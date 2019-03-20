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Российские Су-27 «сопроводили» стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США над Балтикой
21.03.2019 11:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минобороны России
В российском ведомстве рассказали, что средствами контроля воздушного пространства воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы России и «взята на сопровождение».
«Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования», — добавили в ведомстве.
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