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В Беларуси стали доступны заблокированные «Хартия-97» и «Луркоморье»
05.04.2019 22:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Последние несколько лет интернет-ресурсы «Хартия-97» и «Луркоморье» не открываются с белорусских компьютеров и смартфонов. По состоянию на вечер пятого апреля ситуация изменилась — ресурсы стали доступны, но не через всех интернет-провайдеров.
На компьютере, подключенном к интернету через провайдера Cosmos Telecom, открылись оба ресурса. На смартфоне, подсоединенному к Wi-Fi-сети того же оператора, сайты также оказались доступны. Такой же результат и на ПК, который подключен к Сети через провайдера «Белтелеком».
На смартфоне с мобильным интернетом от телеком-операторов МТС и velcom названные выше интернет-ресурсы не доступны. При попытке захода на них сообщается, что «доступ к ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».
Напомним: «Луркоморье»
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Последние несколько лет интернет-ресурсы «Хартия-97» и «Луркоморье» не открываются с белорусских компьютеров и смартфонов. По состоянию на вечер пятого апреля...
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