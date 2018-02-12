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Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок
13.02.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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При выборе моделей мы в первую очередь ориентировались на рейтинг кофеварок и отзывы, оставленные реальными пользователями.
Одна из самых простых моделей с капельной системой приготовления. В ней нагретая из резервуара вода пропускается через молотый кофе, который находится в специальном сетчатом фильтре. После готовый напиток (американо) попадает в кофейник (на 0,6 литра).
Мощность Maxwell MW-1650 составляет 600 Вт, есть функции автоотключения и автоматического поддержания температуры недавно сваренного кофе. Кроме того, аппарат позволяет приготовить кофе сразу на несколько человек.
Невысокая цена, простота в обслуживании и функция автоматического подогрева — основные
Популярная модель с капсульной системой приготовления напитка. В подобных кофеварках используется молотый прессованный кофе, который заключен в специальную капсулу. В процессе приготовление капсула прокалывается несколькими иглами. По ним под давлением подается горячая вода, которая заваривает кофе.
К основным плюсам капсульных кофеварок можно зачислить относительно невысокую цену и простоту в использовании — от пользователя требуется лишь положить капсулу в специальное отделение. К минусам — ограниченность во вкусах и купажах напитка. Выбирать приходится из вариантов, заранее подготовленных производителями.
К особенностям модели от Bosch относится мощность в 1300 Вт, функции контроля крепости кофе, а также регулировки порции горячей воды и автоматической декальцинации (самоочищения от накипи). Емкость резервуара для воды — 0,7 литра, тип капсул — T-Disc.
К достоинствам устройства пользователи
В рожковых кофеварках (их еще называют эспрессо-кофеварками) напиток готовится под давлением. Перед этим рожок необходимо заполнить молотым кофе, установить его в заварочную группу и запустить процесс варки.
К особенностям модели от компании De’Longhi относится возможность приготовления кофе в чалдах — специальных упаковках молотого кофе (обычно в бумажных фильтрах), которые рассчитаны на варку одной порции напитка. Кроме того, в De’Longhi EC 685 BK есть режим ручного приготовления капучино.
Мощность кофеварки — 1350 Вт, давление — 15 бар. Рожок выполнен из металла. Емкость резервуара для воды составляет 1,1 литров. Производитель заявляет, что одной заправки достаточно для одновременного приготовления двух порций кофе. К дополнительным функциям относится подогрев чашек, автоматическое очищение от накипи и автоматическая промывка.
Основные плюсы кофеварки De’Longhi EC 685 BK,
Более технически совершенная модель (кофемашина), которая оснащена встроенной кофемолкой для предварительного помола зерен. Процесс приготовления эспрессо полностью автоматизирован и контролируется электроникой. Присутствует механический капучинатор, использующийся для приготовления пенки и капучино.
К другим техническим характеристикам кофемашины относится мощность в 1400 Вт, максимальное давление в 15 бар, а также резервуар для воды объемом в один литр. Присутствуют пять ступеней регулировки помола кофейных зерен, а также функции автоматического ополаскивания и очищения от накипи.
Высокая надежность, автоматическая варка кофе и компактность — основные плюсы аппарата,
Самая дорогая модель в нашей подборке. Это — полностью автоматическая кофемашина со встроенной кофемолкой (емкость контейнера для зерен — 280 граммов).
Мощность аппарата — 1450 Вт, максимальное давление — 15 бар. Присутствует возможность настройки крепости кофе, регулировки температуры, порции горячей воды, а также предварительного смачивания, очистки от накипи и автоотключения. Кроме эспрессо, аппарат в автоматическом режиме умеет готовить капучино.
Из дополнительных «фишек» — цветной сенсорный дисплей, который используется для настройки режимов приготовления кофе.
Среди достоинств модели пользователи
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Чашка крепкого горячего кофе по утрам — один из самых проверенных способов взбодриться и привести себя «в рабочее» состояние. С помощью сервисов Яндекс.Маркет...
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