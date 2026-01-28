В 2026 году «Жилищный баланс» планирует купить до 3000 квартир. Интервью с руководителем — о результатах и планах

«Договор с нами могут заключить и молодой специалист, и мама в декрете, и фрилансер»

— Сергей, расскажите, каким был 2025-й год для «Жилищного баланса»?

— Это был прекрасный год. Мы подтвердили наши расчеты, выполнили намеченные показатели и четко поняли, к чему стоит стремиться. В минувшем году на рынке Минска доля квартир, купленных «Жилищным балансом», составила 3%, а на рынке Могилева эта цифра достигла 22%. Достаточно хорошие и серьезные цифры. Также мы полностью выполнили план по заключенным договорам. Более того, в ряде регионов мы уже вынуждены ограничивать прием новых участников для того, чтобы четко выполнять свои обязательства.

Учитывая наши амбициозные цели, в 2025-м году росла и наша команда. К нам в компанию пришел 100-й человек.

Подводя итоги года, упомяну и то, что «Жилищный баланс» принял участие в нескольких социальных проектах. Мы сажали деревья, участвовали в марафоне, посвященном году благоустройства, помогали детям-сиротам. Пока что это маленькие шаги, но начало положено. Думаю, в наступившем году добрых дел будет еще больше.