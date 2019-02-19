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Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой
30.01.2019 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания SVEN любит удивлять. То мышку-трансформер выпустит, то наушники в деревянном корпусе. Еще одно устройство, которое однозначно вас удивит — большая (но в то же время портативная!) колонка SVEN PS-480. Смешение жанров, смешение цветов. Мы уже на танцполе?
SVEN PS-480 и правда способна превратить любое пространство в танцпол, причем не придется тратиться на диско-шар. Тут, как говорится, все в одном: и музыка, и свет. Но давайте обо всем по порядку.
SVEN PS-480 поставляется в большой (для портативной колонки, разумеется) коробке. И это не удивительно, ведь встроенная светомузыка, большая мощность 24 Вт и масса источников подключения требуют большого корпуса. В итоге, SVEN PS-480 насчитывает больше 40 см в длину и почти по 20 см в ширину и высоту, да и весит она тоже прилично – больше двух кило.
Поэтому, чтобы колонку было удобнее носить, тут предусмотрена и литая ручка, и ушки для крепления ремня на плечо. Ремень, кстати, входит в комплект поставки. Помимо него в комплекте имеется кабель USB для зарядки встроенной батареи и обычный кабель mini-jack->mini-jack для подключения к источнику звука по проводу.
Кабель AUX также используется как антенна встроенного FM-приемника. Телефон по Bluetooth подключается моментально и качество звука при этом ничем не уступает проводному. Гнезда для флешек и карт памяти microSD размещены сзади. Носители должны быть с файловой системой и объемом, желательно, не более 32 ГБ. Встроенный плеер читает только файлы MP3. FLAC, и уж тем более AAC, не поддерживаются.
По умолчанию файлы с флешки воспроизводятся по порядку. Но можно включить режим повтора одной композиции или случайного воспроизведения всех треков.
Адаптивная светомузыка, когда диоды мигают в такт музыке, доступна при воспроизведении по Bluetooth или с флешек и карт памяти. В остальных ситуациях можно выбрать один из двух режимов: в первом случае просто последовательно меняются цвета, во втором они меняют друг друга с затуханием. Это так называемый «дышащий» режим.
Режимы светомузыки переключаются кнопкой с подписью Light. Слева от нее находится клавиша Mode, она переключает источники звука, а клавиша EQ справа заведует эквалайзером.
Да-да, в SVEN PS-480 есть встроенный эквалайзер! Причем он не просто переключает пресеты, а позволяет отдельно регулировать количество высоких и низких частот. И это, конечно же, очень круто.
Но мы не станем советовать выкручивать верхи или басы на максимум – в обоих случаях звук сильно искажается. Поэтому подкидывать басов нужно умеренно, на пару пунктов – этого будет достаточно. К тому же с нейтральными настройками система сама по себе звучит очень хорошо.
В SVEN PS-480 установлено два 10-сантиметровых широкополосных динамика мощностью 12 Вт каждый, а для усиления низких частот в торцах корпуса разместились пассивные излучатели. Не удивительно, что акустика играет очень хорошо и качественно: и верхи слышны, и бас присутствует, и середина проработана.
Громкость в PS-480 имеет 15 ступеней. На максимуме акустика начинает хрипеть, поэтому советуем не поднимать громкость выше 12 ступени. В то же время запас по громкости очень большой – такая система запросто озвучит большую поляну.
Автономность системы неплохая: установленного внутри аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает примерно на 7 часов работы со светомузыкой. В режиме FM-приемника, на средней громкости и без светомузыки, PS-480 может играть до 20 часов.
Кстати, конструкция батареи такова, что ее легко заменить или, например, увеличить емкость, подкинув элементов. Но это теоретически, так как непонятно, как к увеличению емкости отнесется контроллер питания.
А вот что совершенно точно можно делать, так это заряжать от акустики свой телефон. Да-да, тут реализована функция пауэрбанка! При низком заряде аккумулятора на экране появляется индикатор батарейки, при почти полном разряде индикатор начинает мигать.
В общем, если вы засматриваетесь сейчас на большую портативную акустику с массой вариантов подключения, хорошей автономностью, качественным звуком и даже басом, то SVEN PS-480 — очень хороший вариант. Ну а встроенная светомузыка здесь — бесплатный бонус. И очень-очень красивый.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Компания SVEN любит удивлять. То мышку-трансформер выпустит, то наушники в деревянном корпусе. Еще одно...
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