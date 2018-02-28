ASUS Zenfone Max (M1) – недорогой безрамочный смартфон с двойной камерой и аккумулятором на 4000 мАч

Компания ASUS представила смартфон Zenfone Max (M1), главной особенностью которого является аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Также новинка может похвастаться безрамочным дизайном и двойной камерой.

Гаджет оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 425 или Snapdragon 430 (в зависимости от версии), 2/3 ГБ оперативной памяти, 16/32 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также 13-мегапиексельной тыльной камерой с дополнительным 8-мегапиксельным широкоугольным объективом. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.





Стоимость Zenfone Max (M1) с 2 ГБ ОЗУ составляет 12 990 рублей. Цены на старшую версию пока не объявлены.