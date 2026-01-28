«Продавцы не хотят снижать цены». Что происходит с загородкой сейчас и что будет дальше

Цены продавцы, как правило, снижать не хотят. Ждут весны — мол, растает снег, и покупатели начнут активно покупать загородную недвижимость. Если говорить о количестве предложений на рынке загородки, то их стало меньше. Некоторые собственники вообще сняли свои объявления, вероятно, чтобы вернуться весной.

На мой взгляд, сейчас будут продаваться те объекты, к которым можно доехать и посмотреть. Поэтому мой совет продавцам: не ждать весны, а брать лопаты в руки и ехать на расчистку своих домов, чтобы покупатели могли к ним доехать. Ведь спрос на дома и дачи есть — значит, нужно этим пользоваться. Пока другие продавцы ждут весны, можно запросто продать свой дом или дачу уже сейчас. Весной, конечно, спрос бывает выше, но не нужно забывать и о конкурентах. Ведь выбор на рынке достаточно большой. Как итог, многие продавцы начнут снижать цену, чтобы продать именно свой дом. Поэтому повторю еще раз для продавцов: обеспечьте доступ к вашему дому, это поможет быстрее и выгоднее продавать вашу недвижимость.