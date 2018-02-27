Оператор life:) объявил о подорожании услуг связи

Оператор мобильной связи life:) сообщил, что 1 марта 2018 года будут изменены условия и стоимость некоторых тарифных планов и услуг.

Абонентская плата архивных тарифных планов и ряда актуальных тарифных планов как «йо1200», «Голос 1», линейка «Семья» и «Мультинет» и тарифных планов для юридических лиц будет повышена. Без изменений останутся тарифы «Шейк», «Голос 2», «Smart:)», тариф «Пенсионный».

В то же время увеличивается объем трафика на тарифах: «L классический» – вместо 1500 МБ станет 2000 МБ; «L» – вместо 2000 МБ станет 3000 МБ; «XL» – вместо 4000 МБ станет 5000 МБ.

На большинстве интернет-пакетов абонентская плата останется прежней. Меняется стоимость пакета «Каждые 0,1 ГБ за 0,50 руб», теперь она составит 0,70 руб., а пакет будет переименован в «Каждые 0,1 ГБ за 0,70 руб». Снижается стоимость услуги «Накопление» - вместо 1,7 руб./30 дней она будет стоить 1 руб./30 дней. На предложениях с модемом и планшетом увеличится стоимость пакета 16 ГБ. В целом, процент повышения составит около 6%.

Для тарифных планов «S», «L», «L классический», «Андроид life:)», «Семья (пользователь)» стоимость пакетов 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ изменится в связи с перенесением этих тарифов в другую ценовую категорию.

Тарифные планы «Старт йо life:)» и «Лайт йо life:)» будут переименованы в «Старт» и «Лайт» соответственно. Тарифные планы, схожие по условиям обслуживания, будут объединены. Так, абоненты тарифных планов «S классический» и «M классический» будут переведены на схожие по содержанию тарифные планы «S» и «М».

Также будут закрыты тарифные планы, которыми пользуются мало абонентов - это «Бесконечный life:)», «Открытый life:)» и «Общительный life:)». Все абоненты будут переведены на тарифный план «Лайт» или смогут перейти на любой тарифный план по своему усмотрению. Новые тарифные планы вступят в силу при следующем продлении.

Переименование каснется дополнительных пакетов интернета и минут для тарифных планов «Семья» и «Мультинет»: «life:) Интернет 1 ГБ» будет называться «1 ГБ на всех», а «100 минут на все сети» – «100 минут на всех».

Услуги «life:) Россия», «life:) Украина» и «life:) Польша» закрываются для новых подключений. Вместо них можно будет подключать пакет «life:) Мировой» с аналогичными условиями. Также будет закрыта для подключения услуга «Все по сто». Но все, у кого вышеперечисленные услуги на 1 марта будут подключены с автоматическим продлением, смогут продолжить ими пользоваться.