В Беларуси стали доступны заблокированные «Хартия-97» и «Луркоморье»

Последние несколько лет интернет-ресурсы «Хартия-97» и «Луркоморье» не открываются с белорусских компьютеров и смартфонов. По состоянию на вечер пятого апреля ситуация изменилась — ресурсы стали доступны, но не через всех интернет-провайдеров.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

На компьютере, подключенном к интернету через провайдера Cosmos Telecom, открылись оба ресурса. На смартфоне, подсоединенному к Wi-Fi-сети того же оператора, сайты также оказались доступны. Такой же результат и на ПК, который подключен к Сети через провайдера «Белтелеком».

На смартфоне с мобильным интернетом от телеком-операторов МТС и velcom названные выше интернет-ресурсы не доступны. При попытке захода на них сообщается, что «доступ к ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».

Напомним: «Луркоморье» заблокирован в Беларуси с 2017 года, «Хартия-97» — с 24 января 2018 года . Решение об этом приняло Министерство информации «в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».