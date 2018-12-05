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«Невозможная» школьная задача поставила в тупик доктора наук
06.12.2018 12:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Живущий в Канаде австралиец Брайан Гэнслер поделился в твиттере задачей, которую его сыну дали решить в школе. Задание оказалось настолько нестандартным, что вынудило профессора просить о помощи в интернете.
Брайан Гэнслер — известный астрофизик, он возглавляет Институт астрономии и астрофизики имени Данлэпа в Торонтском университете.
«В домашнем задании моего сына есть такая задача, — написал он. — Нужно найти a, b и c. Какой ответ? Я кандидат наук в области астрофизики, но не могу понять, как это решить. Пожалуйста, помогите мне не разрушить свою репутацию».
На рисунке изображены два подобных треугольника и даны длины двух сторон меньшего и одной стороны большего треугольника. Задание заключается в том, чтобы найти длины оставшихся сторон, которые обозначены a, b и c.
На первый взгляд, всё просто — обычно задачи о подобных треугольниках решают через пропорцию. Вот только в этом примере неизвестных слишком много, а углы треугольников не указаны. Это значит, что у задачи нет единственного решения — их число бесконечно.
Друзья астрофизика принялись шутить над странной задачей. Один предложил измерить длины сторон линейкой. Другой обвел буквы a, b и c в кружок и заявил, что нашел их.
Мальчику в школе учитель объяснил, что «у некоторых задач нет решения». Вот такое решение учитель предложил классу: составить все возможные пропорции и прийти к выводу, что они «плохие».
У некоторых задач действительно нет однозначного решения, а доказательство его отсутствия тоже может считаться решением. К примеру, если кто-то докажет, что решения нет у одной из «
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Живущий в Канаде австралиец Брайан Гэнслер поделился в твиттере задачей, которую его сыну дали решить в школе. Задание оказалось настолько нестандартным, что...
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