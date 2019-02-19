Светомузыка на плече: обзор большой портативной колонки SVEN PS-480 со встроенной LED-подсветкой

Кабель AUX также используется как антенна встроенного FM-приемника. Телефон по Bluetooth подключается моментально и качество звука при этом ничем не уступает проводному. Гнезда для флешек и карт памяти microSD размещены сзади. Носители должны быть с файловой системой и объемом, желательно, не более 32 ГБ. Встроенный плеер читает только файлы MP3. FLAC, и уж тем более AAC, не поддерживаются.

По умолчанию файлы с флешки воспроизводятся по порядку. Но можно включить режим повтора одной композиции или случайного воспроизведения всех треков.

Адаптивная светомузыка, когда диоды мигают в такт музыке, доступна при воспроизведении по Bluetooth или с флешек и карт памяти. В остальных ситуациях можно выбрать один из двух режимов: в первом случае просто последовательно меняются цвета, во втором они меняют друг друга с затуханием. Это так называемый «дышащий» режим.

Режимы светомузыки переключаются кнопкой с подписью Light. Слева от нее находится клавиша Mode, она переключает источники звука, а клавиша EQ справа заведует эквалайзером.