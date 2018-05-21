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Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8

22.05.2018 10:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально представила смартфоны среднего уровня Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8.

Galaxy J4 оснащен 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей, четырехъядерным процессором Exynos 7570, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельной тыльной камерой с диафрагмой f/1.9 и 5-мегапиксельной фронтальной со вспышкой. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8

У Galaxy J6 – 5,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением1480 х 720 пикселей (18,5:9), восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ флэш-памяти, тыльная камера как у младшей модели и 8-мегапиксельная фронтальная со вспышкой. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8

Galaxy J8 располагает 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1480 х 720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти и сдвоенной тыльной камерой, которая включает 16- и 5-мегапиксельный датчики изображения с апертурами f/1.7 и f/1.9 соответственно. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера.

Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8

Все три смартфона работают под управлением Android 8.0 Oreo. За Galaxy J6 производитель просит $205 и $240 в зависимости от версии, а за Galaxy J8 придется отдать $280. Цена Galaxy J4 пока не объявлена.

 
 
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Компания Samsung официально представила смартфоны среднего уровня Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8. Galaxy J4 оснащен...
 
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