﻿ Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой

30.01.2019 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания SVEN любит удивлять. То мышку-трансформер выпустит, то наушники в деревянном корпусе. Еще одно устройство, которое однозначно вас удивит — большая (но в то же время портативная!) колонка SVEN PS-480. Смешение жанров, смешение цветов. Мы уже на танцполе?


SVEN PS-480 и правда способна превратить любое пространство в танцпол, причем не придется тратиться на диско-шар. Тут, как говорится, все в одном: и музыка, и свет. Но давайте обо всем по порядку.


SVEN PS-480 поставляется в большой (для портативной колонки, разумеется) коробке. И это не удивительно, ведь встроенная светомузыка, большая мощность 24 Вт и масса источников подключения требуют большого корпуса. В итоге, SVEN PS-480 насчитывает больше 40 см в длину и почти по 20 см в ширину и высоту, да и весит она тоже прилично – больше двух кило.


Поэтому, чтобы колонку было удобнее носить, тут предусмотрена и литая ручка, и ушки для крепления ремня на плечо. Ремень, кстати, входит в комплект поставки. Помимо него в комплекте имеется кабель USB для зарядки встроенной батареи и обычный кабель mini-jack->mini-jack для подключения к источнику звука по проводу.

Кабель AUX также используется как антенна встроенного FM-приемника. Телефон по Bluetooth подключается моментально и качество звука при этом ничем не уступает проводному. Гнезда для флешек и карт памяти microSD размещены сзади. Носители должны быть с файловой системой и объемом, желательно, не более 32 ГБ. Встроенный плеер читает только файлы MP3. FLAC, и уж тем более AAC, не поддерживаются.


По умолчанию файлы с флешки воспроизводятся по порядку. Но можно включить режим повтора одной композиции или случайного воспроизведения всех треков.

Адаптивная светомузыка, когда диоды мигают в такт музыке, доступна при воспроизведении по Bluetooth или с флешек и карт памяти. В остальных ситуациях можно выбрать один из двух режимов: в первом случае просто последовательно меняются цвета, во втором они меняют друг друга с затуханием. Это так называемый «дышащий» режим.

Режимы светомузыки переключаются кнопкой с подписью Light. Слева от нее находится клавиша Mode, она переключает источники звука, а клавиша EQ справа заведует эквалайзером.


Да-да, в SVEN PS-480 есть встроенный эквалайзер! Причем он не просто переключает пресеты, а позволяет отдельно регулировать количество высоких и низких частот. И это, конечно же, очень круто.

Но мы не станем советовать выкручивать верхи или басы на максимум – в обоих случаях звук сильно искажается. Поэтому подкидывать басов нужно умеренно, на пару пунктов – этого будет достаточно. К тому же с нейтральными настройками система сама по себе звучит очень хорошо.

В SVEN PS-480 установлено два 10-сантиметровых широкополосных динамика мощностью 12 Вт каждый, а для усиления низких частот в торцах корпуса разместились пассивные излучатели. Не удивительно, что акустика играет очень хорошо и качественно: и верхи слышны, и бас присутствует, и середина проработана.


 

 

Громкость в PS-480 имеет 15 ступеней. На максимуме акустика начинает хрипеть, поэтому советуем не поднимать громкость выше 12 ступени. В то же время запас по громкости очень большой – такая система запросто озвучит большую поляну.

Автономность системы неплохая: установленного внутри аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает примерно на 7 часов работы со светомузыкой. В режиме FM-приемника, на средней громкости и без светомузыки, PS-480 может играть до 20 часов.

Кстати, конструкция батареи такова, что ее легко заменить или, например, увеличить емкость, подкинув элементов. Но это теоретически, так как непонятно, как к увеличению емкости отнесется контроллер питания.

А вот что совершенно точно можно делать, так это заряжать от акустики свой телефон. Да-да, тут реализована функция пауэрбанка! При низком заряде аккумулятора на экране появляется индикатор батарейки, при почти полном разряде индикатор начинает мигать.

В общем, если вы засматриваетесь сейчас на большую портативную акустику с массой вариантов подключения, хорошей автономностью, качественным звуком и даже басом, то SVEN PS-480 — очень хороший вариант. Ну а встроенная светомузыка здесь — бесплатный бонус. И очень-очень красивый.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой


Содержание статьи:
Cтр.1: Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SVEN любит удивлять. То мышку-трансформер выпустит, то наушники в деревянном корпусе. Еще одно...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2018 года в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика