−4 ГБ) мы его включили лишь потому, что из 6 ГБ включенного в него трафика 3 ГБ доступно лишь в 4G-сети (т.е. не везде и не на всех устройствах). Помимо трафика абоненты за эти деньги получат 2000 минут внутри сети.

Если же вы планируете звонить лишь изредка, обязательно обратите внимание на тариф «Интернет Mini» . За 7,9 руб/месяц здесь предусмотрено 4 ГБ трафика.

Кроме того, при примерно равном ежедневном расходе трафика, можно подключиться на «БИТ». Здесь за 15,85 руб/месяц дается 100 МБ в день, после превышения скорость снижается до 256 кбит/с.

При этом для «Интернет Mini» и «БИТ» минута звонка внутри сети стоит аж 18,5 копеек, а вне сети по Беларуси — 32,7.

velcom

В диапазон 1−4 ГБ попали два тарифа основной смартфонной линейки velcom — это «Комфорт 2» и «Комфорт 4».

«Комфорт 2» — это уже 2 ГБ трафика, безлимит внутри сети (из 3G сети) и 200 минут звонков во все сети за 16,24 руб/месяц (8,12 руб/месяц по акции).

«Комфорт 4» смотрится интереснее «двойки» — абонплата здесь ненамного выше (18,42 руб/месяц или 9,21 по акции для новых абонентов), но зато дается 4 ГБ и 300 минут во все сети.

Промежуточный итог

Самые интересные предложения мы нашли у life:). Например, сравните: «Шейк 1» с 3 ГБ и 300 минутами во все сети стоит 9,5 рублей, а velcom «Комфорт 4» — 4 ГБ и 300 минут во все сети за 18,42 руб. Оба тарифа дают безлимит внутри сети, а «Шейк» частично компенсирует 1 ГБ разницы безлимитом на соцсети и мессенджеры.

«4G Макси» от МТС чуть дешевле velcom «Комфорт 4», но при этом дает лишь звонки внутри сети, а из 3 ГБ только половину можно использовать полноценно, для остальной нужно находиться в 4G-сети.

Зато МТС и life:) идут наравне в интернет-тарифах (если вам нужно звонить в крайнем случае). У МТС 4 ГБ стоит 7,9 рублей, у life:) 3 ГБ — 5,9.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше 4 ГБ

life:)

Большинство тарифов life:) предполагают большой объем включенного трафика. Например, «Шейк 2» за 11,5 руб/месяц включает 6 ГБ и 300 минут во все сети, «Шейк 4» за 15,5 руб/месяц — 6 ГБ и 600 минут во все сети.

Очень интересное предложение — «Мультинет» , входящее в линейку «Семья». Здесь тоже можно подключить до 9 SIM-карт и совместно использовать трафик, платя общую абонентскую плату — 14,9 рублей/месяц (10,5 рублей первые 3 месяца для новых абонентов), однако никто не мешает использовать тариф одному. Тогда у вас будет 20(!) ГБ трафика, 200 минут во все сети и безлимит внутри сети.

Немного отдельно от остальных стоит тариф «йо1200» . Здесь используется «ежедневная тарификация». Каждый день абонент получает 150 МБ трафика и 7 минут во все сети (безлимит внутри сети на в счет) за 38 копеек. Таким образом, за 30 дней выходит 4500 МБ и 210 минут за 11,4 рубля. Новые абоненты первые три месяца получают полный интернет-безлимит, а ежедневный платеж сокращен до 20 копеек.

Если звонить нужно не часто, можно подключиться на тариф без абонентской платы «Старт йо life:)» и добавить необходимый пакет трафика от 5 ГБ (за 8,9 руб/мес) до 20 ГБ (12,53 руб/мес). Звонки во все сети будут стоить 6 копеек за минуту.

МТС

Самое хитовое предложение МТС в этом диапазоне — «Безлимитище» . За 15,9 руб/месяц (12,9 рублей для новых абонентов по акции) вы получите полный интернет-безлимит для вашего мобильного устройства и 400 минут во все сети в придачу.

Единственный серьезный нюанс — бесплатно раздать можно лишь 50 МБ в день, при превышении у вас спишется 50 копеек (за этот день). Кроме того, здесь запрещены торренты и просмотр потокового видео с разрешением более 720р.

Если вам нужен главным образом мобильный интернет с очень редкими звонками, можно купить SIM-карту с интернет-тарифом . 10,3 руб/месяц будет стоить 8 ГБ (Интернет Midi), 14,15 руб/месяц — 12 ГБ (Интернет Maxi).

При равномерном потреблении трафика можно обратить внимание на СуперБИТ — 250 МБ в день за 15,85 руб/месяц или Безлимит VIP — 1 ГБ в день за 28,35 руб/месяц. Однако нужно помнить после превышения ежедневной нормы скорость снижается до 256 кбит/с, а минута звонка внутри сети на интернет-тарифах стоит 18,5 копеек, вне сети по Беларуси — 32,7 копеек.

Отдельно стоит тарифный план Ultra — за 47,95 руб/месяц абонент получает 1000 минут во все сети, 1000 SMS и 10 ГБ трафика.

velcom

В диапазоне более 4 ГБ у оператора есть несколько тарифов.

Например, «Комфорт 8» с абонплатой 23,87 руб/месяц. Тут есть 8 ГБ трафика, безлимит внутри сети (из 3G) и 400 минут во все сети.

Если обычные звонки практически не планируются, обязательно обратите внимание на линейку интернет-тарифов «Супер WEB» . 5 ГБ здесь стоят 8,5 руб/мес (4,25 руб первые три месяца для новых абонентов), 10 ГБ — 12,5 руб/мес (6,25 по акции), 30 ГБ — 19,5 руб/мес (9,75 по акции). При этом минута звонка внутри сети будет стоить 15,8 копеек, по Беларуси — 37,06 копеек.

Для любителей безлимитов velcom предлагает Smart бесконечный за 54,39 руб/мес. Здесь полный безлимит на звонки и сообщения внутри сети, 1000 минут на другие сети в Беларуси и безлимитный интернет-трафик.

Промежуточный итог

В диапазоне более 4 ГБ стоит выделить тарифы life:) — сбалансированные «Шейки» и особенно «Мультинет» — 400 минут во все сети и 20 ГБ трафика стоят 14,9 рублей, тогда как, например, velcom предлагает те же 400 минут, но 8 ГБ за 23,87 руб/месяц («Комфорт 8»).

Не менее «Мультинета» интересно и «Безлимитище» от МТС. Здесь плата составляет 15,9 руб/месяц, есть те же 400 минут, но интернет безлимитен (если вы планируете использовать его только на устройстве, не раздавая на другие гаджеты).

«Качкам» отлично подойдут интернет-тарифы. Выделим Супер WEB 30 ГБ от velcom за 19,5 руб/мес и 20-гигабайтный пакет life:) за 12,53.





Что же выбрать?

Однозначного совета мы тут дать не сможем. С одной стороны, как показали промежуточные итоги в каждой категории, тарифы life:) часто интереснее, чем у конкурентов. Но с другой стороны, (даже несмотря на возможность переноса номера) очень большую роль играет «эффект сети» — далеко не все пользователи ради экономии нескольких рублей в месяц решат сменить своего оператора.

Зато мы настоятельно рекомендуем присмотреться к интернет-тарифам своих операторов — это те, где дорогие звонки, но дешевый интернет. Учитывая повальное распространение мессенджеров — Viber, Telegram, Skype с возможностью бесплатных звонков, такие тарифы в определенных ситуациях могут оказаться выгоднее стандартных «пакет минут плюс трафик».

В качестве примера можно привести velcom Супер WEB 5, на котором 5 ГБ стоят 8,5 рублей в месяц. При этом «стандартный» смарт-тариф «Комфорт 4» с 300 минутами звонков и 4 ГБ обойдется уже в 18,42 руб.