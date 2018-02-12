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Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

13.02.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Чашка крепкого горячего кофе по утрам — один из самых проверенных способов взбодриться и привести себя «в рабочее» состояние. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY мы составили подборку из пяти аппаратов, которые хорошо справятся с приготовлением этого напитка и не сильно ударят по кошельку.

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок
Фото: pixabay.com

При выборе моделей мы в первую очередь ориентировались на рейтинг кофеварок и отзывы, оставленные реальными пользователями.

Maxwell MW-1650

Одна из самых простых моделей с капельной системой приготовления. В ней нагретая из резервуара вода пропускается через молотый кофе, который находится в специальном сетчатом фильтре. После готовый напиток (американо) попадает в кофейник (на 0,6 литра).

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

Мощность Maxwell MW-1650 составляет 600 Вт, есть функции автоотключения и автоматического поддержания температуры недавно сваренного кофе. Кроме того, аппарат позволяет приготовить кофе сразу на несколько человек.

Невысокая цена, простота в обслуживании и функция автоматического подогрева — основные плюсы устройства. Из минусов пользователи выделяют большой расход кофе. Кроме того, некоторые устройства со временем начинают подтекать.

Bosch TAS 1402

Популярная модель с капсульной системой приготовления напитка. В подобных кофеварках используется молотый прессованный кофе, который заключен в специальную капсулу. В процессе приготовление капсула прокалывается несколькими иглами. По ним под давлением подается горячая вода, которая заваривает кофе.

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

К основным плюсам капсульных кофеварок можно зачислить относительно невысокую цену и простоту в использовании — от пользователя требуется лишь положить капсулу в специальное отделение. К минусам — ограниченность во вкусах и купажах напитка. Выбирать приходится из вариантов, заранее подготовленных производителями.

К особенностям модели от Bosch относится мощность в 1300 Вт, функции контроля крепости кофе, а также регулировки порции горячей воды и автоматической декальцинации (самоочищения от накипи). Емкость резервуара для воды — 0,7 литра, тип капсул — T-Disc.

К достоинствам устройства пользователи относят быстроту приготовления кофе и компактные размеры самого аппарата. К недостаткам — отсутствие многоразовых капсул.

Другие популярные модели капсульных кофеварок смотрите тут.

De’Longhi EC 685 BK

В рожковых кофеварках (их еще называют эспрессо-кофеварками) напиток готовится под давлением. Перед этим рожок необходимо заполнить молотым кофе, установить его в заварочную группу и запустить процесс варки.

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

К особенностям модели от компании De’Longhi относится возможность приготовления кофе в чалдах — специальных упаковках молотого кофе (обычно в бумажных фильтрах), которые рассчитаны на варку одной порции напитка. Кроме того, в De’Longhi EC 685 BK есть режим ручного приготовления капучино.

Мощность кофеварки — 1350 Вт, давление — 15 бар. Рожок выполнен из металла. Емкость резервуара для воды составляет 1,1 литров. Производитель заявляет, что одной заправки достаточно для одновременного приготовления двух порций кофе. К дополнительным функциям относится подогрев чашек, автоматическое очищение от накипи и автоматическая промывка.

Основные плюсы кофеварки De’Longhi EC 685 BK, по версии покупателей, — простота в использовании, относительно небольшие размеры и удобная мерная ложка. К недостаткам относят необходимость мытья рожка после каждого приготовления кофе.

Другие популярные рожковые кофеварки смотрите тут.

Philips HD 8649

Более технически совершенная модель (кофемашина), которая оснащена встроенной кофемолкой для предварительного помола зерен. Процесс приготовления эспрессо полностью автоматизирован и контролируется электроникой. Присутствует механический капучинатор, использующийся для приготовления пенки и капучино.

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

К другим техническим характеристикам кофемашины относится мощность в 1400 Вт, максимальное давление в 15 бар, а также резервуар для воды объемом в один литр. Присутствуют пять ступеней регулировки помола кофейных зерен, а также функции автоматического ополаскивания и очищения от накипи.

Высокая надежность, автоматическая варка кофе и компактность — основные плюсы аппарата, по мнению пользователей. Из минусов — шум при работе и короткий сетевой шнур.

Krups EA9010

Самая дорогая модель в нашей подборке. Это — полностью автоматическая кофемашина со встроенной кофемолкой (емкость контейнера для зерен — 280 граммов).

Наш техногид: помогаем с выбором кофемашин и кофеварок

Мощность аппарата — 1450 Вт, максимальное давление — 15 бар. Присутствует возможность настройки крепости кофе, регулировки температуры, порции горячей воды, а также предварительного смачивания, очистки от накипи и автоотключения. Кроме эспрессо, аппарат в автоматическом режиме умеет готовить капучино.

Из дополнительных «фишек» — цветной сенсорный дисплей, который используется для настройки режимов приготовления кофе.

Среди достоинств модели пользователи видят полностью автоматизированный процесс приготовления кофе. Существенных минусов (кроме цены) покупатели не нашли.

Другие популярные у нас модели кофемашин смотрите тут.

 
 
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Чашка крепкого горячего кофе по утрам — один из самых проверенных способов взбодриться и привести себя «в рабочее» состояние. С помощью сервисов Яндекс.Маркет...

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