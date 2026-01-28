|
«Продавцы не хотят снижать цены». Что происходит с загородкой сейчас и что будет дальше
28.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2025 год на рынке загородной недвижимости специалисты ассоциируют со словом «стабильность». Хороший спрос, кроме прочего, был связан и с ростом цен на квартиры — по этой причине многие пересмотрели интересы и стали присматриваться к загородке вместо вторички или новостройки. Что еще происходило с
«Продавцам советую не ждать весны, а брать лопаты и расчищать участки»
— Все больше покупателей загородной недвижимости искали предложения для круглогодичного проживания в пригороде Минска, а не просто дачи, — говорит о тенденциях 2025 года руководитель отдела продаж загородной недвижимости агентства «Авангард Недвижимость» Сергей Юхновец. — В основном, пользовались спросом одноэтажные дома стоимостью 80-120 тысяч долларов до 40 км от МКАД. Еще из наблюдений — среди покупателей загородной недвижимости появлялось все больше молодых семей. Из наиболее востребованных вариантов по дачам — дома от 20-30 тысяч долларов. Желательно с санузлом в доме.
Думаю, что в 2026 году сохранится повышенный спрос на дома и дачи для круглогодичного проживания, которые находятся в пределах 30-40 км от МКАД, так как цены на квартиры в Минске значительно выросли за 2025 год. Далеко не у всех покупателей есть возможность приобрести квартиры в городе. Вот пример: однокомнатная квартира в Минске стоит от 60 тысяч долларов. А за 40-50 тысяч долларов можно найти дачу для круглогодичного проживания со всеми удобствами в ближайшем пригороде. С домами похожая ситуация. В ближайшем пригороде можно искать дома от 80 тысяч долларов.
Что сейчас происходит на рынке загородки? В начале 2026 года пришла настоящая зима с обильными снегопадами — и это внесло некоторые коррективы в продажу загородной недвижимости, особенно дач. Не все товарищества чистят дороги зимой. Некоторые только сейчас приступают к расчистке снега, соответственно показать такие дачи прямо сейчас нет возможности. Хотя звонки от покупателей поступают. Та же ситуация по домам и участкам. Все завалено снегом. Продавцы, которые не проживают в домах, свои участки еще не расчистили. Если улицы более-менее почищены, можно подъехать к дому, но вот зайти в дом, где снега выше колена, проблематично. Поэтому сейчас я наблюдаю, что снизилось количество как показов, так и сделок.
Цены продавцы, как правило, снижать не хотят. Ждут весны — мол, растает снег, и покупатели начнут активно покупать загородную недвижимость. Если говорить о количестве предложений на рынке загородки, то их стало меньше. Некоторые собственники вообще сняли свои объявления, вероятно, чтобы вернуться весной.
На мой взгляд, сейчас будут продаваться те объекты, к которым можно доехать и посмотреть. Поэтому мой совет продавцам: не ждать весны, а брать лопаты в руки и ехать на расчистку своих домов, чтобы покупатели могли к ним доехать. Ведь спрос на дома и дачи есть — значит, нужно этим пользоваться. Пока другие продавцы ждут весны, можно запросто продать свой дом или дачу уже сейчас. Весной, конечно, спрос бывает выше, но не нужно забывать и о конкурентах. Ведь выбор на рынке достаточно большой. Как итог, многие продавцы начнут снижать цену, чтобы продать именно свой дом. Поэтому повторю еще раз для продавцов: обеспечьте доступ к вашему дому, это поможет быстрее и выгоднее продавать вашу недвижимость.
«Спрос на загородку не угасал и благодаря подорожанию квартир»
— Весь 2025 год на рынке загородной недвижимости я могу описать словом «стабильность», — говорит специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Прошедший год повторил многие тенденции 2024 года: в январе минимум сделок, в феврале-марте активный рост, апрельский максимум, далее с мая по август каждый месяц варьируются хорошие значения, более спокойный сентябрь, октябрь с количеством продаж на уровне летних месяцев, ноябрь со значительным снижением количества сделок и декабрь, в котором снижение продолжается и ведет нас к зимнему январскому минимуму. Похожи не только тенденции, но и цифры. По данным НКА по Минскому району, за 2025 год было продано 1 098 домов (в 2024 году эта цифра составила 1 040), а дач — 976 (в 2024 году — 980).
По проданным за год домам в Минском районе мы видим даже небольшой рост. Также данные НКА показывают рост количества сделок за год по Минской области — за 2025 год было продано 10 717 домов и дач (в 2024 году эта цифра составила 10 197).
Особенно выразительна стабильность рынка загородной недвижимости на фоне явного снижения количества сделок с квартирами в Минске. За 2024 год было совершено 22 450 продаж, а в 2025 году эта цифра упала до 18 346 сделок. Рост цен на квартиры привел к снижению сделок по ним. И спрос на рынке загородки не угасал, в том числе благодаря увеличению стоимости квартир. Тенденция, при которой многие покупатели квартир пересмотрели свои интересы и стали присматриваться к домам, наблюдается еще с 2024 года. И в 2025 она продолжилась.
Предполагаю, что интерес к загородке сохранится и в 2026 году. Однако количество сделок в этом году вряд ли будет больше, чем в прошедшем. Так как загородная недвижимость за год тоже подорожала, а выбор современных жилых домов до 150 тысяч долларов сейчас совсем небольшой — за прошедшие несколько лет он значительно уменьшился. Ведь это основной запрос у покупателей, которые для приобретения загородки продают свои двух- или трехкомнатные квартиры.
Январь, а особенно первая его половина — это традиционно самый сложный месяц для загородной недвижимости. И этот год не исключение, особенно с такими сильными морозами, снегопадами и, как следствие, ухудшением транспортной доступности. Кажется, что рынок застыл, хотя обычно во второй половине месяца задатки и сделки заключаются более активно. И пусть сейчас мало реальных просмотров, но люди в такой холод сидят дома и смотрят, что есть в рекламе — поэтому просмотры объявлений все же есть. И они будут формировать спрос и рост продаж загородной недвижимости в следующие месяцы.
«Торг в 2025 году стал нормой»
— Рынок загородной недвижимости в 2025 году окончательно перешел от эмоций к рациональности, как мы уже
Рассмотрим данные реальных сделок нашего агентства за 2025 год с фактическими ценами продаж в долларах. По нашей аналитике на основе сделок по Минску и Минской области 2025 год выглядел как год без ажиотажа, но с понятной сезонностью. В мае число сделок с домами выросло примерно на 12% в сравнени с апрелем, а цены снижались. К сентябрю 2025 сделки с домами снизились почти на 12%, если сравнивать с августом. Осенью отмечался спад активности и снятие объектов с продажи ближе к зиме, при этом средние цены могли продолжать расти. Практический вывод для продавцов и покупателей: в 2025 выигрывали не те, кто просто выставил, а те, кто точно попал в рыночный сегмент, подготовил документы и корректно отработал цену.
Обратимся к конкретным цифрам. Распределение сделок с дачами в нашем агентстве выглядело так:
Дача в 2025 году чаще всего была покупкой «в пределах понятного бюджета». При этом торг заметный — рынок позволял выбирать и давить по цене.
— По домам рынок оказался шире, чем казалось. Заметная доля сделок была совершена с объектами дороже 100 тысяч долларов.
Распределение сделок:
Дома в 2025 году- это «рынок выбора», а не ажиотажа.
По участкам мы замечали, что ликвидность есть, но сроки продажи дольше.
Распределение сделок:
Участки — это тоже массовый спрос, но сделка часто требует больше проверок (коммуникации, подъезды, ограничения, параметры участка), поэтому продажи в среднем дольше.
Сравним скорость продаж (медиана дней до продажи):
2025 год показал: в загородной недвижимости особенно ценится системная работа:
А еще 2025 год показал, что рынок загородной недвижимости стал зрелым. Покупатель стал спокойнее, продавец вынужден быть реалистичнее, а роль профессионального посредника заметно выросла.
Выигрывали те сделки, где:
Загородная недвижимость в 2025 году продавалась осознанно.
Главные тенденции 2025 года, которые видно и по рынку, и по нашим сделкам:
— Зима — традиционно период низкой активности на рынке загородной недвижимости. Мы вместе с собственниками ждем активности и повышения спроса в начале весны. Анализируя данные, мы видим, что предложение сокращается уже третий месяц подряд: за декабрь число выставленных на продажу объектов тоже уменьшилось. Особенно это коснулось дачного сегмента, участков и домов, построенных после 2010 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2025 год на рынке загородной недвижимости специалисты ассоциируют со словом «стабильность». Хороший спрос, кроме прочего, был связан и с ростом цен на квартиры — по...
|
Архив (Новости Экономики)