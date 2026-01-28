|
В 2026 году «Жилищный баланс» планирует купить до 3000 квартир. Интервью с руководителем — о результатах и планах
Своя квартира – это, пожалуй, одно из главных желаний, которые белорусы загадывают в новогоднюю ночь. Но порой исполнить мечту помогает не Дед Мороз, а правильные и грамотные действия. Например, разумная экономия и вовремя поданная заявка на вступление в
«Договор с нами могут заключить и молодой специалист, и мама в декрете, и фрилансер»
— Сергей, расскажите, каким был 2025-й год для «Жилищного баланса»?
— Это был прекрасный год. Мы подтвердили наши расчеты, выполнили намеченные показатели и четко поняли, к чему стоит стремиться. В минувшем году на рынке Минска доля квартир, купленных «Жилищным балансом», составила 3%, а на рынке Могилева эта цифра достигла 22%. Достаточно хорошие и серьезные цифры. Также мы полностью выполнили план по заключенным договорам. Более того, в ряде регионов мы уже вынуждены ограничивать прием новых участников для того, чтобы четко выполнять свои обязательства.
Учитывая наши амбициозные цели, в 2025-м году росла и наша команда. К нам в компанию пришел 100-й человек.
Подводя итоги года, упомяну и то, что «Жилищный баланс» принял участие в нескольких социальных проектах. Мы сажали деревья, участвовали в марафоне, посвященном году благоустройства, помогали детям-сиротам. Пока что это маленькие шаги, но начало положено. Думаю, в наступившем году добрых дел будет еще больше.
— А сколько квартир было куплено для участников «Жилищного баланса» в прошлом году? Я так понимаю, их количество увеличилось?
—Да, если в 2022 году мы праздновали приобретение 1000-й квартиры за всё время работы — с 2014 года, то только за 2025-й год мы купили более 2000 квартир. Всего же в нашем активе – 5740 купленных квартир (на дату публикации этого интервью). В планах на этот год — покупка еще 3000 квартир для наших участников.
— Какой была география покупок? Может быть, покупали не только квартиры, но и дома?
— Какие необычные квартиры были куплены? Например, квартира очень большой площади, или, наоборот, маленькая студия?
— В этом году мы купили четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратов. Жилье с ремонтом на улице Городецкой в Уручье стоило 500 тысяч рублей (или 165 тысяч долларов). Среди самых компактных отметим микроквартиру в Фаниполе. Студию площадью 17 квадратов мы приобрели за 35 тысяч долларов.
— А если говорить о стоимости, какими были самая дорогая квартира и самая бюджетная?
— Самой дорогой стала трехкомнатная квартира на улице Скрыганова в Минске. За жилье площадью 118 квадратных метров с современным ремонтом мы заплатили 540 тысяч рублей (или 170 тысяч долларов). А самая недорогая квартира была куплена под Полоцком — в деревне Фариново. Там за 8800 долларов мы приобрели однокомнатную 33-метровую квартиру с простым ремонтом.
— Сколько человек подключились к «Жилищному балансу» за прошедший год?
—Более 9000 человек заключили договор и начали финансирование будущей квартиры. Всего же наш жилищно-накопительный сервис насчитывает более 23 тысяч участников.
— Кто сейчас является ядром вашей аудитории?
— Это все те люди, которым хочется купить свое жилье, но им сложно на него накопить. Например, кто-то арендует квартиру, мечтает о собственной. Многие понимают: когда они оплачивают съемное жилье, то просто отдают деньги кому-то, мы же даем возможность ежемесячно платить за свою собственную будущую квартиру. Также к нам приходят те, кто проживает с родителями, семьи с детьми и без них. Отмечу, что договор с
— Расскажите про самых молодых участников?
— Совсем недавно квартиру с нашей помощью приобрела 24-летняя девушка с ребенком. До этого жилье в Минске приобрела вчерашняя студентка. Девушка отучилась в медицинском вузе, переехала из Бреста в Минск, устроилась работать на скорую помощь, получила общежитие, накопила с нами, уже заселилась в отдельную квартиру и выплачивает рассрочку на оставшуюся часть. Это абсолютно реально.
— А как молодой человек может откладывать, если он только начинает работать?
— Самое сложное — это сделать этот первый шаг. Вначале все боятся, но как только ты начинаешь откладывать, как только у тебя появляется цель, и ты видишь, что у тебя получается к ней идти, ты начинаешь прикладывать к этому все усилия. Многие подключают к процессу накопления родственников, просят дарить на все праздники исключительно деньги, берут вторую работу, ищут дополнительные источники заработка и так далее. В общем, как только человек загорается мечтой, весь мир начинает ему в этом помогать.
«Многие из тех, кто прошел этот путь, задумываются о втором договоре»
— Сколько времени сейчас проходит от первого взноса до покупки?
— В этом плане ничего не поменялось. В среднем на это уходит 1,5-2,5 года. Минимальный срок — около 7 месяцев, максимальный — около 4 лет.
— А можно отказаться и забрать свои средства, если передумал?
— Да, конечно.У нас есть срок возврата накоплений — 30 календарных дней с момента написания заявления. Случаи возврата есть, это естественный процесс. Кто-то уезжает работать за границу, кто-то получает льготный кредит, кому-то достается квартира в наследство. Ситуации бывают разные.
— Обычно люди копят с вашей помощью на первую квартиру?
—Да, в 85% случаев с нами покупают именно первое жилье.
— А как часто с вашей помощью приобретают вторую квартиру — для детей или для инвестиций?
— На самом деле многие из тех, кто уже прошел этот путь, задумываются о втором договоре. Если ты уже привык делать платежи, если ты понимаешь, что условно через 10 лет у тебя будет еще одна квартира, например, для детей, то почему бы и не сделать это снова. К тому же, у нас есть возможность заключить «договор без переплат». В этом случае надо накопить всю стоимость квартиры, но переплат не будет. Накопление идет, пока дети растут, а к их взрослению как раз и подходит срок покупки квартиры.
Вообще, отмечу, что уровень благосостояния белорусов вырос. Если раньше люди решали свой квартирный вопрос только для себя, а детям помогали, когда те сами уже заводили семьи, то сейчас родители порой покупают ребенку квартиру, когда тот еще ходит в школу.
— Сколько человек в прошлом году окончательно рассчитались с «Жилищным балансом» и получили жилье в собственность? Сколько из них сделали это досрочно?
— В 2025 году 221 участник завершил выплаты, а
— Вы говорите, что в «Жилищный баланс» может вступить мама в декрете, фрилансер, человек, работающий за границей? Почему вы готовы брать на себя такие риски?
— Дело в том, что у нас нет мгновенного заселения и квартира остается в собственности «Жилищного баланса» до выплаты всей суммы рассрочки. Люди это понимают и, заключая договор, в полной мере осознают обязательства по платежам, которые у них появляются.
К тому же, есть этап накопления до покупки квартиры, когда участник не просто демонстрирует нам свою платежеспособность (тем, что ежемесячно своевременно платит), но и сам убеждается в том, что потянет такую финансовую нагрузку.
— А бывали случаи, что приходилось расторгать договор и продавать квартиру, если человек не платил?
— Такого за 11 лет еще не было. Дело в том, что люди, которые мечтают о собственном жилье, понимают, что жилищно-накопительный сервис — это хорошая возможность исполнить эту мечту. Поэтому к нам они приходят уже заряженные, настроенные на результат. Отсюда ответственность и исполнительность. От графика у нас отстают всего 2% плательщиков. Эта цифра намного ниже, чем в банках.
В целом, наш опыт показывает, что чаще всего люди себя недооценивают. То есть, указывают ежемесячный платеж ниже, чем платят по факту. За счет этого они быстрее заселяются и выплачивают рассрочку по квартирам. Из 500 человек, кто уже погасил рассрочку, около 450 сделали это досрочно. Кто-то опередил на несколько месяцев, а кто-то — на несколько лет. К тому же погашать досрочно — выгодно, ведь это снижает «переплаты».
— А как люди ищут жилье? Сами, привлекают агентство, или через ваших партнеров?
— Мы никого не ограничиваем в выборе. Те, кто располагают временем, делают это сами. Кто хочет заселиться побыстрее, пользуется услугами агентства. У нас есть партнеры, с которыми мы плотно работаем. Они предлагают для наших участников специальные условия. Благодаря их помощи у нас сильно возросло число сделок в Минске — с 50 до 80 в месяц.
Думаю, не за горами тот момент, когда участники нашего жилищно-накопительного сервиса будут продавать и приобретать квартиры друг у друга. Когда накопится большая база квартир, это будет возможно.
«Мы тщательно проверяем каждую квартиру»
— Чтобы вступить в «Жилищный баланс», обязательно быть гражданином Беларуси?
— Совсем не обязательно. Для заключения договора нужен паспорт — можно гражданина РБ или другого государства. Также подходит вид на жительство. Договоры заключают и жители других государств.
— Какие квартиры выбирают люди — с ремонтом или без, эконом или комфорт-класса? Часто ли люди решаются на жилье более высокого уровня?
—Надо понимать, что к нам приходят люди без миллиона в кармане. Квартиры они приобретают для того, чтобы в них жить. Поэтому каждый, естественно, ориентируется на свои финансовые возможности. Довольно большая часть наших клиентов проживает на съемных квартирах. Чаще всего они выбирают жилье, в которое можно переехать в кратчайшие сроки, чтобы перестать платить за аренду. В таком случае им нужна квартира с ремонтом, хотя бы минимальным.
Небольшая часть людей ориентируется на новостройки без ремонта. Ежемесячно мы покупаем у застройщиков новые квартиры (5-10% от общего числа). Но большинство клиентов выбирает вторичный рынок. Кстати, достаточно частая история, когда люди заключают договор на небольшую сумму, но в процессе видят, что могут платить больше. В таком случае они меняют сумму в договоре на большую и, соответственно, покупают более дорогую недвижимость — с большим количеством комнат, с более качественным ремонтом или в более престижной локации.
— Есть ли какие-то ограничения в выборе жилья? Или берете то, что понравилось клиенту?
—Мы несем полную ответственность за приобретаемую нами квартиру. Именно поэтому специалисты «Жилищного баланса» тщательно проверяют все документы. К примеру, мы настаиваем на том, чтобы до момента сделки из квартиры были выписаны прежние жильцы. Да, бывает, что человеку понравилась квартира, и он уже готов закрыть глаза и на перепланировку, и на прописанных, выехавших за границу. Мол, хорошая квартира, надо брать! Но нет — у нас так не работает. Мы передаем людям чистые квартиры, без проблем и обременений. Потом нас обычно благодарят за то, что не дали поддаться эмоциям.
К примеру, недавно участник жилищно-накопительного сервиса хотел купить квартиру в Бресте. Мы проверили ее и пришли к выводу, что жилье продается по завышенной стоимости. Человек настаивал на покупке, но мы посоветовали ему поторговаться. В итоге, он сумел найти правильные аргументы, и продавец снизил цену до приемлемой. Квартира была приобретена.
Порой мы покупаем квартиры и в домах, являющихся историко-культурной ценностью. Перед такой покупкой мы объясняем будущему собственнику, с какими ограничениями он может столкнуться. К примеру, могут возникнуть сложности с установкой кондиционера или с перепланировкой. Не все готовы пойти на такую сделку, зная нюансы. Именно поэтому на каждом этапе клиентов сопровождают наши специалисты.
— Расскажите о планах «Жилищного баланса» на 2026 год?
— Как я уже говорил, мы движемся строго по разработанным планам. То есть, четко рассчитываем, сколько людей мы можем взять, сколько можем обслужить, сколько квартир можем для них приобрести. В наступившем году
— То есть, я накопила на первый взнос, готова вам принести деньги, а вы мне откажете? Поясните.
— Мы не откажем, мы попросим вас подождать и прийти в следующем месяце. Смотрите, если сегодня к нам пришло 100 человек, то через 2 года мы должны будем приобрести для них 100 квартир. Для этого у нас есть все ресурсы. Но если к нам придет 150 человек, то 100 мы заселим, а еще для 50 надо будет экстренно искать дополнительные возможности. К примеру, на рынке Могилева уже ощущается дефицит стандартных квартир. Все хорошие варианты там разбирают, как горячие пирожки. Кто следит за рынком, тот видит, как быстро улетают квартиры. Сделки с нами проходят быстро, мы — платежеспособные, без кредитов, всё чисто и прозрачно, поэтому и продавцы нам тоже доверяют.
«Комментарии про пирамиду просто исчезли»
— Возможно, «Жилищный баланс» сам готов выступить заказчиком строительства жилых домов?
— Весь прошлый год мы активно изучали эту тему. Дело в том, что наша форма собственности имеет определенные юридические ограничения. Сейчас мы ищем возможности сделать все правильно. Хотим выйти на предприятия, которые обеспечивают своих сотрудников жильем и взаимодействовать с ними в этом вопросе. Вполне возможно, что первые стройки с нашим участием начнутся уже в этом году.
— Есть ли у вас планы по открытию новых офисов?
— Сейчас наши офисы работают в Минске (в районе Комаровского рынка и на станции метро «Институт культуры»), во всех областных центрах, а также в Бобруйске и Новополоцке. Планов по открытию новых офисов пока нет.
— Сегодня люди легче принимают решение о приобретении квартиры вместе с вами? Сомневающихся стало меньше, чем 5-10 лет назад?
— Процент сомневающихся был, есть и будет всегда. Ведь некоторые просто любят сомневаться. Другой момент — отзывы о компании. Еще лет 5 лет, если где-то в сети появлялась информация о «Жилищном балансе», под ней тут же появлялся вопрос «А не пирамида ли это?». Сегодня, спустя 11 лет работы на рынке, когда мы приобрели уже тысячи квартир для наших клиентов, этот комментарий про пирамиду просто исчез.
Более того, мы даже стали обсуждать возможность перехода на электронный формат заключения договора. От клиентов такой запрос звучит постоянно. Кто-то живет в городке, где нет офиса «Жилищного баланса», кто-то работает за границей, у кого-то просто нет времени ехать на личную встречу. Люди настолько нам доверяют, что готовы заключать договор онлайн, и мы будет работать в этом направлении.
— В этом году компания стала победителем премии «Номер один» в номинации «Жилищно-накопительный сервис №1». Что это значит для вас?
— Да, мы победили в номинации «Жилищно-накопительный сервис №1», и для нас это — большое достижение, признание того, что в своей категории мы лучшие. Конечно, мы благодарны всем, кто за нас проголосовал. Мы гордимся тем, что нас выбирают, нам доверяют. А еще в 2025-м году нас пригласили на новогодний огонек на один из белорусских телеканалов, и в новогоднюю ночь представители нашей компании смогли обратиться ко всей стране и поздравить белорусов. Думаю, что многие из зрителей в этот момент загадали себе новую квартиру. От всей души желаю, чтобы все эти мечты сбылись, в том числе и с нашей помощью!
29 января 2026 года «Жилищный баланс» вместе с представителями Министерства архитектуры и строительства, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, банков и застройщиков примет участие в пресс-конференции «Обеспечение доступности жилья в 2026 году: роль застройщиков, банковских институтов и системы потребительских кооперативов в реализации жилищных программ».
