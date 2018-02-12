Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

Чашка крепкого горячего кофе по утрам — один из самых проверенных способов взбодриться и привести себя «в рабочее» состояние. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY мы составили подборку из пяти аппаратов, которые хорошо справятся с приготовлением этого напитка и не сильно ударят по кошельку.



Фото: pixabay.com

При выборе моделей мы в первую очередь ориентировались на рейтинг кофеварок и отзывы, оставленные реальными пользователями.

Maxwell MW-1650

Одна из самых простых моделей с капельной системой приготовления. В ней нагретая из резервуара вода пропускается через молотый кофе, который находится в специальном сетчатом фильтре. После готовый напиток (американо) попадает в кофейник (на 0,6 литра).

Мощность Maxwell MW-1650 составляет 600 Вт, есть функции автоотключения и автоматического поддержания температуры недавно сваренного кофе. Кроме того, аппарат позволяет приготовить кофе сразу на несколько человек.

Невысокая цена, простота в обслуживании и функция автоматического подогрева — основные плюсы устройства. Из минусов пользователи выделяют большой расход кофе. Кроме того, некоторые устройства со временем начинают подтекать.

Bosch TAS 1402

Популярная модель с капсульной системой приготовления напитка. В подобных кофеварках используется молотый прессованный кофе, который заключен в специальную капсулу. В процессе приготовление капсула прокалывается несколькими иглами. По ним под давлением подается горячая вода, которая заваривает кофе.

К основным плюсам капсульных кофеварок можно зачислить относительно невысокую цену и простоту в использовании — от пользователя требуется лишь положить капсулу в специальное отделение. К минусам — ограниченность во вкусах и купажах напитка. Выбирать приходится из вариантов, заранее подготовленных производителями.

К особенностям модели от Bosch относится мощность в 1300 Вт, функции контроля крепости кофе, а также регулировки порции горячей воды и автоматической декальцинации (самоочищения от накипи). Емкость резервуара для воды — 0,7 литра, тип капсул — T-Disc.

К достоинствам устройства пользователи относят быстроту приготовления кофе и компактные размеры самого аппарата. К недостаткам — отсутствие многоразовых капсул.

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De’Longhi EC 685 BK

В рожковых кофеварках (их еще называют эспрессо-кофеварками) напиток готовится под давлением. Перед этим рожок необходимо заполнить молотым кофе, установить его в заварочную группу и запустить процесс варки.





К особенностям модели от компании De’Longhi относится возможность приготовления кофе в чалдах — специальных упаковках молотого кофе (обычно в бумажных фильтрах), которые рассчитаны на варку одной порции напитка. Кроме того, в De’Longhi EC 685 BK есть режим ручного приготовления капучино.

Мощность кофеварки — 1350 Вт, давление — 15 бар. Рожок выполнен из металла. Емкость резервуара для воды составляет 1,1 литров. Производитель заявляет, что одной заправки достаточно для одновременного приготовления двух порций кофе. К дополнительным функциям относится подогрев чашек, автоматическое очищение от накипи и автоматическая промывка.

Основные плюсы кофеварки De’Longhi EC 685 BK, по версии покупателей, — простота в использовании, относительно небольшие размеры и удобная мерная ложка. К недостаткам относят необходимость мытья рожка после каждого приготовления кофе.

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Philips HD 8649

Более технически совершенная модель (кофемашина), которая оснащена встроенной кофемолкой для предварительного помола зерен. Процесс приготовления эспрессо полностью автоматизирован и контролируется электроникой. Присутствует механический капучинатор, использующийся для приготовления пенки и капучино.





К другим техническим характеристикам кофемашины относится мощность в 1400 Вт, максимальное давление в 15 бар, а также резервуар для воды объемом в один литр. Присутствуют пять ступеней регулировки помола кофейных зерен, а также функции автоматического ополаскивания и очищения от накипи.

Высокая надежность, автоматическая варка кофе и компактность — основные плюсы аппарата, по мнению пользователей. Из минусов — шум при работе и короткий сетевой шнур.

Krups EA9010

Самая дорогая модель в нашей подборке. Это — полностью автоматическая кофемашина со встроенной кофемолкой (емкость контейнера для зерен — 280 граммов).





Мощность аппарата — 1450 Вт, максимальное давление — 15 бар. Присутствует возможность настройки крепости кофе, регулировки температуры, порции горячей воды, а также предварительного смачивания, очистки от накипи и автоотключения. Кроме эспрессо, аппарат в автоматическом режиме умеет готовить капучино.

Из дополнительных «фишек» — цветной сенсорный дисплей, который используется для настройки режимов приготовления кофе.

Среди достоинств модели пользователи видят полностью автоматизированный процесс приготовления кофе. Существенных минусов (кроме цены) покупатели не нашли.

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